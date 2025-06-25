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Налог на прибыль

Может ли медицинская организация начислять налог на прибыль по нулевой ставке

Медицинские услуги освобождаются от НДС, если у организации есть соответствующая лицензия. Действуют ли подобные льготы по налогу на прибыль?
Может ли медицинская организация начислять налог на прибыль по нулевой ставке
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Медицинские организации вправе начислять налог на прибыль по нулевой ставке. Для этого они должны соответствовать этим условиям:

  1. Деятельность организации должна входить в Перечень видов медицинской деятельности (утв. Постановлением Правительства от 10.11.2011 № 917). В документе указаны практически все услуги в сфере образования и медицины.

  2. У организации должна быть лицензия на медицинскую деятельность. Сейчас выдаются бессрочные документы, но в некоторых случаях их требуется переоформить — при изменении наименования или преобразования организации.

  3. Доходы от медицинской деятельности, а также от выполнения НИОКР должны быть не менее 90% от всех доходов, которые учитывают при расчете налога на прибыль. Или у организации за год вообще не должно быть доходов, включаемых в базу по прибыли.

  4. В штате медицинской организации трудоустроено не менее 15 работников.

  5. Не менее чем 50% медицинского персонала должны иметь сертификаты специалиста.

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