Некоммерческая организация на УСН «Доходы минус расходы» оказывает услуги: нужно ли платить налог

НКО не уплачивают налог с пожертвований и добровольных взносов. А облагаются ли налогом услуги, которые оказывает организация?

Выручка от реализации товаров, работ или услуг признается налогооблагаемым доходом. При этом не имеет значения, кто ее получает — коммерческая организация или некоммерческая.

Перечень доходов, не подлежащих налогообложению, указан в ст. 251 НК. Выручки от оказания услуг некоммерческими организациями там не указано. Поэтому поступления от оказания услуг включаются в доход в общем порядке.

Если доходы и расходы организации будут равны, то ей все равно нужно будет уплачивать минимальный налог в размере 1% от доходов.

Как вести учет на УСН, уплачивать налоги и когда можно работать без НДС рассказали на онлайн-курсе «Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С». Вы научитесь вести учет доходов и расходов на УСН, определять налоговую базу, рассчитывать НДС по разным ставкам, оформлять сотрудников и начислять им зарплату.

Читайте также по теме УСН: