Утренний бухгалтер № 5923. В бухотчетность хотят включить строку с оценкой производительности труда

«Опора России» предложила Минфину добавить в бухгалтерскую отчетность новый показатель — производительность труда. «А давайте уже и рецепт борща туда включим» — шутят бухгалтеры в комментариях.
Утренний бухгалтер
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Налоговики разъяснили, как защититься от мошенников, которые представляются сотрудниками налоговых органов.
Как получить 14 дней бесплатного доступа к онлайн-бухгалтерии, узнаете здесь.
Торговый бизнес требует ужесточить правила для маркетплейсов, чтобы они не могли в одностороннем порядке проводить акции.
Опубликованы правила обмена электронным единым транспортным документом. Они вступят в силу с 1 сентября 2025 года.
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Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
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Резюме
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Документы
ФНС РФ: Письмо № СД-3-16/2741 от 03.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/26490 от 03.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/26345 от 03.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/26364 от 03.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/26398 от 03.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/26543 от 03.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/32396 от 02.04.2025
Минфин РФ: Письмо на России от N 1, № 03-03-07/26541 от 03.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 02-12-12/18918 от 27.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 02-12-14/133243 от 28.12.2024
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