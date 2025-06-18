Утренний бухгалтер № 5904. Работодатель не оплачивает работу в выходные и праздники, что делать?

Сотрудник, который работал в выходной день, может отправить работодателю заявление с требованием оплатить работу: что делать, если работодатель не реагирует.

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ИП может совмещать АУСН с профессиональной деятельностью. Но тогда будут взносы.

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Обсуждают бухгалтеры: после пересчета и уменьшения взносов, уплаченных по ошибке по общему тарифу, нужно увеличить налог на прибыль.

Как передать сведения через ЛК воинского учета: инструкция.

Затраты на приобретение программы 1С с бессрочной лицензией можно учесть как затраты на приобретение или создание НМА.

Не позднее 1 июля ИП нужно заплатить страховые взносы в размере 1% с дохода более 300 тыс. рублей за 2024 год.

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