Как реально работает сервис разблокировки счетов от налоговой: личный опыт. 😎«Ночной бухгалтер» № 1963

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Сегодня в выпуске:
Как это работает? Можно ли оперативно разблокировать счет.
Одобрен закон, который упрощает процедуру продажи доли в ООО.
Уведомление по ЕНП до 3 июля — что в него войдет.
На «Клерке» появились гифки: рассказываем как баловаться ожившими картинками в комментариях и постах).
Размер зарплаты в справке — это не персданные, пояснил Роструд.
А вы заплатили 1% взносов 1 июля? А то там пени капают
Главред рекомендует.
Мем дня.
Разблокировка счета — реально ли получить быстро?
Вы наверняка знаете про сервис разблокировки счета от ФНС. Наш главный редактор — практикующий бухгалтер и сама убедилась в том, что сервис и правда работает.
«Всем привет! Так вышло, что я не сдала по организации, которую веду, РСВ за 1 квартал. Вернее я его заполнила, проверила и отправила, но отчет не приняли из-за каких-то расхождений. Протокол я не заметила (да, такое бывает даже с опытными бухгалтерами). В итоге прилетело требование сдать отчет, которое до меня тоже не добралось (надо бы подключить уже оповещения к ЭДО), а следом блокировка. Вот ее я заметила, потому что банк не пропустил платежку на выдачу подотчета.
Отчет я откорректировала и отправила в ФНС, но поняла, что провисеть в статусе «Отправлено» он может довольно долго, по счету нужно срочно перечислять платежи и неизвестно когда в итоге разблокируют счет. Зашла в сервис на сайте ФНС, заполнила обращение, описала ситуацию и приложила электронную копию РСВ. Там в письме только плачущего смайлика не хватало 😭.
Все это случилось в понедельник вечером. Днем во вторник мне позвонили из инспекции, сказали, что увидели обращение и отчет тоже, и счет вот-вот разблокируют. Уже во второй половине дня блокировку сняли.»
Но обратиться с жалобой можно не только через сервис. Налогоплательщики уже давно общаются с инспекцией в телеграм-чате.
Вот обращение от одного из подписчиков:
И Инспекция ответила
Правда, между сообщением и ответом прошла неделя.
А у вас какой опыт по разблокировке?
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Продать долю в ООО будет проще с 1 сентября 2025 года
Совет Федерации одобрил закон, по которому участники ООО будут самостоятельно решать, кто выкупит долю в бизнесе.
Новый закон позволяет дать преимущественное право выкупа одному, нескольким или всем участникам общества. Участникам нужно принять решение о внесении в устав общества соответствующих изменений.
Танцующие котики
Мы добавили возможность отправлять в комментариях или вставлять в текст постов — гифки. С их помощью вы можете выразить свои эмоции)).
Вот например:
Как добавить гифку рассказали здесь.
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Роструд объясняет: если работник попросил справку о зарплате, ее надо указать
Странную ситуацию описал работник в онлайн-приемной Роструда: работодатель не захотел выдавать справку для получения визы с указанием размера зарплаты, он вписал в нее только должность сотрудника. При этом мотивировал отказ изменениями в законе о персональных данных.
Роструд пояснил, что согласно ч. 1 ст. 62 ТК по письменному заявлению сотрудника работодатель обязан в течение 3 рабочих дней выдать ему такую справку.
Видимо работодателей совсем запугали штрафы, но доходить до такой крайности не стоит.
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У ИП капают пени за неуплату взносов 1% за 2024 год
До 1 июля включительно нужно было заплатить 1% взносов с доходов свыше 300 т.р. за 2024 год. Со 2 июля начали капать пени, если на ЕНС было недостаточно денег на погашение суммы взноса.
Но некоторые ИП в комментариях говорят, что на ЕНС пока не отразились операции по списанию однопроцентного взноса и интересуются — будут капать пени?
Нет, пени капать не будут, ФНС спишет взносы с единого счета, а так как на момент платежа нужная сумма на ЕНС была, позднее списание со стороны налоговой — не проблема налогоплательщика, он свои обязательства выполнил.
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Мем дня
Ваша проверяет как ФНС работает на самом деле редакция
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