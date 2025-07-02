Как реально работает сервис разблокировки счетов от налоговой: личный опыт. 😎«Ночной бухгалтер» № 1963

Разблокировка счета — реально ли получить быстро?

Вы наверняка знаете про сервис разблокировки счета от ФНС. Наш главный редактор — практикующий бухгалтер и сама убедилась в том, что сервис и правда работает.

«Всем привет! Так вышло, что я не сдала по организации, которую веду, РСВ за 1 квартал. Вернее я его заполнила, проверила и отправила, но отчет не приняли из-за каких-то расхождений. Протокол я не заметила (да, такое бывает даже с опытными бухгалтерами). В итоге прилетело требование сдать отчет, которое до меня тоже не добралось (надо бы подключить уже оповещения к ЭДО), а следом блокировка. Вот ее я заметила, потому что банк не пропустил платежку на выдачу подотчета.

Отчет я откорректировала и отправила в ФНС, но поняла, что провисеть в статусе «Отправлено» он может довольно долго, по счету нужно срочно перечислять платежи и неизвестно когда в итоге разблокируют счет. Зашла в сервис на сайте ФНС, заполнила обращение, описала ситуацию и приложила электронную копию РСВ. Там в письме только плачущего смайлика не хватало 😭.

Все это случилось в понедельник вечером. Днем во вторник мне позвонили из инспекции, сказали, что увидели обращение и отчет тоже, и счет вот-вот разблокируют. Уже во второй половине дня блокировку сняли.»

Но обратиться с жалобой можно не только через сервис. Налогоплательщики уже давно общаются с инспекцией в телеграм-чате.

Вот обращение от одного из подписчиков:

И Инспекция ответила

Правда, между сообщением и ответом прошла неделя.

А у вас какой опыт по разблокировке?