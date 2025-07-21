ФНС шлет запросы на пояснительную записку за 2024 год малому бизнесу. ⚡«Ночной бухгалтер» № 1976

Все выпуски «Ночного бухгалтера» читайте также в телеграм-канале.
На канале Клерк.Премиум сегодня памятка по заполнению уведомления по ЕНП в июле, а также эксклюзивы, лайфхаки, общение с экспертами.
Сегодня в выпуске:
Налоговики требуют пояснения к балансу малых предприятий за 2024 год.
Усиление контроля за применением ККТ в общепите.
Новые судебные практики против НДС-мошенничества.
Роскомнадзор автоматически проверяет сайты.
МРОТ собираются поднять до 27+ тысяч рублей.
Малый бизнес вправе игнорировать требования налоговой о сдаче пояснений к балансам за 2024 год
Бухгалтеры в телеграм-канале «Клерк» жалуются, что к ним приходят запросы от ФНС о предоставлении пояснительной записки к бухотчетности за прошлый год.
Малое предприятие может проигнорировать требование налоговой о предоставлении пояснений к годовому балансу за 2024 год, ведь им не обязательно их подавать. требование о пояснительной записке будет актуально с отчетности за 2025 год из-за нового ФСБУ.
Бухгалтер в одном из постов написала, что получила даже не требование , а информписьмо, в котором организациям грозят штрафов за несдачу пояснений, но оно официально не адресовано конкретному предприятию.
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ФНС начнет активно штрафовать заведения общепита за неправильное применение онлайн-кассы
ФНС начала активные проверки заведений общепита на своевременное оформления кассового чека (перед приемом платежа, а не после, как до изменений, вступивших в силу с 1 марта 2025 года). Ранее ФНС рекомендовала не наказывать за это нарушение, но теперь эти рекомендации отменили.
Если не выбить чек в кафе до расчета. то заведение может получить штраф за неприменение ККТ и влечет штраф по ч. 2 ст. 14.5 КоАП минимум 30 тысяч рублей.
Бизнес рискует лишиться денег по решению суда за безнравственные сделки
Судебная практика по делам о схема с НДС стала весьма оригинальной. Суды признают такие сделки нарушением основ правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК). В результате — конфискация всей суммы сделки в доход государства.
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Автоматизированные проверки от РКН
Роскомнадзор запустил систему автоматического мониторинга веб-сайтов, ориентированную на нарушения в области работы с персональными данными. Это позволили многократно увеличить количество проверок, которые теперь проходят без участия инспектора и без уведомлений владельцев сайтов. Особое внимания РКН обращает на сайты в сфере финансов, e-commerce, образования и ЖКХ.
Минимальная зарплата россиян увеличится почти на четверть в 2026 году
Правительство планирует повышение МРОТ на 20,7%. Если проект закона утвердят, то минимальная зарплата составит 27 093 рубля. Повышение затронет примерно 4,6 миллиона человек.
МРОТ сейчас рассчитывают на основании медианной зарплаты. МРОТ не должен быть меньше 48% от ее размера за 2024 год. Медианная зарплата в 2024 году — 56 443 рубля.
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Продажа товаров через интернет-магазин (E-commerce): от организации до учета — вебинар, 24 июля в 11:00 по мск
Идеальная защита от работодателя — эксклюзив от эксперта специально для «Клерка»
«За то время, что я работаю, появилось огромное количество таких законов. Они детально регулируют действия работодателей и, как предполагается, защищают интересы работников. Но если посмотреть на это честно, положа руку на сердце — всегда ли эти законы реально работают? Всегда ли они действительно обеспечивают защиту сотрудников от «произвола» работодателя?» — автор статьи А.В. Клевцов
Мем дня
Ваша не сдавала пояснений за 2024 год редакция
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