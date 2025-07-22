Декларация по НДС в 2025 году: что проверить перед сдачей компаниям и ИП на ОСНО и УСН. Конспект вебинара с видео

НДС при безвозмездной передаче

Если безвозмездная передача с персонификацией получателей, то налоговая база определяется как стоимость товаров (работ, услуг), исходя из цен в порядке, предусмотренном ст. 105.3 НК, без включения в них налога. Входящий НДС принимается к вычету в порядке и на условиях, установленных ст. 171, ст. 172 НК.

п.12 постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 М 33, письма Минфина от 20.09.2022 № 03-07-11/91001, от 27.01.2020 № 03-07-11/4421, от 13.05.2019 № 03-07-11/34059

Письма Минфина от 29.06.2016 № 03-07-11/37772, от 15.05.2023 № 03-03-06/1/43735

Если передача безвозмездная без персонификации получателей, то объект налогообложения не возникает и входящий НДС к вычету не принимается.

Письма Минфина от 27.01.2020 № 03-07-11/4421, от 13.05.2019 № 03-07-11/34059, от 08.04.2019 № 03-87-11/24632, от 25.08.2016 № 03-07-11/49599

Письмо Минфина от 08.02.2016 №03-03-06/1/6140

По правилам Налогового кодекса, помимо налога, который начисляется с самой договорной цены, нужно увеличить налоговую базу на все средства, которые связаны с расчетами по оплате. Если пени и штрафы являются элементом ценообразования, то с них тоже начисляется НДС.

Ст. 154, 162 НК

Если пени и штрафы — это санкции, компенсация потерь или убытков, то тогда НДС не начисляется.

Квалификация штрафов в качестве средств, связанных или несвязанных с оплатой реализованных товаров (работ, услуг) должна производиться в каждом конкретном случае с учетом условий договоров в зависимости от конкретной ситуации.

Постановление Президиума ВАС от 05.02.2008 № 11144/07, Определение ВС от 02.09.2015 № 305-ЭС15-7719 по делу № А40-20035/2014, постановления ФАС Моск. окр. от 28.07.2009 дело № А40-84761/08-7-816, от 25.04.2012 дело № А40-71490/11-107-305, АС Северо- Кавказского округа от 20.01.2016 № Ф08-9883/2015 №А01 25/2015, Поволжского округа от 03.12.2015 № Ф0б-3084/2015 по делу № А12-2805/2015

Не облагаются НДС, поскольку не связаны с оплатой реализованных товаров (работ, услуг):

средства, полученные Заказчиком от Подрядчика в порядке компенсации убытков за невыполнение работ в предусмотренном объеме или в счет возмещения нанесенного ущерба оборудованию;

суммы неустоек, полученных Покупателем от Продавца за ненадлежащее исполнение продавцом договорных обязательств.

Обратите внимание на 2 очень похожих ситуации, когда компенсируются потери пострадавшей стороны — арендодателя, поскольку расторгается досрочно договор аренды. В зависимости от того, какая формулировка указана в договоре, НДС будет начисляться или нет.

Письмо от 19.10.2016 № 03-07-11/60859, от 07.02.2017 № 03-07-08/6476

Письмо от 12.08.2022 № 03-07-11/78840

Такие примеры могут быть не только по договорам аренды, но и по любым другим. Если вы указываете компенсацию не как санкцию, а как возмещение недополученной выручки, то это расчеты по оплате и они влекут за собой начисление НДС.

Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) на территории РФ операции, указанные в ст. 149 НК, причем операции, отраженные в п. 2 ст. 149 НК обязательные и отказаться от них нельзя, а вот операции, перечисленные в п. 3 ст. 149 НК являются не обязательными и если вам не выгодно применять льготу, от нее можно отказаться.

Письмо от 19.06.2025 № СД-4-3/5962@

Льгота распространяется на договоры, заключенные и ранее, чем 01.04.2025, она действует на операции, которые с этой даты попадают под отгрузку. Если подрядчик сдает свои работы после 1 апреля, то это льгота.

С 01.01.2025 для освобождения от НДС по услугам общепита должны выполняться одновременно 3 условия:

1. Доход за 2024 год меньше 2 млрд руб. (доходы определяются по правилам НК).

2. Доход от услуг общепита за 2024 год в общей сумме доходов составляет более 70%.

3. Среднемесячные выплаты по данным РСВ не ниже среднемесячной зарплаты в регионе за предыдущий год по коду ОКВЭД 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков» раздела 1 «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания».

Для применения льготы сумму доходов нужно проверять только за предшествующий год.

Если в течение календарного года, в котором организацией применяется освобождение от НДС в отношении услуг общественного питания, сумма доходов превысила в совокупности 2 млрд руб., данная организация до окончания календарного года не теряет право на освобождение от НДС.

При создании организаций освобождение от НДС в налоговых периодах календарного года создания организации предоставляется без проверки ограничений по сумме доходов и размеру среднемесячных выплат за предыдущий год.