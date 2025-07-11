Организация на ОСНО арендует офис: как провести в 1С

Организация на ОСНО арендует офис сроком менее 12 месяцев. Нужно ли применять ФСБУ 25/2018 для учета предмета аренды и как отражать в 1С эту операцию?

Если срок аренды составляет не более 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды, то ФСБУ 25/2018 можно не применять. Предмет аренды (как и обязательство по ней) можно не признавать в качестве права пользования активом. Аренду можно учесть в упрощенном порядке.

Для учета аренды нужно оформить документ поступления товаров и услуг. В 1С нужно перейти в раздел «Покупки» — «Поступление (акты, накладные)». Откроется окно, где потребуется указать контрагента, номер и дату акта, а также данные договора и счета при наличии. В «Способе учета» нужно выставить — «Расходы (простая аренда)».

Устали бороться с 1С? Подружиться с программой и работать в ней как профи научим на нашем новом курсе профпереподготовки «Профессия главный бухгалтер». Во время обучения вы пройдете симулятор главного бухгалтера: получите бесплатный доступ к полноценной 1С и научитесь работать с реальными кейсами под руководством опытных наставников. Курс ориентирован на практику, но о теории мы не забыли: сделали инструкции со скриншотами и подсказками, свежие шаблоны, бланки и более 200 видеоуроков.

Читайте также на тему 1С: