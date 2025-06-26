Можно ли учитывать в расходах по налогу на прибыль оплату коммунальных услуг

Организация сдает недвижимость и оплачивает коммунальные расходы, которые затем компенсирует арендатор. Можно ли учитывать эти издержки в расходах по налогу на прибыль?

Оплату коммунальных услуг можно учесть в составе материальных расходов на основании пп. 5 п. 1 ст. 254 НК, если сдача в аренду осуществляется на регулярной основе.

Согласно письмам ФНС от 25.03.2019 № СД-4-3/5272 и Минфина от 17.08.2020 № 03-03-06/1/72012, если первичный документ по длящимся услугам составлен после окончания истекшего месяца, но до предоставления декларации по налогу на прибыль, его учитывают в том отчетном периоде, к которому относятся произведенные расходы.

Это правило действует исходя из п. 1 ст. 272 НК, согласно которому расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся.

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