Когда общепит может освободиться от НДС

По пп. 38 п. 3 ст. 149 НК для освобождения от НДС общепит должен соответствовать этим условиям:

среднемесячный размер выплат, начисленных физлицам за прошлый год, должен быть не ниже среднемесячной начисленной зарплаты за прошлый год в регионе РФ;

удельный вес доходов от реализации услуг общепита в общей сумме доходов за прошлый год составляет 70% или более ;

Если условия не соблюдаются, то по услугам общепита НДС начисляют в общем порядке.

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