Декларация по НДС в 2025 году: что проверить перед сдачей компаниям и ИП на ОСНО и УСН. Конспект вебинара с видео

Спикер: Вера Сокуренко, кандидат экономических наук, доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.
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Срок представления декларации
Декларация по НДС сдается не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом. Форма декларации утверждена приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@, а контрольные соотношения указаны в письме ФНС от 05.02.2025 № СД-4-3/1064@.
Декларацию должны подать все налогоплательщики, кто не освобожден от обязанности налогоплательщика по НДС. Непредставление в установленный срок налоговой декларации влечет штраф – 5% неуплаченной в установленный срок суммы налога, подлежащей уплате на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% от указанной суммы и не менее 1 000 руб. (ст. 119 НК).
Организации и ИП на УСН, которые впервые стали плательщиками НДС, не будут штрафовать по п. 1. ст. 119 НК за непредставление в срок первой декларации по НДС за любой из кварталов 2025 года. Если вы уже подавали декларацию по итогам 1 квартала, от несвоевременной подачи декларации за 2 квартал вас никто не освободит.
Несоблюдение порядка представления налоговой декларации в электронном виде в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом — штраф в размере 200 руб. (ст. 119.1 НК).
Общеобязательные разделы декларации
Титульный лист — заполняется всеми организациями и ИП, в поле «номер корректировки» при первичной сдаче декларации ставится код «0». При представлении уточненной отчетности указывается номер корректировки.
Раздел 1 — заполняют все организации и ИП, в строке 040 отражается рассчитанная сумма налога в соответствии с п. 1 ст. 173 НК. Если вычеты превысили сумму к уплате, сумма к возмещению отражается по строке 050.
Раздел 3 — заполняется организациями и ИП, совершавших операции, облагаемые НДС по ставкам 10% и 20%. Общая сумма рассчитанного налога с учетом авансов (стр.070) и восстановленного налога (стр.090) приводится в строке 118. Приложение 1 к разделу 3 заполняется только по итогам 4 квартала, на каждый объект недвижимого имущества, с даты начала амортизации которого прошло не более 10 лет.
Раздел 8 — заполняют организации и ИП, заявляющие налоговые вычеты по данным из книги покупок.
Раздел 9 — заполняется организациями и ИП, у которых возникает обязанность по начислению НДС по данным из книги продаж. Для проверки разделов 8 и 9 декларации ФНС использует автоматическую систему контроля «АСК НДС».
8 раздел может отсутствовать у организаций и ИП на УСН, выбравших специальные ставки НДС, без полученных за отчетный период авансов. Если вычетов нет, то 8 раздел не заполняется.
Разделы декларации, подлежащие заполнению отдельными лицами
Раздел 7 – заполняют организации и ИП, выполнявшие в отчетном периоде операции, не облагаемые НДС или освобожденные от НДС. В раздел должны включаться сведения об операциях которые не признаются объектом обложения НДС (ст. 146 НК), местом реализации которых не признается РФ (ст. 147, 148), освобождены от обложения НДС (ст. 149 НК), авансы в счет предстоящих поставок товаров длительного производственного цикла (постановление Правительства от 28.07.2006 № 468). Коды — Приложение № 1 к порядку заполнения декларации.
Раздел 2 — заполняют налоговые агенты по НДС. Сведения заполняются в разрезе каждого контрагента, для которого организация/ИП является налоговым агентом. Сумма налога к уплате в бюджет за налогового агента — в строке 060.
Раздел 10 — заполняют посредники, которые получили счета-фактуры в интересах другого юридического лица. Указываются данные по счетам-фактурам полученным посредником при приобретении товаров, работ, услуг в интересах другого лица.
Раздел 11 — заполняют посредники, которые выставили счета-фактуры в интересах другого лица. Указываются данные по счетам-фактурам выставленным посредником при приобретении товаров, работ, услуг в интересах другого лица.
Будьте внимательны, если вы в рамках посреднической деятельности продаете такие же товары, как и в рамках основной, необходимо вести раздельный учет.
Раздел 12 — заполняют организации/ИП, освобожденные от НДС, при выставлении счета-фактуры с налогом. Раздел нужно заполнить при выставлении счета-фактуры с НДС лица, не являющиеся налогоплательщиками НДС, лица освобожденные от обязанностей плательщиков НДС, при отказе от льготы по необлагаемым операциям.
Обратите внимание, что по многим разделам, которые заполнятся не всеми налогоплательщиками, ФНС может запросить для проверки подтверждающие документы.
Разделы декларации для экспортеров и других лиц, применяющих ставку 0%
Раздел 4 — заполняют организации и ИП, подтвердившие ставку 0%.
Раздел 5 — заполняют организации и ИП, заявляющие вычеты НДС по операциям по ставке 0%. Отражаются суммы вычетов, право на которые возникло в отчетном квартале.
Раздел 6 — заполняют организации и ИП, не подтвердившие ставку 0%. Раздел заполняется в том квартале, когда прошло 180 дней с момента отгрузки, если право на применение ставки 0% по данным операциям не подтверждено.
