Утренний бухгалтер № 5928. Пока услуги не будут оказаны, справку для вычета за фитнес не дадут

Минфин: справки выдаются за год, в котором были оплачены физкультурно-оздоровительные услуги, после их фактического оказания.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить Вам подарок за подписку! Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

С 1 августа 2025 года работающие пенсионеры получат прибавку к выплатам.

За расчеты криптовалютой хотят штрафовать до 1 млн рублей с 2026 года.

Об актуальных тенденциях налоговых проверок в 2025 году, претензиях и инструментах налоговых органов, узнаете здесь.

ФНС разработала новую форму годового отчета о деятельности иностранной организации.

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По поручению Мишустина в ОКВЭД добавят новые коды для креативных видов деятельности.