Предоставлять ли налоговикам КУДиР при камеральной проверке? 🧭«Ночной бухгалтер» № 1948

Сегодня в выпуске:
Все ли позволено ФНС?
Правила депремирования изменили: президент подписал закон.
Где онлайн посчитать пособия и страховые взносы для ИП.
Учебный отпуск только раз в году?
В России хотят создать свой мессенджер, покажут его уже летом.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Отдавать ли КУДиР в налоговую при КНП?
Бухгалтеры обсуждают — предоставлять ли книгу налоговикам, если речь идет о камеральной проверке декларации.
В требовании ФНС ссылается на п. 3 статьи 88 НК. Бухгалтер, задавший вопрос коллегам, сомневается — стоит ли передавать книгу на проверку. Вроде не жалко, но и лишний раз не хочется давать возможность налоговой покопаться в регистре.
Но если вчитаться в п. 3, а еще в п. 4, то можно понять, что требовать предоставления документов ФНС не вправе. В п. 3 сказано, что налогоплательщик должен предоставить пояснения, но не документы. А п. 4 уточняет, что направление документов — право, а не обязанность.
Значит ли это, что КУДиР в ответ на требование можно не предоставлять? Да, все верно. Но обратите внимание, что это касается именно требования документов по статье 88 НК. Пояснения предоставить в ФНС придется.
Если у вас нет сомнений в том, что книга ведется верно, без ошибок и в ней все соответствует декларации, а вся первичка на месте, то лучше КУДИР предоставить. Как показывает практика, не факт, что налоговики вообще в нее заглянут. Для них это тоже может быть формальность, или они найдут ответы на свои вопросы про расхождения и успокоятся. Если видите какие-то риски — можно законно сослаться на ограничения полномочий налоговиков по статье 88 и ничего не предоставлять, кроме пояснений.
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Снижать премии придется по новым правилам
Закон от 07.06.2025 № 144-ФЗ вносит изменения в правила выплаты премий сотрудникам, получившим дисциплинарное взыскание.
Снизить премию можно, но это не должно привести к снижению зарплаты сотрудника более чем на 20%. Кроме того снижение возможно только в том периоде, когда дисциплинарное взыскание применили к работнику.
Система премирования должна быть четко прописана в трудовых договорах и локальных актах работодателя.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
Считаем взносы и пособия ИП онлайн
Воспользоваться онлайн-калькуляторами можно на сайтах СФР и ФНС.
На «Клерке» тоже есть калькулятор Расчет фиксированных взносов ИП. Можно рассчитать фиксированные взносы за полный и неполный год работы и 1% взносов.
Сколько можно не работать из-за учебного отпуска?
Роструд объяснил, что воспользоваться учебным отпуском можно неограниченное количество раз. Ограничена лишь его продолжительность — на первом и втором курсах не более 40 календарных дней, на последующих — не более 50 дней. Есть для отпуска и еще кое-какие условия.
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Как назовут российский мессенджер?
Как думаете, как его назовут? Можно писать предположения в комментариях))
Пока известно, что презентацию национального мессенджера планируют провести летом 2025 года. Сверхтребований к регистрации обещают не предъявлять, но в нем нельзя будет авторизоваться через подменный или виртуальный номер.
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Мем дня
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Ваша зажала бы ФНС КУДиР «чисто из-за принципа» редакция
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