Утренний бухгалтер № 5924. К розничной и интернет-торговле можно применять разные системы налогообложения

Обсуждают бухгалтеры: ИП может открыть розничный магазин на ПСН, если уже ведется торговля через маркетплейс на упрощенке.

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В Госдуму внесли законопроект, которым запретят страховым компаниям отказывать в заключении договоров ДМС пожилым и инвалидам.

Налоговики разъяснили порядок оформления кассовых чеков при продаже товаров, которые не подлежат обложению НДС.

Если на работу принимают сотрудника старше возраста пребывания в запасе, отчет в военкомат не отправляют.

Как получить беспроцентный товарный кредит от поставщика в Китае, узнаете здесь.

При увольнении по результатам испытания не нужно соблюдать процедуру для дисциплинарных взысканий.

УФНС: при расчете транспортного налога учитывают стоимость авто и срок владения.