ЦОК ОК БСН 03.07 Мобильный
Чеки

Как правильно пробивать агентские чеки

Если организация реализует товары как агент, важно правильно пробивать чеки. Рассказываем, какие нюансы учесть при оформлении фискальных документов.
Как правильно пробивать агентские чеки
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В агентских чеках должны быть:

  • тег 1222 в ФФД 1.05, 1.1 реквизит «признак агента по предмету расчета» (ИНН и наименование поставщика указываются на каждое наименование товара);

  • или тег 1057 «признак агента» (признак распространяется на весть чек. Используется когда в чеке только комиссионные товары).

В ФФД 1.05, 1.1 реквизит «признак агента по предмету расчета» (тег 1222) применяют, когда в кассовом чеке есть как товары, реализуемые от имени агента так и те, которые налогоплательщик реализует от себя.

Если все предметы расчета реализуются в качестве агента, комиссионера, вместо реквизита «признак агента по предмету расчета» используют реквизит «признак агента». В версии ФФД 1.2 реквизита «признак агента» нет, поэтому используют реквизит «признак агента по предмету расчета» (тег 1222) согласно письму ФНС от 26.01.2021 № АБ-4-20/801@.

ФНС также направляла методические указания (в письме от 27.06.2019 № ЕД-4-20/12565@) по формированию фискальных документов при продаже комиссионером собственных и комиссионных товаров. В приложении к этому письму есть пример торговой операции комиссионера и описание кассового чека при реализации товара с использованием формата фискального документа версии 1.1.

Если передаются денежных средств за ранее реализованные товары, то при удержании комиссионного вознаграждения нужно сформировать кассовый чек с указанием реквизита «признак расчета» (тег 1054) «расход». В нем нужно указывать сумму, уменьшенную на вознаграждение. Сумма чека равна стоимости реализованных товаров за вычетом комиссионного вознаграждения согласно письму ФНС от 29.10.2024 № ЗГ-2-20/15925@.

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