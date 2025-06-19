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Какой налог платить при продаже авто в 2025 году

Какой налог платить при продаже авто в 2025 году

С 2025 года ставка налога с дохода от продажи имущества поменялась. Рассказываем, сколько вы заплатите при продаже автомобиля в 2025 году.

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Минимальный срок владения

Если владеть имуществом в течение минимального срока владения, то при его продажи платить НДФЛ не придется и сдавать декларацию 3-НДФЛ тоже не надо.

Минимальный срок владения зависит от типа имущества, условий его приобретения и т. д.

Для квартиры минимальный срок владения в общем случае – 5 лет, в некоторых случаях – 3 года, а в некоторых – вообще 0.

Для автомобилей минимальный срок владения – 3 года. Это предусмотрено абзацем третьим пункта 17.1 статьи 217 НК.

Таким образом, если вы владели автомобилем 3 года и более, то налога с его продажи не будет. Если срок владения меньше 3 лет, то надо сдавать декларацию 3-НДФЛ. А надо ли еще платить налог, зависит от продажной стоимости авто и размера вычета.

Вычет 250 000

Имущественный вычет при продаже автомобиля составляет 250 тыс. рублей (пп. 1 п. 2 ст. 220 НК).

Этим вычетом можно воспользоваться один раз в год вкупе на все проданное движимое имущество.

Если в 2025 году вы продали 2 автомобиля, то вычет на оба эти авто будет 250 тыс. рублей.

Расходы на покупку

Но вместо вычета в 250 тыс. руб. можно применить расходы на покупку данного автомобиля. Эти расходы надо подтвердить документами.

Под расходами понимается сумма, уплаченная вами ранее продавцу этого автомобиля. Об этом Минфин неоднократно заявляет в своих письмах (от 12.09.2024 № 03-04-05/86922, от 23.07.2024 № 03-04-05/68545, от 04.07.2024 № 03-04-05/62219, от 04.07.2024 № 03-04-05/62651, от 12.10.2023 № 03-04-05/97051). Ваши расходы, например, на ремонт этого авто, для уменьшения дохода с его продажи не учитываются.

Также не учитывается стоимость таможенного оформления по авто, приобретенному за границей. Об этом предупреждает Минфин в письме от 22.08.2024 № 03-04-05/79467.

Если вы продали 2 автомобиля в один год, то вычеты можно применять так:

  • по одному авто – 250 тыс. руб., по другому ­– фактические расходы;

  • по обоим авто – фактические расходы на каждый из них;

  • по обоим авто – всего 250 тыс. руб.

То, что можно в одном году по разным проданным авто комбинировать вычет (250 000 + расходы), Минфин пояснял в письмах от 27.04.2016 № 03-04-05/24433от 15.03.2011 № 03-04-05/9-133.

Если автомобиль был получен по наследству, то при расчете налога с продажи можно учесть расходы наследодателя на покупку этого авто.

Аналогично – с дарением. Можно учесть расходы дарителя на покупку этого авто, но только если даритель – член семьи или близкий родственник (по нормам Семейного кодекса).

Налог

С 2025 года ставка НДФЛ с продажи авто изменилась. Теперь действует прогрессивная шкала НДФЛ. Налог зависит от суммы дохода.

Ставка такие:

  • доход до 2,4 млн руб. – 13%;

  • доход свыше 2,4 млн. руб. – 15%.

Это ставки для налоговых резидентов РФ. Если автовладелец – налоговый нерезидент РФ, то ставка налога будет 30% независимо от размера дохода.

Размер дохода для ставка определяется уже после применения вычета.

То есть, сначала от продажной стоимости вычитают расходы (вычет), а уже потом смотрят, превышает доход 2,4 млн рублей или нет. Если превышает, ставка НДФЛ будет 15%, если не превышает – 13%.

Сроки для отчета и налога

При продаже авто в 2025 году, которым вы владели менее 3 лет, надо сдать декларацию 3-НДФЛ до 30.04.2026.

Уплатить налог по этой декларации надо до 15.07.2026.

Пример 1

В 2023 году Иванов купил подержанное авто LADA Kalina за 200 000 руб. В 2025 году он продал этот автомобиль за 300 000 руб.

При декларировании дохода в 3-НДФЛ Иванов заявляет имущественный вычет 250 тыс. рублей, так как это выгоднее, чем расходы.

  • Налоговая база по НДФЛ = 300 000 – 250 000 = 50 000 руб.

С этой суммы надо заплатить налог по ставке 13%.

  • НДФЛ = 50 000 х 13% = 6 500 руб.

Пример 2

В 2024 году Петров получил в наследство от отца авто KIA Sportage. В 2025 году он продал этот автомобиль за 5 000 000 руб. Документы на покупку отцом этого автомобиля не сохранились.

При декларировании дохода в 3-НДФЛ Иванов заявляет имущественный вычет 250 тыс. рублей, потому что документов на расходы у него нет.

  • Налоговая база по НДФЛ = 5 000 000 – 250 000 = 4 750 000 руб.

С этой суммы надо заплатить налог по ставкам 13% и 15%.

  • НДФЛ = (2 400 000 х 13%) + (2 350 000 х 15%) = 664 500 руб.

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