Предоставлять ли налоговикам КУДиР при камеральной проверке? 🧭«Ночной бухгалтер» № 1948

Отдавать ли КУДиР в налоговую при КНП?

Бухгалтеры обсуждают — предоставлять ли книгу налоговикам, если речь идет о камеральной проверке декларации.

В требовании ФНС ссылается на п. 3 статьи 88 НК. Бухгалтер, задавший вопрос коллегам, сомневается — стоит ли передавать книгу на проверку. Вроде не жалко, но и лишний раз не хочется давать возможность налоговой покопаться в регистре.

Но если вчитаться в п. 3, а еще в п. 4, то можно понять, что требовать предоставления документов ФНС не вправе. В п. 3 сказано, что налогоплательщик должен предоставить пояснения, но не документы. А п. 4 уточняет, что направление документов — право, а не обязанность.

Значит ли это, что КУДиР в ответ на требование можно не предоставлять? Да, все верно. Но обратите внимание, что это касается именно требования документов по статье 88 НК. Пояснения предоставить в ФНС придется.

Если у вас нет сомнений в том, что книга ведется верно, без ошибок и в ней все соответствует декларации, а вся первичка на месте, то лучше КУДИР предоставить. Как показывает практика, не факт, что налоговики вообще в нее заглянут. Для них это тоже может быть формальность, или они найдут ответы на свои вопросы про расхождения и успокоятся. Если видите какие-то риски — можно законно сослаться на ограничения полномочий налоговиков по статье 88 и ничего не предоставлять, кроме пояснений.