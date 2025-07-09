Образовалась задолженность перед ликвидированным поставщиком: что делать с НДС

Задолженность признается безнадежной при истечении срока исковой давности, а также при прекращении обязательства из-за ликвидации организации и в некоторых других ситуациях. Рассказываем, что делать с НДС.

Согласно п. 12 ст. 171 НК у налогоплательщика, перечислившего суммы оплаты в счет предстоящих поставок товаров, возникает вычет по НДС. При этом стоит учитывать, что по пп. 1 п. 2 ст. 171 НК вычетам подлежат суммы НДС по товарам (работам, услугам), используемым для осуществления операций, облагаемых этим налогом.

При списании безнадежной задолженности, образовавшейся в результате услуг (которые не были оказаны подрядчиком), принятый к вычету НДС нужно восстановить. НДС восстанавливается на дату исключения поставщика из ЕГРЮЛ, так как дебиторская задолженность становится безнадежной.

Если организация не знала о ликвидации поставщика, то НДС при списании безнадежной дебиторской задолженности надо восстанавливать на дату признания задолженности безнадежной.

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