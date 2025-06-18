Утренний бухгалтер № 5904. Работодатель не оплачивает работу в выходные и праздники, что делать?

Сотрудник, который работал в выходной день, может отправить работодателю заявление с требованием оплатить работу: что делать, если работодатель не реагирует.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
ИП может совмещать АУСН с профессиональной деятельностью. Но тогда будут взносы.
Устали от выгорания и постоянного стресса? Увеличивайте свой доход без дополнительной нагрузки с помощью проверенных стратегий.
Обсуждают бухгалтеры: после пересчета и уменьшения взносов, уплаченных по ошибке по общему тарифу, нужно увеличить налог на прибыль.
Как передать сведения через ЛК воинского учета: инструкция.
Затраты на приобретение программы 1С с бессрочной лицензией можно учесть как затраты на приобретение или создание НМА.
Не позднее 1 июля ИП нужно заплатить страховые взносы в размере 1% с дохода более 300 тыс. рублей за 2024 год.
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Разборы законов
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в июне 2025 года
В июне 2025 года бухгалтеры уже сдали одно ЕНП-уведомление на НДФЛ. До 25.06 надо сдать еще одно.
— Как ИП продлить патент. Мини-курс
Когда срок действия патента подходит к концу, нужно оформить заявление на продление. В мини-курсе расскажем, как это сделать.
— Когда нужно выплатить отпускные по закону. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, когда по закону нужно выплатить отпускные и какие штрафные санкции применяются за нарушение срока выплаты.
— Как компании разработать политику обработки персональных данных в 2025 году
Отсутствие политики обработки персональных данных в свободном доступе — очень распространенное нарушение закона № 152-ФЗ. Разбираем, как избежать штрафов от РКН.
— Заполнение электронной трудовой книжки в программе 1С:ЗУП. Конспект вебинара с видео
Разбираем важные вопросы оформления электронных трудовых книжек, как настроить заполнение электронной трудовой книжке в программе, как заполнять данные и формировать ЕФС-1 (подраздел 1.1) при разных мероприятиях.
⚡Заработал реестр воинского учета: как с ним работать
Расскажем, как справляться с новыми задачами, на новом онлайн-курсе «Воинский учет-2025: электронный реестр и новые требования для работодателей».
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Новости
1 Руководитель «Почты России» считает зарплаты курьеров чересчур высокими
2 Кабмин утвердил параметры эксперимента по оценке качества работы организаций соцсферы
3 ФНС: ИП может совмещать АУСН с профессиональной деятельностью. Но тогда будут взносы
4 Правительство выделило 20 млрд рублей на поддержку промышленных инициатив
5 Доля рубля в расчетах за российский экспорт превысила 50%
6 Роструд дал пошаговую инструкцию, если работодатель не оплачивает работу в выходные и праздники
7 По разным направлениям подготовки выпускников составили рейтинги трудоустройства
8 🔎 Налоговики стали внимательнее следить за миграцией бизнеса в низконалоговые регионы
9 ❗ С 1 июля 2025 компания «1С» снова повысит расценки на свои продукты
10 Инструкция: как передать сведения через ЛК воинского учета
11 Уже сегодня узнайте, как построить управленческий учет в Excel и не сойти с ума!
12 Внедрение системы наставничества – право работодателя, а не обязанность
13 🏢 У многоквартирных домов появятся электронные паспорта, а БТИ останутся
14 Бизнес-клиенты Т-Банка теперь могут оплачивать покупки смартфоном через T-Pay
15 Если работник уволился, а потом вернулся – его снова нужно ознакомить с ЛНА и провести стажировку
16 После пересчета и уменьшения взносов, уплаченных по ошибке по общему тарифу, нужно увеличить налог на прибыль
17 До 1 июля 2025 нужно уплатить переменную часть страховых взносов за 2024 год
18 Роструд: для перевода на другую работу нужно оформить допсоглашение
19 Если после ЧС не хватает данных для бухотчетности – нужно раскрыть дополнительные показатели и описать, что произошло
20 🔤 Госдума приняла закон о защите русского языка от агрессивного использования англицизмов
21 Более 40% работодателей готовы уволить сотрудников в пользу ИИ! Освойте навыки, которые не доступны машине на курсах «Клерка»
22 🍃 При госзакупках будут отдавать приоритет экологичным видам транспорта
23 ФАС хочет ввести оборотные штрафы для банков за нарушение закона о рекламе
24 1С:Предприятие ставят на приход как НМА
25 🧪 Предложено освободить от налогообложения полученные молодыми учеными гранты, премии, призы и подарки
26 Мишустин: примерно 70% доходов федерального бюджета пришлись на ненефтегазовые отрасли
27 ❗ Будет новая форма ЕФС-1 и ее больше не придется сдавать на декретниц
Мероприятия
VIII Всероссийская бухгалтерская конференция
Дата проведения: 18 июня, среда
Дата проведения: 18 июня, среда
Отчетность за полугодие и сложные вопросы исчисления НДФЛ
Дата проведения: 18 июня, среда
Кадровый и воинский учет: изменения 2025
Дата проведения: 18 июня, среда
Дата проведения: 18 июня, среда
Дата проведения: 19 июня, четверг
НДС при работе на маркетплейсе
Дата проведения: 19 июня, четверг
Налоговые проверки селлеров: требования ФНС
Дата проведения: 19 июня, четверг
Бухгалтер на аутсорсе: договор, клиенты, прайс-лист
Дата проведения: 20 июня, пятница
Бухгалтер – аутсорсер, 115-ФЗ и Росфинмониторинг
Дата проведения: 20 июня, пятница
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Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Помощник бухгалтера/Бухгалтер на первичную документацию
— Бухгалтер в единственном числе
— Главный бухгалтер/ зам. Главного бухгалтера
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 24-03-08/47181 от 02.06.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/54851 от 03.06.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/43506 от 29.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/43240 от 29.04.2025
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/5703@ от 10.06.2025
Правительство РФ: Постановление № 819 от 28.12.2005
Арбитражный суд Центрального округа: Постановление № Ф10-5596/2024 от 07.02.2025
Арбитражный суд Центрального округа: Постановление № Ф10-1007/2025 от 23.05.2025
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа: Постанолевние № Ф02-6156/2021 от 02.12.2021
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа: Постановление № Ф02-1128/2022 от 28.03.2022
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