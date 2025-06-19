Главные вопросы по персональным данным: как не попасть под штрафы и заполнять уведомления. Конспект вебинара с видео

Ответы на вопросы

1. Что делать, если уже подали уведомление, но нашли ошибки у себя?

Подаем уведомление об изменении сведений, содержащихся в уведомлении о намерении осуществлять обработку персональных данных. Срок для сообщения об изменениях — не позднее 15 числа месяца, следующего за тем, в котором произошли изменения. Может изменится ответственное лицо, цели и т.п.

2. Что считается утечкой персональных данных?

Термин «утечка персональных данных» в законе прямо не используется, но под ним понимается несанкционированный доступ к персональным данным или их раскрытие третьим лицам без соблюдения соглашения о данных. Утечка может действовать по разным причинам:

хакерская атака или конкурентное ПО;

ошибочные или умышленные действия сотрудников (предупредите об ответственности, вплоть до уголовной);

потеря или кража устройства с персональными данными;

компрометация учетных данных.

3. Как узнать и определить, что произошла утечка цифровых данных?

4. Считается ли использование WhatsApp и других мессенджеров трансграничной передачей данных и что делать?

Использование WhatsApp и других иностранных мессенджеров (включая Telegram) для передачи данных считается трансграничной передачей цифровых данных, поскольку они могут обрабатываться и храниться на серверах за границей. Данное положение вступило в силу с 1 марта 2023 года и закреплено в законе № 152-ФЗ.

Нужно попробовать перестроить свою работу, чтобы не использовать данные сервисы и трансграничную передачу.

5. Нужно ли подавать новое уведомление при смене директора или названия организации?

Да, если в ранее поданном уведомлении изменились данные об операторах цифровых данных. Срок для сообщения об изменениях — не позднее 15 числа месяца, следующего за тем, в котором произошли изменения.

6. Как заполнять уведомление организации, если ведешь ее на аутсорсе?

В Роскомнадзор подается имя самой организации — оператора персональных данных. В уведомлении нужно указать актуальные данные организации, а аутсорсер помогает в подготовке документов, но подписывает его уполномоченное лицо организации. Если вы подаете уведомление за себя, как аутсорсер и оператор персональных данных, то указываете свои данные.

7. Что делать, если уволенный сотрудник продает базу данных? Кого оштрафуют?

Важно понять, предприняли ли вы меры для того, чтобы сохранить безопасность этих данных. Штрафовать будут и организацию, и сотрудника. Поэтому обязательно создайте все локальные акты, что вы приняли все меры, чтобы утечки не произошло.

8. Нужно ли размещать политику персональных данных в социальных сетях компании?

Да, компании обязаны размещать политику обработки персональных данных в социальных сетях, если они собирают и обрабатывают данные пользователей через эти ресурсы.

9. Переписка с иностранным контрагентом — это трансграничная передача данных?

Да, если при переписке передаются персональные данные граждан РФ и эти данные направляются на территории иностранного государства, то это считается трансграничной передачей данных.

10. Какую дату начала обработки персональных данных указывать?

В уведомлении нужно указать дату, специалисты Роскомнадзора пояснили, что такой датой считается день государственной регистрации компании или ИП.

11. Как подтвердить факт уничтожения ПД? Что делать с хранением кадровых документов 75 лет? Как убрать их из 1С?

12. Нужно ли подавать уведомление, если работаешь на маркетплейсе?

Да, при работе на маркетплейсе селлеры собирают и хранят персональные данные, поэтому уведомление нужно подать.

13. Нужно ли подавать уведомление при работе ИП с ИП?

Да, ИП обрабатывает данные другого ИП и обязан подать уведомление.

14. Нужно ли подавать уведомление, если уже регистрировался как оператор ПД два года назад?

Нет, повторно подавать уведомление не нужно, если организация уже направляла его и была внесена в реестр персональных данных.

15. Если не удалось отправить уведомление на сайте РКН, можно ли отправить его через Госуслуги?

Да, можно. Если не получится, то можно отправить и на бумаге.

16. ИП сдает в аренду нежилые помещения, работников нет, надо ли подавать уведомление?

Да, нужно. К вам все равно попадают персональные данные ИП и организаций.

17. ИП на УСН без сотрудников, занимается розничной торговлей, имеет только договор поставки от поставщика, данные никуда не передает, нужно ли подавать?

Да, нужно, ИП все равно обрабатывает персональные данные.

18. Если не успели подать уведомление в срок до 30 мая, что делать?

Все равно подавать. С 30 мая изменились штрафы, но обязанность подать уведомление есть всегда, не только до 30 мая.

19. Если ООО и в нем учредитель и директор в одном лице, хозяйственной деятельности нет, нужно ли подавать уведомление?

Да, нужно. Его данные тоже являются персональными.

20. Бонусная программа в магазине запрашивает только телефон, улицу, день и месяц рождения, можно ли по этим данным идентифицировать человека?

Вы уже запросили персональные данные, которые косвенно идентифицируют человека, но это персональные данные. Обязательно нужно подать уведомление.

21. Если мы отправили уведомление с данными, что не используем криптографические средства, нужно ли подавать корректировки?

Сейчас важно подать уведомление и дождаться, что вас внесли в реестр операторов ПД, а потом подать информацию об изменениях.

22. Каким образом самозанятый должен получать согласие клиентов салона красоты на обработку персональных данных, если эти данные внесены только в телефонную книгу мастеров?

Нужно придумать какую-то электронную форму, где можно поставить галочку с согласием или же на бумажном носителе.

23. Аутсорсеру тоже нужно получать согласие от сотрудников клиента, если клиент уже получил согласие на передачу данных третьим лицам?

Важно, чтобы сотрудник дал согласие на обработку его данных конкретным аутсорсером, какие данные будут переданы и какие действия с ними можно совершать.

24. Если поменяли ЭЦП нужно ли подавать уведомление об изменении в РКН?

Да, нужно.

25. Нужно ли указывать в ЦОД компанию, через которую передаем отчетность?

Нет, вы же только передаете данные, а не храните.

26. Имеет ли право сотрудник не давать согласие на обработку персональных данных при трудоустройстве? или отозвать во время работы?

Все сотрудники защищены Конституцией, ТК, где сказано, что никакие данные без согласия разглашаться не могут, но чтобы его трудоустроить, нам нужны определенные данные и просим письменное согласие. Запрашиваем данные только в пределах ТК.

Если он не готов предоставить эти данные, то компания не сможет начислять ему зарплату и иные выплаты. Если он захочет отозвать согласие, то нужно подготовить уведомление для сотрудника о том, какие функции компания не сможет выполнять без его персональных данных.