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НДС на УСН

Когда организация на УСН теряет право на освобождение от НДС

Освобождение от НДС доступно упрощенцам при доходах меньше 60 млн рублей. Но даже после превышения лимита возникают вопросы: с какого момента начислять НДС, сдавать отчетность, принимать налог к вычету?
Когда организация на УСН теряет право на освобождение от НДС
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Ситуация: компания на УСН «Доходы минус расходы» превысила лимит в 60 млн рублей 1 июня. Как и когда начислять НДС? Можно ли принять к вычету НДС по товарам, которые были куплены до перехода на уплату налога?

Если лимит превышают в июне, то право на освобождение теряется с 1 июля. Декларация по НДС подают только по итогам 3 квартала.

За 2 квартал декларацию нужно подать, если доход превысил 60 млн рублей в мае, и НДС бы в таком случае уплачивали с 1 июня.

Можно принять к вычету НДС по покупкам, которые были сделаны до начала начисления налога, если расходы не были учтены при расчете налога на УСН.

При этом подразумевается, что товары будут использовать в деятельности, которая облагается НДС. Если они не будут использоваться для таких операций, то налог нельзя принять к вычету.

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