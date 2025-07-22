Утренний бухгалтер № 5928. Пока услуги не будут оказаны, справку для вычета за фитнес не дадут

Минфин: справки выдаются за год, в котором были оплачены физкультурно-оздоровительные услуги, после их фактического оказания.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
С 1 августа 2025 года работающие пенсионеры получат прибавку к выплатам.
За расчеты криптовалютой хотят штрафовать до 1 млн рублей с 2026 года.
Об актуальных тенденциях налоговых проверок в 2025 году, претензиях и инструментах налоговых органов, узнаете здесь.
ФНС разработала новую форму годового отчета о деятельности иностранной организации.
Через сервис налоговой службы можно сразу подписать договор в машиночитаемом виде.
По поручению Мишустина в ОКВЭД добавят новые коды для креативных видов деятельности.
⭐ Совет от редакции: Разберитесь в ключевых аспектах работы E-commerce: от оформления сделок до бухгалтерского учета и онлайн-касс. Приходите на вебинар 24 июля в 11:00 мск. Записаться.
⬆️📦Апгрейд для бухгалтера
Освойте востребованную специализацию, пройдите онлайн-курс «Бухгалтерия маркетплейса: учет, налоги, 1С»:
✔ Разберетесь на примере трех крупнейших маркетплейсов Ozon, Wildberries и Яндекс.Маркет, чтобы вы знали особенности и подводные камни каждой платформы.
✔ Получите навыки от установки и настройки 1С до составления налоговых деклараций.
Сейчас вы можете купить курс со скидкой 78% за 3 500 рублей.
Разборы законов
— Патентная система налогообложения для ИП в 2025 году: условия, льготы, калькулятор для расчета, образцы
Рассказываем, при каких условиях предприниматели могут работать на ПСН в 2025 году, кто вправе воспользоваться налоговыми каникулами и как уменьшить платеж на вычет. Сможете рассчитать стоимость патента в онлайн-калькуляторе и взять нужные образцы.
— Когда работник не может требовать компенсацию за задержку выдачи трудовой книжки
Суды обычно благосклонны к обиженным работникам, которые этим пользуются, уклоняясь, в том числе,от получения трудовых книжек, а потом выставляют бывшим работодателям тысячные счета за лишение возможности трудиться. Рассказываем, когда это не сработает.
— Можно ли предоставить работнику отпуск с завтрашнего дня. Мини-курс
Нередко работники просят изменить даты отпуска, указанные в графике. Однако иногда они требуют экстренный отпуск, и вот тут появляются проблемы.
— Новые требования к кассовым чекам с 1 сентября 2025 года
Закон предусматривает для кассовых чеков множество реквизитов. Обязательные определяют налоговики, и с 1 сентября в их списке прибавится позиций. Кроме того, будут установлены специальные реквизиты для интернет-расчетов.
— ИП сменил фамилию: как внести изменения в ФНС. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как внести изменения в ФНС при смене фамилии ИП.
