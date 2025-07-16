Утренний бухгалтер № 5924. К розничной и интернет-торговле можно применять разные системы налогообложения

Обсуждают бухгалтеры: ИП может открыть розничный магазин на ПСН, если уже ведется торговля через маркетплейс на упрощенке.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
В Госдуму внесли законопроект, которым запретят страховым компаниям отказывать в заключении договоров ДМС пожилым и инвалидам.
Налоговики разъяснили порядок оформления кассовых чеков при продаже товаров, которые не подлежат обложению НДС.
Если на работу принимают сотрудника старше возраста пребывания в запасе, отчет в военкомат не отправляют.
Как получить беспроцентный товарный кредит от поставщика в Китае, узнаете здесь.
При увольнении по результатам испытания не нужно соблюдать процедуру для дисциплинарных взысканий.
УФНС: при расчете транспортного налога учитывают стоимость авто и срок владения.
⚠️ С 1 июля требования к работе с ПДн стали строже
При этом, уже начали применять санкции за нарушения - банк оштрафован на 200 тыс. рублей за пересылку сотрудником персональных данных в иностранном мессенджере.
Убедитесь, что сайт, формы и документы соответствуют закону с поддержкой Роском Онлайн.
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Разборы законов
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за июнь 2025 года
Подготовили для вас обзор разъяснений июня по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в июле 2025 года
До 25.07 надо сдать уведомление, в котором, в том числе, будут не только ежемесячные, но и ежеквартальные налоги.
— Счет в драгоценных металлах: что такое, кто его может открыть. Мини-курс
Для того, чтобы сохранить и приумножить деньги, можно открыть счет в драгоценных металлах. В мини-курсе разберем, как это сделать.
— Обеспечительный платеж: как отражать в бухгалтерском и налоговом учете. Проводки
Арендодатели часто требуют с арендаторов внести обеспечительный платеж по аренде. Разберем, как отразить эту операцию в учетах сторон.
— Как учесть материалы, полученные при демонтаже ОС: проводки
Разберем, как в бухучете провести материалы, которые образовались после демонтажа оборудования или иного объекта.
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Новости
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4 Минэкономразвития запустил эксперимент по использованию беспилотных аэрокурьеров
5 ФНС объяснила, нужно ли сдавать нулевой расчет 6-НДФЛ, если зарплата начислялась, но не выплачивалась
6 ⏳ 15 июля 2025 – последний день для уплаты НДФЛ за 2024 год
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8 Кабмин определил, что за национальный сервис обмена информацией будет отвечать «дочка» VK
9 📅 При расчете транспортного налога учитывают стоимость авто и срок владения
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/30275 от 15.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/30587 от 16.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/30388 от 16.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/30567 от 16.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/31325 от 16.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/44165 от 30.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/43047 от 29.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/48073 от 16.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/30134 от 15.04.2020
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