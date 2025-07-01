Когда организация на УСН теряет право на освобождение от НДС
Ситуация: компания на УСН «Доходы минус расходы» превысила лимит в 60 млн рублей 1 июня. Как и когда начислять НДС? Можно ли принять к вычету НДС по товарам, которые были куплены до перехода на уплату налога?
Если лимит превышают в июне, то право на освобождение теряется с 1 июля. Декларация по НДС подают только по итогам 3 квартала.
За 2 квартал декларацию нужно подать, если доход превысил 60 млн рублей в мае, и НДС бы в таком случае уплачивали с 1 июня.
Можно принять к вычету НДС по покупкам, которые были сделаны до начала начисления налога, если расходы не были учтены при расчете налога на УСН.
При этом подразумевается, что товары будут использовать в деятельности, которая облагается НДС. Если они не будут использоваться для таких операций, то налог нельзя принять к вычету.
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