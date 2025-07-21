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ФНС шлет запросы на пояснительную записку за 2024 год малому бизнесу. ⚡«Ночной бухгалтер» № 1976

ФНС шлет запросы на пояснительную записку за 2024 год малому бизнесу. ⚡«Ночной бухгалтер» № 1976

Налоговики хотят, чтобы организации предоставили пояснительную записку, хотя они и не обязаны это делать. Стоит ли реагировать на запросы?

Все выпуски «Ночного бухгалтера» читайте также в телеграм-канале.

На канале Клерк.Премиум сегодня памятка по заполнению уведомления по ЕНП в июле, а также эксклюзивы, лайфхаки, общение с экспертами.

Сегодня в выпуске:

  • Налоговики требуют пояснения к балансу малых предприятий за 2024 год.

  • Усиление контроля за применением ККТ в общепите.

  • Новые судебные практики против НДС-мошенничества.

  • Роскомнадзор автоматически проверяет сайты.

  • МРОТ собираются поднять до 27+ тысяч рублей.

Малый бизнес вправе игнорировать требования налоговой о сдаче пояснений к балансам за 2024 год

Бухгалтеры в телеграм-канале «Клерк» жалуются, что к ним приходят запросы от ФНС о предоставлении пояснительной записки к бухотчетности за прошлый год.

Малое предприятие может проигнорировать требование налоговой о предоставлении пояснений к годовому балансу за 2024 год, ведь им не обязательно их подавать. требование о пояснительной записке будет актуально с отчетности за 2025 год из-за нового ФСБУ.

Бухгалтер в одном из постов написала, что получила даже не требование , а информписьмо, в котором организациям грозят штрафов за несдачу пояснений, но оно официально не адресовано конкретному предприятию.

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ФНС начнет активно штрафовать заведения общепита за неправильное применение онлайн-кассы

ФНС начала активные проверки заведений общепита на своевременное оформления кассового чека (перед приемом платежа, а не после, как до изменений, вступивших в силу с 1 марта 2025 года). Ранее ФНС рекомендовала не наказывать за это нарушение, но теперь эти рекомендации отменили.

Если не выбить чек в кафе до расчета. то заведение может получить штраф за неприменение ККТ и влечет штраф по ч. 2 ст. 14.5 КоАП минимум 30 тысяч рублей.

Бизнес рискует лишиться денег по решению суда за безнравственные сделки

Судебная практика по делам о схема с НДС стала весьма оригинальной. Суды признают такие сделки нарушением основ правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК). В результате — конфискация всей суммы сделки в доход государства.

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Автоматизированные проверки от РКН

Роскомнадзор запустил систему автоматического мониторинга веб-сайтов, ориентированную на нарушения в области работы с персональными данными. Это позволили многократно увеличить количество проверок, которые теперь проходят без участия инспектора и без уведомлений владельцев сайтов. Особое внимания РКН обращает на сайты в сфере финансов, e-commerce, образования и ЖКХ.

Минимальная зарплата россиян увеличится почти на четверть в 2026 году

Правительство планирует повышение МРОТ на 20,7%. Если проект закона утвердят, то минимальная зарплата составит 27 093 рубля. Повышение затронет примерно 4,6 миллиона человек.

МРОТ сейчас рассчитывают на основании медианной зарплаты. МРОТ не должен быть меньше 48% от ее размера за 2024 год. Медианная зарплата в 2024 году — 56 443 рубля.

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«За то время, что я работаю, появилось огромное количество таких законов. Они детально регулируют действия работодателей и, как предполагается, защищают интересы работников. Но если посмотреть на это честно, положа руку на сердце — всегда ли эти законы реально работают? Всегда ли они действительно обеспечивают защиту сотрудников от «произвола» работодателя?» — автор статьи А.В. Клевцов

Мем дня

Ваша не сдавала пояснений за 2024 год редакция

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