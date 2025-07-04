Нужно ли уплачивать НДС при предоставлении доступа к контенту узбекскому контрагенту

При работе с иностранными контрагентами нужно учитывать как российское законодательство, так и зарубежное. Особые правила по налогообложению действуют и для электронных услуг.

Если место реализации операций — Россия, то они облагаются НДС. Место реализации определяется по правилам ст. 148 НК или по протоколу 18 к договору ЕАЭС (по соглашениям с клиентами из стран ЕАЭС).

По общему правилу местом реализации считается место нахождения продавца. Однако есть исключения (указаны в пп. 4 п. 1 ст. 148 НК) по которым месту реализации соответствует месту нахождения покупателя. В исключения входят и электронные услуги, поименованные в п. 1 ст. 174.2 НК. В этом перечне указаны такие:

предоставление прав на использование электронных книг (изданий) и других электронных публикаций, информационных, образовательных материалов, графических изображений, музыкальных произведений с текстом или без текста, аудиовизуальных произведений через сеть «Интернет», в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним для просмотра или прослушивания через сеть «Интернет».

Предоставление доступа к контенту попадает под электронные услуги, а значит, местом реализации признается Узбекистан. Российский НДС уплачивать не нужно.

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