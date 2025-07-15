Утренний бухгалтер № 5923. В бухотчетность хотят включить строку с оценкой производительности труда

👉Думаешь бухгалтерия — это скучно?

А вот и нет! Только настоящий экстремал готов к работе сразу с массой новой информации и документов, к постоянным изменениям, и к тому, что бухгалтерия — это не про «нажимать кнопочки» и «перебирать бумажки».

Учим современной бухгалтерии и особому навыку проходить налоговые проверки и защищать компанию от претензий ФНС на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 72% за 9 900 рублей вместо 36 000 рублей. После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Старт потока 15 июля.

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