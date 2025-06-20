Утренний бухгалтер № 5906. При переводе на дистанционную работу больше не надо будет сдавать ЕФС-1

Скоро дистанционщиков и надомников не надо будет никак помечать в ЕФС-1.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Для безошибочной работы с маркетплейсами в 1С важно сделать нужные настройки: рекомендации эксперта.
Как не переплачивать за привлечение клиента? На вебинаре обсудим актуальные тенденции и стратегии 2025 года в маркетинге.
Эксперт: отказ от дробления бизнеса бывает двух видов в зависимости от проведения выездной налоговой проверки.
При работе с маркетплейсами организация может подтвердить реальность сделок не только электронными документами из личного кабинета на портале маркетплейса, но и скриншотами его сайта.
Договор займа между взаимозависимыми лицами: какие есть налоговые риски в 2025 году, узнаете из статьи.
Если налогоплательщик подает уточненные декларации за 2024 год, чтобы отказаться от дробления, ИФНС вправе истребовать информацию и документы, связанные с подтверждением такого отказа.
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Разборы законов
— Расчет налога на прибыль: почему нельзя исправить ошибки прошлых лет в 2025 году
В 2025 году ставка налога на прибыль повысилась с 20 до 25%. В связи с этим у налогоплательщиков возникает много вопросов, как исправить ошибки прошлых периодов и можно ли это сделать текущим периодом. А если нельзя, то как правильно поступить?
— Как проверить, есть ли ограничения на регистрацию ИП. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каких случаях налоговая может отказать в регистрации ИП и как проверить наличие ограничений на регистрацию.
— Учет выпуска продукции на давальческом сырье: проводки и примеры
Давальческим сырьем принято считать ресурсы, которые организация получает от контрагента для последующей переработки, обработки или изготовления продукции. При этом оплата за сами материалы не производится, но возникает обязательство по возврату переработанного продукта, выполненных работ или готовой продукции в полном объеме.
— Нужно ли платить НДФЛ за несовершеннолетнего работника. Мини-курс
Подростков все чаще принимают на работу, поэтому напомним некоторые особенности работы с ними.
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в июне 2025 года
В июне 2025 года бухгалтеры уже сдали одно ЕНП-уведомление на НДФЛ. До 25.06 надо сдать еще одно.
Новости
1 ГЛОНАСС тестирует российскую систему высокоточного автовождения
2 Минфин: Россия в целом заинтересована в привлечении прямых иностранных инвестиций
3 Корпорация МСП и ВЭБ.РФ запустили программу «зонтичных» поручительств в сфере городской экономики
4 ФТС запустила опрос участников ВЭД о досудебном обжаловании решений таможенников
5 💬 Совет Федерации одобрил закон о создании национального мессенджера
6 При переводе на дистанционную работу не надо будет сдавать ЕФС-1
7 Закон о защите русского языка одобрил Совфед
8 Названы основные сложности с первичкой при учете торговли на маркетплейсах
9 Для работы с маркетплейсами в 1С важно сделать нужные настройки: рекомендации эксперта
10 Wildberries — один самых объемных маркетплейсов для работы бухгалтеру
11 ФНС: нагрузка на предпринимателя на УСН примерно соразмерна с нагрузкой самозанятого
12 ❗ Мораторий-2025 на штрафы для упрощенцев по первой декларации НДС не распространяется на пени и блокировку счетов
13 Wildberries дает несколько видов УПД и их важно правильно заполнить: детали
14 МСП смогут получить компенсацию за размещение ценных бумаг
15 На дистанционных работников и совместителей воинский учет ведется по общим правилам
16 Новак: ключевая задача – увеличивать доходы работников МСП более высокими темпами
17 Налоговая амнистия при дроблении бизнеса распространяется только на определенные платежи: перечень 2025
18 При добровольном отказе от дробления налоговая вправе истребовать документы и информацию
19 Отказаться от дробления бизнеса можно и на выездной проверке, и за ее рамками
20 ИП подпадают под налоговую амнистию за дробление с 1 января 2030 года
21 Минфин: для уплаты налогов объекты интеллектуальной собственности могут арестовать, а дебиторку – нет
22 При работе с маркетплейсами подтвердить реальность сделок можно не только электронными документами из его личного кабинета
23 📷 Скриншот с сайта маркетплейса доказывает реальность сделок
24 В Национальной системе платежных карт блокируют переводы на токенизированные карты
25 Силуанов: после изменений-2025 в налоговой системе бизнес не ушел в тень
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27 Что вызывает подозрения у банков в рамках 115-ФЗ: эксперт назвал риски-2025 физлиц и бизнеса
28 Курсовые разницы учитывают по мере списания/погашения задолженности
29 Эксперт поделился положительной практикой оспаривания по 115-ФЗ
30 При назначении единого пособия не учитывают подработку школьников
31 Как в 2025 году оформить импорт из ЕАЭС с последующей продажей на Wildberries: пример
32 Что включает в 2025 году отчетность в ФТС и ФНС по импортируемому товару: разъяснения эксперта
33 Роструд: условие о сроке отправки документов работодателю можно включить в трудовой договор
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Бухгалтер на аутсорсе: договор, клиенты, прайс-лист
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Дата проведения: 20 июня, пятница
Отчетность за полугодие 2025 г. Налоговая реформа 2025 г., новые ФСБУ и другие изменения
Дата проведения: 23 июня, понедельник
Электронный реестр воинского учета заработал. Новые правила передачи сведений в военкомат
Дата проведения: 24 июня, вторник
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Заработная плата и персональные данные в 2025 г. Глобальные изменения в трудовом законодательстве
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Маркетплейсы действительно упрощают продажи: не нужно искать клиентов, заниматься сайтом, рекламой и логистикой. Но с другой стороны, появляются вопросы по бухгалтерии, налогообложению и документообороту. В этой статье разберемся, как все устроено в 2025 году: от учета товаров и комиссии до выбора налогового режима и типичных ошибок.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/42773 от 22.05.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/23085 от 10.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 02-12-12/22676 от 07.03.2025
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/5628@ от 09.06.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-03/32165 от 01.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 02-12-05/29610 от 25.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/25079 от 13.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 02-12-12/7625 от 29.01.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-02-06/42138 от 25.04.2025
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