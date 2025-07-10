Когда налоговый агент по НДС может воспользоваться вычетом по налогу

Налогоплательщики могут воспользоваться правом на применение вычета НДС в течение трех лет после принятия товаров на учет. Распространяется ли это правило на налоговых агентов?

Ситуация: ООО на ОСНО приобрело товар у иностранной организации в 1 квартале 2025 года. Организация — налоговый агент по НДС. В 1 квартале вычет не применялся, можно ли воспользоваться им во 2 квартале учитывая правило о трехлетнем сроке?

Право на получение вычета в пределах трехлетнего срока предусмотрено п. 1.1 ст. 172 НК. Однако это касается только вычетов, предусмотренных п. 2 ст. 171 НК. Если вычет не поименован в этой норме, то нельзя заявить его в течение трех лет. Поэтому вычет стоило осуществить в том налоговом периоде, когда были выполнены условия из ст. 171 и 172 НК.

Такой же позиции придерживается Минфин в письмах от 20.02.2023 № 03-07-08/14457 и от 14.07.2020 № 03-07-14/61018. Соответственно, если организация не заявила вычет в 1 квартале, то воспользоваться им в других периодах не получится.

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