Нужно ли уплачивать налог на УСН с обеспечительного платежа

Обеспечительный платеж не указан в перечне доходов, которые можно не учитывать на УСН. Нужно ли уплачивать с него единый налог?

При определении объекта налогообложения на УСН не учитываются доходы из ст. 251 НК. А по пп. 2 п. 1 аналогичной нормы в налоговую базу по упрощенке не включаются доходы в виде имущества, имущественных прав, которые получены в форме залога или задатка в качестве обеспечения обязательств.

Залог и обеспечительный платеж имеют схожую правовую природу. Первый используют при невозможности погасить стоимость кредита, а второй — для возмещения убытков или уплаты неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств.

Поэтому пп. 2 п. 1 ст. 251 НК можно применять и к обеспечительному платежу — такова позиция Минфина из письма от 27.03.2019 № 03-11-11/20650. В таком случае его не учитывают при определении налоговой базы по УСН на дату получения. Но если обеспечительный платеж засчитали в счет погашения задолженности, то налог рассчитать нужно.

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