Какой налог платить при продаже авто в 2025 году

Минимальный срок владения

Если владеть имуществом в течение минимального срока владения, то при его продажи платить НДФЛ не придется и сдавать декларацию 3-НДФЛ тоже не надо.

Минимальный срок владения зависит от типа имущества, условий его приобретения и т. д.

Для квартиры минимальный срок владения в общем случае – 5 лет, в некоторых случаях – 3 года, а в некоторых – вообще 0.

Для автомобилей минимальный срок владения – 3 года. Это предусмотрено абзацем третьим пункта 17.1 статьи 217 НК.

Таким образом, если вы владели автомобилем 3 года и более, то налога с его продажи не будет. Если срок владения меньше 3 лет, то надо сдавать декларацию 3-НДФЛ. А надо ли еще платить налог, зависит от продажной стоимости авто и размера вычета.