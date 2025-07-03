Упрощенная система налогообложения (УСН) в 2025 году: всё, что нужно знать бухгалтеру

УСН: что это такое простыми словами

Упрощенная система налогообложения (УСН) — это специальный налоговый режим, при котором налогоплательщик платит единый налог, заменяющий несколько обязательных платежей на общей системе налогообложения. В 2025 году УСН доступна для ИП и организаций с доходом до 450 млн руб., при условии численности сотрудников до 130 человек и остаточной стоимости ОС до 200 млн руб.