Утренний бухгалтер № 5906. При переводе на дистанционную работу больше не надо будет сдавать ЕФС-1

Скоро дистанционщиков и надомников не надо будет никак помечать в ЕФС-1.

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Для безошибочной работы с маркетплейсами в 1С важно сделать нужные настройки: рекомендации эксперта.

Как не переплачивать за привлечение клиента? На вебинаре обсудим актуальные тенденции и стратегии 2025 года в маркетинге.

Эксперт: отказ от дробления бизнеса бывает двух видов в зависимости от проведения выездной налоговой проверки.

При работе с маркетплейсами организация может подтвердить реальность сделок не только электронными документами из личного кабинета на портале маркетплейса, но и скриншотами его сайта.

Договор займа между взаимозависимыми лицами: какие есть налоговые риски в 2025 году, узнаете из статьи.

Если налогоплательщик подает уточненные декларации за 2024 год, чтобы отказаться от дробления, ИФНС вправе истребовать информацию и документы, связанные с подтверждением такого отказа.