Нулевая 6-НДФЛ — сдавать или не сдавать? ⭐ «Ночной бухгалтер» № 1972

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Сегодня в выпуске:
Нужны ли нулевки 6-НДФЛ: отвечаем на вопросы.
Какой должна быть МЧД для подачи отчетности в СФР.
После 6 месяцев работы сотрудник может не сразу получить свой отпуск.
Банки вправе задавать физлицам вопросы о деньгах на счете или вкладе.
Главред рекомендует.
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Подавать ли нулевой расчет 6-НДФЛ
Налоговики разъяснили, что если зарплата начислялась сотрудникам, но не выплачивалась, то в этом случае 6-НДФЛ не подается, ведь в расчете отражаются данные по выплаченным доходам и удержанному с выплат налогу.
Т.е. и в других ситуациях, когда зарплата не выплачивается, 6-НДФЛ не сдается:
В компании все сотрудники (а чаще единственный сотрудник — директор) находятся в отпуске без сохранения зарплаты.
Сотрудники получают выплаты, но не от работодателя. Например, один сотрудник на продолжительном больничном, выплату по б/л от работодателя он получил в декабре 2024 года, а остальные месяцы (в 2025 году) продолжает болеть и больничный ему уже оплачивает СФР. Еще одна сотрудница в отпуске по уходу за ребенком, ей тоже доход перечисляет Фонд. А директор в административном отпуске))) Да, и такое бывает.
У ИП может не быть сотрудников вообще, и он в этом случае тоже 6-НДФЛ не сдает.
Налоговая рекомендует сообщать об отсутствии выплат. Но бухгалтеры считают — это лишнее, все равно может прилететь требование, вот на него уже и надо давать пояснения.
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Использование машиночитаемой доверенности (МЧД) для взаимодействия с СФР
При подаче электронных документов и сведений в Социальный фонд России (СФР), если подпись ставит не сам руководитель организации, а другое уполномоченное лицо, обязательно оформление машиночитаемой доверенности (МЧД).
Формирование доверенности осуществляется путем создания специального XML-документа, содержащего следующие обязательные элементы:
ФИО, дата рождения, ИНН и СНИЛС доверителя и уполномоченного лица;
Подпись документа электронной подписью руководителя;
Предоставление конкретных полномочий по взаимодействию с Соцфондом.
Для подачи формы ЕФС-1 полномочия в доверенности обозначаются кодом SFR_000001 или полномочием более высокого уровня.
Сформировать такую доверенность можно несколькими способами:
Используя бесплатное программное обеспечение АРМ «Доверенность», предоставляемое Соцфондом.
Применяя программы бухгалтерского и кадрового учета.
Через сервисы операторов электронного документооборота (ЭДО).
Работодатель вправе отложить отпуск работника, отработавшего полгода
По разъяснениям Роструда, сотрудник не может требовать немедленного ухода в отпуск спустя полгода работы, если согласно утверждённому графику отдыха этот срок запланирован на более поздний период.
График утверждается работодателем заранее — не позднее двух недель до начала следующего года и является обязательным документом как для работников, так и для руководителя.
Если сотрудник устроился на работу в течение года, то в график нужно внести изменения.
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Банки вправе попросить разъяснить происхождение денежных средств
Банки имеют право выяснять источник поступления средств при размещении вкладов физическими лицами, пополнении счета или проведении операций.
Хотя обязательно в Росфинмониторинг передают данные о суммах свыше 600 тысяч рублей, банки могут прийти к физлицу с вопросами и по менее крупным транзакциям, если сочтут операцию сомнительной или нестандартной.
Подтвердить происхождение денег можно справками о доходе, договорами купли-продажи, дарения, займа и т.д. Также можно давать письменные пояснения, если документы отсутствуют, например, если деньги подарили на юбилей или свадьбу и никаких договоров нет.
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Мем дня
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