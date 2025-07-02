Как в 1С отразить получение УКД к уменьшению от Ozon
Чтобы внести исправления в 1С, можно использовать документ «Корректировка поступления» в разделе «Покупки» с видом операции «Корректировка по согласованию сторон». Можно создать с помощью документа «Поступление (акт, накладная)», нажать «Создать на основании».
На вкладке «Главное» стоит указать:
в поле «Документ» — поставить номер и дату УКД;
в поле «Отражать корректировку» — выбрать «Во всех разделах учета», если нужно изменить сумму документа;
в поле «Восстановить НДС» в книге продаж — проставить флажок для восстановления суммы НДС.
Далее на вкладке «Услуги» в строке после изменения указываются новые данные в соответствии с УКД.
Номер и дата УКД вносится в поля «Корр. счет-фактура №…» и после этого нажимают кнопку «Зарегистрировать».
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