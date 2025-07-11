Россиян напугали уведомления о включении в реестр воинского учета на Госуслугах. 🤷‍♂️«Ночной бухгалтер» № 1970

Что означает уведомление о включении в реестр воинского учета

В середине 2025 года россияне начали получать сообщения о включении в реестр воинского учета, их просят пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале Госуслуги.

В реестр воинского учета будут направляться повестки. После их публикации в реестре через 7 дней повестка будет считаться полученной, независимо от того, заглянул туда гражданин или нет.

После регистрации можно получить сведения из реестра: данные о постановке на учет в военкомате, о получении повестки, о принятых ограничительных мерах (например, если вовремя не явится в военкомат для постановки на учет могут запретить выезд за границу и постановку на учет машины) и др.

Но сам факт уведомления не значит, что вам пришла повестка, это лишь значит, что в реестр поступили какие-то сведения, и узнать какие именно можно после регистрации.