Когда общепит может освободиться от НДС
По пп. 38 п. 3 ст. 149 НК для освобождения от НДС общепит должен соответствовать этим условиям:
сумма доходов за предыдущий календарный год — не более 2 млрд руб.;
удельный вес доходов от реализации услуг общепита в общей сумме доходов за прошлый год составляет 70% или более;
среднемесячный размер выплат, начисленных физлицам за прошлый год, должен быть не ниже среднемесячной начисленной зарплаты за прошлый год в регионе РФ;
Если условия не соблюдаются, то по услугам общепита НДС начисляют в общем порядке.
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