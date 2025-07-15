Нулевая 6-НДФЛ — сдавать или не сдавать? ⭐ «Ночной бухгалтер» № 1972

Подавать ли нулевой расчет 6-НДФЛ

Налоговики разъяснили, что если зарплата начислялась сотрудникам, но не выплачивалась, то в этом случае 6-НДФЛ не подается, ведь в расчете отражаются данные по выплаченным доходам и удержанному с выплат налогу.

Т.е. и в других ситуациях, когда зарплата не выплачивается, 6-НДФЛ не сдается:

В компании все сотрудники (а чаще единственный сотрудник — директор) находятся в отпуске без сохранения зарплаты .

Сотрудники получают выплаты, но не от работодателя . Например, один сотрудник на продолжительном больничном, выплату по б/л от работодателя он получил в декабре 2024 года, а остальные месяцы (в 2025 году) продолжает болеть и больничный ему уже оплачивает СФР. Еще одна сотрудница в отпуске по уходу за ребенком, ей тоже доход перечисляет Фонд. А директор в административном отпуске))) Да, и такое бывает.

У ИП может не быть сотрудников вообще, и он в этом случае тоже 6-НДФЛ не сдает.

Налоговая рекомендует сообщать об отсутствии выплат. Но бухгалтеры считают — это лишнее, все равно может прилететь требование, вот на него уже и надо давать пояснения.