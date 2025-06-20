Нужно ли организации применять ККТ при получении процентов по займу от физлица

Организация получает проценты по договору займа от физического лица: нужно ли пробивать кассовые чеки на такие поступления?

Если организация получает проценты по займу от физического лица, то ККТ нужно применять при соблюдении двух условий:

Проценты в договоре указаны отдельно как плата за пользование займом. Оплата производится наличными или картой (при безналичном переводе ККТ не требуется, если проценты не выделены отдельно в договоре).

Исключение — если проценты не отделены от суммы займа (например, указана общая сумма возврата). По письму ФНС от 15.07.2024 № ЗГ-2-20/10224@ в этом случае ККТ применять не нужно.

При нецелевых займах (например, на личные нужды) ККТ применять не требуется, даже если проценты указаны отдельно — такова позиция Минфина из письма от 05.03.2024 № 30-01-15/19736.

В случае с целевыми займами проценты — плата за услугу, поэтому ККТ обязательно применяется (см. письмо УФНС по г. Москве от 25.09.2019 № 17-26/2/199220@).

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