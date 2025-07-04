Как правильно пробивать агентские чеки

Если организация реализует товары как агент, важно правильно пробивать чеки. Рассказываем, какие нюансы учесть при оформлении фискальных документов.

В агентских чеках должны быть:

тег 1222 в ФФД 1.05, 1.1 реквизит «признак агента по предмету расчета» (ИНН и наименование поставщика указываются на каждое наименование товара);

или тег 1057 «признак агента» (признак распространяется на весть чек. Используется когда в чеке только комиссионные товары).

В ФФД 1.05, 1.1 реквизит «признак агента по предмету расчета» (тег 1222) применяют, когда в кассовом чеке есть как товары, реализуемые от имени агента так и те, которые налогоплательщик реализует от себя.

Если все предметы расчета реализуются в качестве агента, комиссионера, вместо реквизита «признак агента по предмету расчета» используют реквизит «признак агента». В версии ФФД 1.2 реквизита «признак агента» нет, поэтому используют реквизит «признак агента по предмету расчета» (тег 1222) согласно письму ФНС от 26.01.2021 № АБ-4-20/801@.

ФНС также направляла методические указания (в письме от 27.06.2019 № ЕД-4-20/12565@) по формированию фискальных документов при продаже комиссионером собственных и комиссионных товаров. В приложении к этому письму есть пример торговой операции комиссионера и описание кассового чека при реализации товара с использованием формата фискального документа версии 1.1.

Если передаются денежных средств за ранее реализованные товары, то при удержании комиссионного вознаграждения нужно сформировать кассовый чек с указанием реквизита «признак расчета» (тег 1054) «расход». В нем нужно указывать сумму, уменьшенную на вознаграждение. Сумма чека равна стоимости реализованных товаров за вычетом комиссионного вознаграждения согласно письму ФНС от 29.10.2024 № ЗГ-2-20/15925@.

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