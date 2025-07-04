Как FMCG-компаниям планировать спрос и принимать верные управленческие решения

В этой статье мы обсудим основные вызовы, с которыми сталкиваются FMCG-компании, тенденции внедрения современных IT-подходов и ключевую роль CPM/IBP-платформ в формировании цифровой инфраструктуры, необходимой для удержания лидерских позиций на рынке.

На него влияет множество факторов: макроэкономическая ситуация, изменения на конкурентном поле, трансформация потребительского поведения, а также уровень зрелости используемых IT-решений.

Долгие циклы планирования, отсутствие единой точки доступа к информационным ресурсам, рассинхрон между подразделениями, разрозненные Excel-файлы — все это приводит к стратегическим просчетам и делает работу неэффективной.

FMCG-компании, которые не используют современные IT-инструменты, продолжают оперировать усредненными показателями вместо работы с big data и часто теряют в точности.

Неверно выбранное решение для автоматизации тех или иных процессов может сильно затягивать ход внедрения, требовать постоянных ресурсов, но не приносить ожидаемого эффекта. Бюджет освоен, а планирование по-прежнему ведется в Excel.

Масштабирование бизнеса требует не фрагментарной автоматизации, а целостной системы планирования, способной эволюционировать вместе с компанией. В условиях высокой волатильности рынка критически важна не только оперативная адаптация, но и проактивное прогнозирование рисков с последующим принятием превентивных мер.

Тренд на технологический суверенитет оказывает влияние на компании потребительского сектора. На стратегическом уровне перед ними теперь стоят задачи по локализации цепочек поставок и комплексной адаптации операционных процессов.

Эффективность и устойчивость бизнеса в сфере FMCG во многом определяются способностью оперативно и обоснованно принимать управленческие решения . Рассмотрим подробнее четыре ключевых вызова, с которыми сталкиваются FMCG-компании сегодня.

Потеря конкурентных позиций. В условиях современного рынка важно не просто собирать данные, но и грамотно использовать их в принятии ежедневных решений. Технологическая инертность сегодня — это гарантированное отставание завтра.

Уязвимость перед кризисами. В непредвиденной ситуации, будь то пандемия, колебания курса валют или проблемы с поставками, побеждает тот, у кого есть надежные инструменты для быстрой адаптации.

Планирование спроса с помощью CPM/IBP-системы

CPM/IBP-платформа — гибкий и мощный IT-инструмент для построения комплексной модели планирования спроса. Она объединяет данные из разных источников, очищает их, формирует базовый прогноз и позволяет вносить корректировки с учетом бизнес-факторов для преобразования версии прогноза в полноценный план продаж. Несмотря на то, что каждая компания уникальна и контур планирования у всех разный, обычно процесс планирования спроса включает несколько этапов. Рассмотрим эти этапы на примере отдельно взятой российской CPM/IBP-платформы.

Этап 1. Старт работы: фундамент для эффективного планирования

Первым шагом в работе с CPM/IBP-платформой становится наполнение системы входящими данными. Здесь ключевую роль играет модуль DataHub, который выступает как единое окно для интеграции данных из различных источников: ERP-систем (таких как ADNS, SAP, Microsoft Business Dynamics), электронных архивов, Excel-файлов и других решений, поддерживающих импорт/экспорт. Можно настроить бесшовную интеграцию и автоматическую передачу данных практически с любым корпоративным хранилищем. На начальном этапе особое внимание уделяется настройке и загрузке справочников — по продуктам, клиентам, складам, каналам отгрузки. Справочники могут быть многослойными и включать список логистических единиц, компонентов конечной продукции и другую информацию. По мере появления новых категорий (например, товаров или клиентов) система позволяет создавать и редактировать информацию напрямую, не дожидаясь импорта данных из внешних источников, и экономит драгоценное время оперативной реакции пользователя.

Этап 2. Умная валидация данных

CPM/IBP-система позволяет управлять входящей информацией по истории продаж. Для этого настраиваются чекеры и счетчики, выявляющие и подсвечивающие ошибки и расхождения — в частности, проверяются связи с загруженными справочниками. Таким образом, ведение карточек новых товаров и клиентов и расширение уже построенной методологии происходит автоматически внутри системы. Не нужно ждать, пока из ERP-систем или 1С придут новые данные. Также предусмотрены алгоритмы, которые могут вести учет изменений и перетеканий продаж, связанных с ассортиментом (ротации, замены, остановки в производстве). На этом этапе формирования данных есть возможность настраивать временной горизонт планирования и его гранулярность.

Этап 3. Построение baseline-прогноза по методологии, подходящей клиенту

Старт построения плана продаж начинается с очистки исторических данных. Это необходимо для получения входящей базовой линии спроса и прогнозирования дальнейших периодов. Специалист по планированию спроса анализирует выборку исторических данных с помощью метода трех сигм, чтобы исключить значительные выбросы. При этом есть возможность использовать данные, рассчитанные формульной логикой CPM/IBP-платформы, или ввести их вручную. Также система очищает исторический спрос от ключевых факторов, влияющих на него — спецзаказов, сезонности, погодных условий, проведенных промоакций и прочих. В итоге получается сглаженный временной ряд для построения базовой линии прогноза. На следующем шаге система предлагает пользователю несколько вариантов из библиотеки Python, статистическое прогнозирование или кастомные алгоритмы, построенные с помощью синтаксиса системы. На финальном шаге планировщик формирует сводный инкрементальный план продаж в необходимом пользователю разрезе — например, в разрезе «товар-клиент». Временной горизонт планирования и его гранулярность можно задать на этапе формирования входных параметров модели. Сводный план продаж формируется на основе базового прогноза с учетом дополнительных объемов, включающих промоактивность, специальные заказы и прочие запланированные коммерческие инициативы в рамках операционного цикла. Такой подход обеспечивает комплексный учет всех значимых бизнес-факторов, позволяя создать максимально точный и обоснованный прогноз.

Этап 4. Корректировка и согласование