Новости
1 Мошенники обещают россиянам списать долги
2 Обязательные реестры по НДС нужно отправлять в электронном виде
3 За навязывание дополнительных услуг будут строже наказывать – Володин
4 🏥 Депутаты предлагают сделать бесплатными парковки вокруг больниц, стадионов, музеев
5 В ОКВЭД добавят новые коды для креативных видов деятельности
6 СФР утвердил показатели для скидок и надбавок по взносам на травматизм
7 Выплаты инвесторам могут упасть на 22-24% в 2025 году
8 При отсутствии выплат или налоговой обязанности уведомление по ЕНС отправлять не нужно
9 Через сервис ФНС теперь можно сразу подписать документы в машиночитаемом виде
10 В 2025 году вырастет число сокращений сотрудников — исследование Центробанка
11 За няню и домработницу надо платить взносы по полному тарифу
12 Минтруд может установить МРОТ больше 27 тысяч рублей в 2026 году
13 Какие документы нужны для вычетов по НДС, что делать при смене фамилии у ИП, новые требования к кассовым чекам: экспертные разборы за неделю
14 Расчетный период для отпускных начинается с даты приема на работу
15 📃 Иностранные компании будут отчитываться о деятельности в РФ по новой форме с 2025 года
16 Роскомнадзор проверяет сайты без предупреждения
17 Как бизнес теряет деньги даже после уплаты налогов
18 Госкомпании закупились у малого и среднего бизнеса на 3,8 трлн рублей с начала 2025 года
19 За оплату криптовалютой планируют штрафовать до 1 млн рублей
20 Мастер-класс от эксперта: как заполнить 6-НДФЛ за 2 квартал
21 Если договор строительного подряда заключен до вступления в силу льготы – работы облагаются налогом
22 💪 Справку для вычета за фитнес не дадут, пока оплаченные услуги не будут оказаны
23 Госдума пересмотрит размер долга для отказа в выезде за границу
24 💻ФНС: доля применения электронных счетов-фактур достигла 64% в 2025 году
25 Кому из пенсионеров прибавят пенсию с 1 августа 2025 года
26 При рождении первого ребенка есть выплаты для всех, а есть – для нуждающихся
27 Военным увеличат пенсии на 7,6% с 1 октября 2025 года
28 До исключения из ЕГРЮЛ юрлицо продолжает сдавать отчетность
29 🤖 Григоренко: инструменты ИИ нужно масштабировать на всю страну
30 Закон о платформенной экономике начнет работать раньше, чем было запланировано. Он вступит в силу уже в октябре 2026 года
31 ❕ ФНС активизирует проверки общепита
32 В строительстве нужно отдельно считать прямые и косвенные затраты
33 С передачи имущества в личный фонд на УСН не нужно платить налоги
34 Налоговики требуют от малого бизнеса пояснения к балансу за 2024 год. Но сдавать их не обязательно
35 Онлайн-курсы «Клерка» для карьерного роста всего по 3 500 руб. Только до 23 июля
36 Аксаков: от НДФЛ нужно освободить долгосрочные инвестиции в ценные бумаги
37 Начать ведение воинского учета и отчитаться о приме на работу военнообязанного можно одновременно
Мероприятия
Мастер-класс. Заполнение 6-НДФЛ за 2 квартал
Дата проведения: 22 июля, вторник
Актуальные тенденции налоговых проверок и претензий
Дата проведения: 23 июля, среда
Мастер-класс. Заполняем декларацию по НДС за полугодие в 1С: Предприятие 8.3
Дата проведения: 23 июля, среда
Продажа товаров через интернет-магазин (E-commerce): от организации до учета
Дата проведения: 24 июля, четверг
Фундамент успешного внедрения «1С:ERP»:Как подготовиться к началу проекта
Дата проведения: 24 июля, четверг
Мастер класс. Заполнение электронной трудовой книжки (Подр. 1.1 ЕФС-1) в программе 1С: ЗУП
Дата проведения: 24 июля, четверг
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5927. Юрлица и ИП могут получить сертификат КЭП через мобильное приложение «Моя подпись»
Сертификат в приложении не влияет на возможность получить его на токене. Сертификатов может быть несколько.
— Психология продаж: как использовать поведенческие науки для повышения конверсии
Сегодня только качественного продукта для дальнейшего развития уже недостаточно. Чтобы выделиться на фоне конкурентов, необходимо точно знать, чем руководствуются покупатели при принятии решений. Здесь на помощь приходит психология продаж, основанная на исследованиях поведения и нейромаркетинга.
— «Ваш счет заблокирован»: что нужно знать про антиотмывочный закон и защиту от блокировки
Блокировка расчетного счета — это паралич для бизнеса: платежи останавливаются, нельзя заплатить поставщикам, снять деньги или перечислить зарплату сотрудникам.
— Как меняется рынок ОФД и кого выбирают предприниматели, бухгалтеры. Обзор лучших операторов фискальных данных в 2025 году
Публикуем подробный разбор: для чего и как сейчас использует бизнес сервисы от ОФД.
