Дистанционный сотрудник работает за пределами РФ: что будет с НДФЛ и страховыми взносами

Работа дистанционных сотрудников за границей вызывает массу вопросов у работодателя. Нужно ли облагать выплаты НДФЛ и страховыми взносами и в каком порядке это делать?

В соответствии с пп. 6.2 п. 1 ст. 208 НК доходы по трудовому договору дистанционных работников облагаются НДФЛ, даже если сотрудник работает за границей. Они считаются доходами от источников в РФ и поэтому налог удерживается в общем порядке.

Согласно п. 1 ст. 7 закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ и ст. 10 закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ застрахованными лицами признаются граждане РФ, работающие по трудовым договорам. Соответственно по общему правилу выплаты таким работникам в общем порядке облагаются страховыми взносами согласно пп. 1 п. 1 ст. 420 НК.

По мнению Минфина из письма от 25.03.2023 № 03-04-05/27507 такой порядок применяется вне зависимости от того, откуда работает удаленный сотрудник — в России или за ее пределами.

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