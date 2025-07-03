Упрощенная система налогообложения (УСН) в 2025 году: всё, что нужно знать бухгалтеру

УСН: что это такое простыми словами
Упрощенная система налогообложения (УСН) — это специальный налоговый режим, при котором налогоплательщик платит единый налог, заменяющий несколько обязательных платежей на общей системе налогообложения. В 2025 году УСН доступна для ИП и организаций с доходом до 450 млн руб., при условии численности сотрудников до 130 человек и остаточной стоимости ОС до 200 млн руб.
Виды УСН и их особенности
Существует два объекта налогообложения:
Доходы — налог с валового дохода по ставке 6% (в ряде регионов возможна пониженная ставка до 1%);
Доходы минус расходы — налог с прибыли по ставке 15% (регионы вправе снижать до 5%).
Таблица 1. Основные параметры УСН в 2025 году
Параметр
Доходы
Доходы минус расходы
Налоговая база
Все поступления
Доходы минус подтвержденные расходы
Базовая ставка
6%
15%
Минимальный налог
—
1% от дохода за год
Применение
Для бизнеса с низкими расходами
Для бизнеса с высокими расходами
Пример для УСН «Доходы»:
Кофейня ИП на УСН в марте 2025 года получила доход 800 000 руб. Авансовый платеж за 1 квартал:
Считаем налог: 800 000 х 6% = 48 000 руб.
Проводка начисления налога:
Дт 99 Кт 68.12 — 48 000 руб.
Пример для УСН «Доходы минус расходы»:
Производственная фирма за 1 квартал заработала 3 000 000 руб., расходы составили 2 200 000 руб. Налоговая база — 800 000 руб.
Налог: 800 000 х 15% = 120 000 руб.
Проводка начисления налога:
Дт 99 Кт 68.12 — 120 000 руб.
Условия применения УСН: лимиты и особенности
С 2025 года для сохранения права на УСН нужно соблюдать лимиты:
Таблица 2. Лимиты для применения УСН в 2025 году
Показатель
Значение
Годовой доход
До 450 млн руб.
Средняя численность
До 130 сотрудников
Остаточная стоимость ОС
До 200 млн руб.
Если доход превысит 450 млн руб., налогоплательщик автоматически переходит на ОСНО с начала следующего квартала, подав уведомление в ИФНС.
НДС при УСН в 2025 году
С 2025 года все налогоплательщики на УСН становятся плательщиками НДС, если их доход превысил 60 млн руб. в предыдущем году. При этом ставки следующие:
До 250 млн руб. — 5%
От 250 до 450 млн руб. — 7%
В обоих случаях право на вычет входящего НДС отсутствует.
Пример расчета НДС при УСН:
Компания на УСН «Доходы» превысила лимит в 60 млн руб. В апреле 2025 продала товаров на 5 000 000 руб. Сумма НДС (ставка 5%):
НДС к уплате: 5 000 000 х 5% = 250 000 руб.
Проводка начисления НДС:
Дт 90.3 Кт 68.02 — 250 000 руб.
Какие налоги и взносы нужно платить на УСН
УСН не освобождает от обязательных платежей за сотрудников и фиксированных взносов за ИП. В 2025 году предприниматель обязан заплатить:
53 658 руб. фиксированного взноса за себя + 1% с дохода свыше 300 000 руб.;
страховые взносы с зарплаты сотрудников:
30% с выплат в пределах 1,5 МРОТ (33 660 руб. в месяц в 2025 году);
15% с выплат сверх этого лимита для субъектов МСП.
Отчетность на УСН в 2025 году
Упрощенцы сдают:
Декларацию по УСН — до 25 марта (юрлица) или 25 апреля (ИП);
Декларацию по НДС (если доход >60 млн) — ежеквартально;
6-НДФЛ и РСВ — ежеквартально;
Бухгалтерскую отчетность — до 31 марта для организаций;
ЕФС-1 в Соцфонд — в зависимости от кадровых событий.
Пример подачи отчетности по УСН в 2025 году
ИП с сотрудниками должен в апреле 2025 года подать:
Декларацию по УСН за 2024 год — до 25 апреля 2025;
6-НДФЛ за 1 квартал 2025 — до 25 апреля 2025;
РСВ за 1 квартал — до 25 апреля 2025;
Декларацию по НДС за 1 квартал (если доход превысил 60 млн) — до 25 апреля 2025.
Отмена УСН для торговли: что грозит бизнесу с 2026 года
Согласно поручению Президента и предложениям «Деловой России», с 1 января 2026 года планируется поэтапная отмена УСН для торговых компаний. Это означает:
обязательный переход на ОСНО с уплатой НДС по стандартной ставке 20% или 10%;
перевод в общий режим учета прибыли и имущества;
повышение нагрузки на бухгалтерию и увеличение отчетности.
Под удар попадают:
торговые компании (опт и розница);
общепит (частично);
ИП, занятые в торговле.
Практические советы
✅ При выборе УСН «Доходы минус расходы» обязательно сохраняйте все подтверждающие расходы документы (акты, накладные, платежки) — только тогда можно учесть их в налоговой базе.
✅ При превышении лимита дохода в 60 млн руб. заранее подготовьтесь к уплате НДС и подаче деклараций.
✅ Ведите раздельный учет доходов и расходов при совмещении УСН с патентом — это обязательное требование п. 8 ст. 346.18 НК РФ.
Важно
УСН остается удобным режимом, но в 2025 году требует внимательности в учете лимитов, НДС и отчетности. А с 2026 года торговым компаниям стоит готовиться к переходу на ОСНО. Не упустите возможность заранее оптимизировать налогообложение, чтобы не попасть под санкции.
Утренний бухгалтер
Хотите быть в курсе всех изменений по УСН и другим налоговым режимам? Подписывайтесь на рассылку «Клерка» и получайте актуальные разборы прямо на почту.
Комментарии1
Скоро: