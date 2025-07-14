Компания на УСН оказывает услуги через посредника: как уплачивать единый налог

Организации на УСН включают в доходы всю сумму, полученную от клиентов. Что делать, если в сумму расчетов входит вознаграждение посредника? Нужно ли учитывать его при определении налоговой базы?

Ситуация: организация на УСН «Доходы» оказывает услуги по консультированию. Она сотрудничает с органом по сертификации: по заявке клиента оформляет сертификат через посредника. Как учитывать доходы?

Если организация на УСН оказывает услуги через посредника, то в доходы необходимо включать всю сумму от клиента, даже если посредник удержал вознаграждение из выручки.

При УСН доходы учитывают кассовым методом: в состав нужно включать только те суммы, которые фактически поступили на расчетный счет (в кассу) организации.

А вот компании на УСН «Доходы минус расходы» вправе учитывать в расходах сумму вознаграждения, уплаченного посреднику. По п. 2 ст. 346.17 НК это можно сделать на дату, когда выполнены оба условия: услуги посредника оплачены и оказаны.

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