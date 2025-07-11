Россиян напугали уведомления о включении в реестр воинского учета на Госуслугах. 🤷‍♂️«Ночной бухгалтер» № 1970

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Сегодня в выпуске:
Уведомления из реестра повесток: что происходит.
В чеках станет больше обязательных данных.
Предприятиям общепита увеличили с 2 до 3 млрд рублей порог для освобождения от НДС.
Оплата от клиента пришла раньше, чем начал действовать патент. Платить налог по УСН?
Пятничный «Клерк»: нейросеть придумала шутки про бухгалтеров.
Мем дня.
Что означает уведомление о включении в реестр воинского учета
В середине 2025 года россияне начали получать сообщения о включении в реестр воинского учета, их просят пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале Госуслуги.
В реестр воинского учета будут направляться повестки. После их публикации в реестре через 7 дней повестка будет считаться полученной, независимо от того, заглянул туда гражданин или нет.
После регистрации можно получить сведения из реестра: данные о постановке на учет в военкомате, о получении повестки, о принятых ограничительных мерах (например, если вовремя не явится в военкомат для постановки на учет могут запретить выезд за границу и постановку на учет машины) и др.
Но сам факт уведомления не значит, что вам пришла повестка, это лишь значит, что в реестр поступили какие-то сведения, и узнать какие именно можно после регистрации.
📈 Карьерный рост для главбуха
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С 1 сентября 2025 года в кассовом чеке станет больше реквизитов
Изменения утверждены приказом ФНС от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236@.
Изменения затронут продажу маркированных товаров и продажу по безналичному расчету.
Подробнее в новости.
💻 Совет от реакции
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Общепиту повысили порог выручки: больше предприятий попадут под освобождение от НДС
Порог для освобождения от НДС предприятий общественного питания увеличили с 2 до 3 млрд рублей.
Закон вступит в силу через месяц со дня официальной публикации, но не раньше 1-го числа очередного периода по НДС.
Теперь для того чтобы не платить НДС, кафе или ресторану нужно зарабатывать не более 3 млрд рублей в год.
Бухгалтеры интересуются — что это за заведения такие, где столько прибыли получают?
Аванс от покупателя пришел в период действия УСН и до начала действия патента
ИП которые применяют УСН и переходят на патент, преследую цель — сэкономить на налогах законно.
Но что делать, если покупатель поторопился и прислал значительны аванс, когда еще налог платился только по УСН, а патент еще не начал действовать.
В телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» просят помощи в такой ситуации.
Бухгалтеры отмечают, что можно вернуть средства как ошибочно полученные и затем получить платеж уде во время действия ПСН. Но тут есть риски — ФНС скорее всего этот маневр не понравится и придется доказывать ошибочность платежа. Причем даже письма контрагента с указанием на ошибку может быть недостаточно, если ваш покупатель вообще согласиться его написать.
Кстати, у нас скоро вебинар по расчету УСН за полугодие — убедитесь, что рассчитали налог без ошибок!
Пятничный «Клерк»
Бухгалтеры сегодня с интересом изучают не только тему с уведомлениями на Госуслугах, но еще и тему поступлений в вузы — наш редактор рассказала что изменилось в 2025 году.
А те. кто уже всеми мыслями на отдыхе и в выходных — догадываются что значат разные слова в мини-викторе от «мозгонапрягателя» Владислава Савушкина.
Наш главред попросила нейросеть GigaChat написать несколько шуток про бухгалтеров. Кажется ИИ пока не особенно понимает как про нас шутить)) но очень старается)
Как понять, что ты точно бухгалтер:
Единственный способ заняться спортом — пройти до работы пешком!
Твоя любимая игра: прятки с налоговой инспекцией.
Свое свободное время проводишь за изучением правил ведения бухгалтерского учета в иностранной валюте
Мем дня
Ваша пошла проверять Госуслуги редакция
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