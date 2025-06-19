Какой налог платить при продаже авто в 2025 году

Минимальный срок владения
Если владеть имуществом в течение минимального срока владения, то при его продажи платить НДФЛ не придется и сдавать декларацию 3-НДФЛ тоже не надо.
Минимальный срок владения зависит от типа имущества, условий его приобретения и т. д.
Для квартиры минимальный срок владения в общем случае – 5 лет, в некоторых случаях – 3 года, а в некоторых – вообще 0.
Для автомобилей минимальный срок владения – 3 года. Это предусмотрено абзацем третьим пункта 17.1 статьи 217 НК.
Таким образом, если вы владели автомобилем 3 года и более, то налога с его продажи не будет. Если срок владения меньше 3 лет, то надо сдавать декларацию 3-НДФЛ. А надо ли еще платить налог, зависит от продажной стоимости авто и размера вычета.
Вычет 250 000
Имущественный вычет при продаже автомобиля составляет 250 тыс. рублей (пп. 1 п. 2 ст. 220 НК).
Этим вычетом можно воспользоваться один раз в год вкупе на все проданное движимое имущество.
Если в 2025 году вы продали 2 автомобиля, то вычет на оба эти авто будет 250 тыс. рублей.
Расходы на покупку
Но вместо вычета в 250 тыс. руб. можно применить расходы на покупку данного автомобиля. Эти расходы надо подтвердить документами.
Под расходами понимается сумма, уплаченная вами ранее продавцу этого автомобиля. Об этом Минфин неоднократно заявляет в своих письмах (от 12.09.2024 № 03-04-05/86922, от 23.07.2024 № 03-04-05/68545, от 04.07.2024 № 03-04-05/62219, от 04.07.2024 № 03-04-05/62651, от 12.10.2023 № 03-04-05/97051). Ваши расходы, например, на ремонт этого авто, для уменьшения дохода с его продажи не учитываются.
Также не учитывается стоимость таможенного оформления по авто, приобретенному за границей. Об этом предупреждает Минфин в письме от 22.08.2024 № 03-04-05/79467.
Если вы продали 2 автомобиля в один год, то вычеты можно применять так:
по одному авто – 250 тыс. руб., по другому – фактические расходы;
по обоим авто – фактические расходы на каждый из них;
по обоим авто – всего 250 тыс. руб.
То, что можно в одном году по разным проданным авто комбинировать вычет (250 000 + расходы), Минфин пояснял в письмах от 27.04.2016 № 03-04-05/24433, от 15.03.2011 № 03-04-05/9-133.
Если автомобиль был получен по наследству, то при расчете налога с продажи можно учесть расходы наследодателя на покупку этого авто.
Аналогично – с дарением. Можно учесть расходы дарителя на покупку этого авто, но только если даритель – член семьи или близкий родственник (по нормам Семейного кодекса).
Налог
С 2025 года ставка НДФЛ с продажи авто изменилась. Теперь действует прогрессивная шкала НДФЛ. Налог зависит от суммы дохода.
Ставка такие:
доход до 2,4 млн руб. – 13%;
доход свыше 2,4 млн. руб. – 15%.
Это ставки для налоговых резидентов РФ. Если автовладелец – налоговый нерезидент РФ, то ставка налога будет 30% независимо от размера дохода.
Размер дохода для ставка определяется уже после применения вычета.
То есть, сначала от продажной стоимости вычитают расходы (вычет), а уже потом смотрят, превышает доход 2,4 млн рублей или нет. Если превышает, ставка НДФЛ будет 15%, если не превышает – 13%.
Сроки для отчета и налога
При продаже авто в 2025 году, которым вы владели менее 3 лет, надо сдать декларацию 3-НДФЛ до 30.04.2026.
Уплатить налог по этой декларации надо до 15.07.2026.
Пример 1
В 2023 году Иванов купил подержанное авто LADA Kalina за 200 000 руб. В 2025 году он продал этот автомобиль за 300 000 руб.
При декларировании дохода в 3-НДФЛ Иванов заявляет имущественный вычет 250 тыс. рублей, так как это выгоднее, чем расходы.
Налоговая база по НДФЛ = 300 000 – 250 000 = 50 000 руб.
С этой суммы надо заплатить налог по ставке 13%.
НДФЛ = 50 000 х 13% = 6 500 руб.
Пример 2
В 2024 году Петров получил в наследство от отца авто KIA Sportage. В 2025 году он продал этот автомобиль за 5 000 000 руб. Документы на покупку отцом этого автомобиля не сохранились.
При декларировании дохода в 3-НДФЛ Иванов заявляет имущественный вычет 250 тыс. рублей, потому что документов на расходы у него нет.
Налоговая база по НДФЛ = 5 000 000 – 250 000 = 4 750 000 руб.
С этой суммы надо заплатить налог по ставкам 13% и 15%.
НДФЛ = (2 400 000 х 13%) + (2 350 000 х 15%) = 664 500 руб.
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