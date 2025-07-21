ФНС шлет запросы на пояснительную записку за 2024 год малому бизнесу. ⚡«Ночной бухгалтер» № 1976

Малый бизнес вправе игнорировать требования налоговой о сдаче пояснений к балансам за 2024 год

Бухгалтеры в телеграм-канале «Клерк» жалуются, что к ним приходят запросы от ФНС о предоставлении пояснительной записки к бухотчетности за прошлый год.

Малое предприятие может проигнорировать требование налоговой о предоставлении пояснений к годовому балансу за 2024 год, ведь им не обязательно их подавать. требование о пояснительной записке будет актуально с отчетности за 2025 год из-за нового ФСБУ.

Бухгалтер в одном из постов написала, что получила даже не требование , а информписьмо, в котором организациям грозят штрафов за несдачу пояснений, но оно официально не адресовано конкретному предприятию.