Организация подбирает персонал для компании из ЕАЭС: что с налогами
Ситуация: организация заключила договор с компанией из Киргизии на подбор персонала. Подобранные исполнители будут работать на территории заказчика. Нужно ли облагать доход от такой деятельности налогом на прибыль и НДС?
Если заказчик — организация из государства ЕАЭС, то нужно учитывать положения Протокола № 18 к Договору ЕАЭС от 29.05.2014.
Местом реализации работ и услуг признается территория государства-члена покупателя, если услуги указаны в Протоколе. Там есть «услуги по предоставлению персонала в случае, если персонал работает в месте деятельности покупателя».
НДС российской компании нужно уплачивать, если речь идет о подборе кандидатов для устройства на работу киргизской компании. Если услуги будут по договору как консультационные, то российского НДС не будет. В этом случае заказчик должен будет удерживать киргизский НДС как налоговый агент.
Кроме того, полученный российской компанией доход нужно облагать налогом на прибыль в общем порядке.
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