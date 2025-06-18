Как отражать штрафы Wildberries в учете

Wildberries нередко выставляет селлерам штрафы из-за нарушений правил площадки. Как учитывать эти издержки в налоговом и бухгалтерском учетах?

По п. 11 и п. 14.2 ПБУ 10/99 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров в учете отражаются в составе прочих расходов в суммах, присужденных судом или признанных самой организацией. Для отражения используется счет 91-2 «Прочие расходы».

В налоговом учете в составе внереализационных расходов по налогу на прибыль отражаются:

штрафы, выставленные по договорам и признанные должником по пп. 13 п. 1 ст. 265 НК;

штрафы, уплаченные партнеру за нарушение условий договора по решению суда по письму Минфина от 29.05.2023 № 03-03-06/1/49228;

штрафы за отдельные нарушения закона о защите прав потребителей: убытки, причиненные потребителю, за нарушение сроков устранения недостатков товара, замены товара, за нарушение сроков выполнения работы по письму Минфина от 17.02.2016 № 03-03-06/1/8702.

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