Сотрудник попросил выплачивать зарплату на карту, а потом передумал: что делать работодателю
Зарплату выплачивают в месте выполнения работы или переводят в организацию, указанную в заявлении работника. Условия перевода безналичной оплаты определяются коллективным или трудовым договором.
При этом работник может заменить организацию (банк), в которую переводят зарплату. Об изменении реквизитов для перевода работник должен сообщить работодателю для не позднее чем за 15 календарных дней до дня выплаты заработной платы.
Если работодатель выплатит зарплату (при наличии заявления о переводе на банковский счет), то его штрафуют по ст. 5.27 КоАП влечет предупреждение или наложение штрафа в размере:
на должностных лиц — от 10 до 20 тыс. руб.;
на ИП — от 1 до 5 тыс. руб.;
на юридических лиц - от 30 до 50 тыс. руб.
Если работодатель все же согласится на выплату зарплаты наличными нужно получить от сотрудника заявление с указанием за какой месяц будет выплачена зарплата наличкой.
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