— Благодарственное письмо: как правильно написать, шаблон, образец
Правильно составленное благодарственное письмо — качественный инструмент делового этикета, способствующий укреплению отношений между партнерами, сотрудниками и клиентами. Оно помогает выразить искреннюю признательность за сотрудничество, оказанные услуги или поддержку, подчеркивая значимость вклада адресата.
— Преддоговорные отношения с клиентами: как избежать споров и защитить свои интересы до подписания
Преддоговорные отношения — это этап взаимодействия сторон, предшествующий заключению договора. Участники обмениваются информацией, выясняют условия и намерения друг друга, чтобы в дальнейшем оформить их в виде юридически обязательного соглашения.
— Что выдать при увольнении, если у сотрудника нет бумажной трудовой книжки: список документов для бухгалтера (2025)
С 2025 года все больше сотрудников работают без бумажной трудовой книжки — по собственному выбору или потому, что впервые устроились после перехода на электронный формат. При увольнении таких работников бухгалтеру важно не допустить ошибок и выдать полный комплект документов. Разбираемся, что именно включить в пакет, чтобы всё было по закону.
Блоги компаний
Обучение для менеджеров по продажам: ключевые критерии выбора программы
Криптообменник в Москве: обзор проверенных платформ
Онлайн-сервисы аттестации, которые упрощают оценку сотрудников
Четыре главные причины налоговых доначислений компаниям и ИП на УСН 1%: меры безопасности
Господдержка бизнеса в кризис: как сохранить и усилить компанию
Новые ограничения для иностранных мессенджеров и софта: что грозит владельцам сайтов
💥 Тепловой удар по ценам! Успейте купить онлайн-курсы по 3 500 руб.
Модульбанк запустил услугу по аудиту бизнеса по методам ФНС
Налоговый юрист: зачем бизнесу системная юридическая поддержка и как она снижает налоговые риски
Как настроить учет НДС по торговым операциям в 1С: сохраняйте инструкцию!
Консультации
Договор с бюджетной организацией
Какой порядок увольнения сотрудника по соглашению сторон?
Нужно ли писать заявление сотруднику если его увольняют по соглашению сторон. Или достаточно одного соглашения к трудовому договору?
Как правильно уволить сотрудника по соглашению сторон к трудовому договору?
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Специалист по кадровому делопроизводству Зарплата от 100000 до 120000 ₽, Москва, Полный день
Резюме
Трибуна
Инструкция: как выставлять счет-фактуру на аванс в 2025 году
От чего может быть ощущение полного отсутствия энергии?
Переводы на карту: что изменилось с 1 июня 2025 года (с пояснениями от налоговиков)
Инвестиционный заём — как правильно оформить договор, чтобы суд не признал его недействительным
Продолжится ли рост на предстоящей неделе или весь оптимизм в цене? К чему готовиться инвестору
🔥 Топ-10 ОФЗ для пассивного дохода по популярности у инвесторов
Что нужно знать о работе с ЕНС: памятка для налогоплательщика
Как настроить начисление «Доплата до МРОТ»
⚡️Инвестиционные покупки в июле!
Основные ошибки бизнеса в работе с самозанятыми
Как главбух стал лицом корпорации — случайно, но навсегда
О безвозмездной передаче учредителем транспортного средства
Самые выгодные дебетовые карты с кешбэком в 2025 году: как выбрать и на что смотреть
«Драгоценные остатки»: Минфин разъяснил, какие изделия следует считать остатками в ГИИС ДМДК
Облигации Монополия 001Р-06. Купон до 25,25% на два года с ежемесячными выплатами
Банкротство ООО, как правильно
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/33936 от 27.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/33937 от 27.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/34012 от 27.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/34025 от 27.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/34378 от 27.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/34148 от 27.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/34149 от 27.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/34146 от 27.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/34184 от 27.04.2020
Последние темы форума
— Что выдать уволенному работнику?
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Начать дискуссию