Если вас эти операции не касаются, то в декларацию данные разделы не включаются.
Наиболее часто встречаемые ошибки в декларациях
По данным ФНС чаще всего встречаются следующие ошибки в представленных декларациях:
1. Технические ошибки при заполнении декларации:
некорректное отражение сведений из счета-фактуры (ошибки в номере, дате, ИНН);
некорректное указание номера заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов;
несоблюдение контрольных соотношений, некорректное отражение сведений из книги продаж, книги покупок, журналов выставленных и полученных счетов-фактур.
Обратите внимание, что контрольные соотношения есть разной степени критичности. Есть соотношения, утвержденные приказом ФНС, нарушение которых означает то, что ваша декларация не будет принята. Проверяют эти контрольные соотношения специальные программные средства.
2. Методологические ошибки при заполнении декларации:
некорректное указание стоимости товаров при отражении вычетов по одному счету-фактуре в нескольких кварталах (стоимость товаров всегда должна соответствовать указанной в счете-фактуре, меняется только сумма НДС к вычету (графа 15));
неправильное отражение в декларации записей при выставлении, получении исправительных и корректировочных счетов-фактур;
неправильное заполнение книг покупок, книг продаж, журнала учета выставленных и полученных счетов-фактур при одновременном осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого лица. Неправильное заполнение разделов 10 и 11.
ошибки при аннулировании записей в разделе 9.
3. Ошибки в методологии учета НДС:
невосстановление НДС в случае перечисления покупателем сумм предоплаты в налоговом периоде, в котором продавцом выставлена счет-фактура на отгрузку;
отражение в декларации вычетов по НДС за пределами трех лет от даты выставления счета-фактуры и на момент окончания налогового периода, в котором представлена декларация.
После проверки декларации на технические ошибки и контрольные соотношения, начинается более детальная проверка документа. Если обнаруживаются иные ошибки, то вам будет направлено требование о представлении пояснений или корректировке декларации.
Коды ошибок при камеральной проверке декларации по НДС
Объекты обложения НДС
Первым делом нужно проверить в декларации правильность указания объекта обложения НДС. По ст. 146 НК объектами обложения НДС реализация товаров, работ, услуг на территории РФ, в том числе на безвозмездной основе, передача на территории РФ товаров, работ, услуг для собственных нужд, выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления, ввоз товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.
Место реализации товаров, работ, услуг для целей НДС
Если обе стороны договора российские налогоплательщики, то реализация будет российская. А если ваш контрагент — не российская организация, то внимательно смотрите на место реализации товара и необходимость начисления НДС.
Если вы продаете товары через интернет физлицу, который находится на территории другого государства ЕАЭС, данная продажа не будет считаться российской реализацией.
С 01.01.2025 г. товар считается реализованным на территории России, если он:
вывезен с территории РФ на территорию иностранного государства, не являющегося членом ЕАЭС;
реализуется физическим лицам со склада (из помещения), находящегося на территории этого иностранного государства, по адресу на территории иностранного государства, не являющегося членом ЕАЭС.
При реализации таких товаров применяется ставка 0% (подп. 1.2. п. 1. ст. 164 НК).
Положения применяется в отношении операций по реализации товаров, помещенных под таможенную процедуру экспорта, начиная с 01.01.2025.
Подтверждение ставки 0% (подп. 7 п. 1 ст. 165 НК) — реестр в электронной форме (приказ ФНС от 15.11.2024 № ЕД-7-15/1034@, применяется с 18.01.2025).
Любую операцию с нулевой ставкой нужно подтверждать документально — нужно указать какие склады есть на территории иностранного государства у вас, подтвердить, что это был вывоз в процедуре экспорта.
НДС при интернет-продаже российским продавцом товаров физлицам других государств ЕАЭС (не РФ)
Если вы продаете товары через электронную торговую площадку физлицам на территорию другого государства ЕАЭС, то вы должны встать на налоговый учет в том государстве евразийского союза. И там нужно платить НДС, тк это не российская реализация для целей НДС, хотя отгрузка и совершается с территории России. На территории РФ вы НДС не начисляете, но в декларации по НДС эту операцию обязательно приводите в 7 разделе.
При этом, когда вы эти товары для интернет-продажи приобретаете, вы получаете счета-фактуры от поставщиков, вычет входящего НДС вы можете заявить.
С высокой степенью вероятности налоговая служба запросит у вас документы, подтверждающие совершенные операции.
Место реализации товаров (работ, услуг)
Намного сложнее с местом реализации, когда мы приобретаем или продаем товары, работы, услуги у иностранного контрагента, потому что тут есть несколько сложных ситуаций. Общее правило заключается в том, что по работам и услугам идет привязка к месту деятельности исполнителя, т.е. к месту государственной регистрации. Если исполнитель не зарегистрирован на территории РФ, то в общем случае — это не российская реализация.
Но из общего правила по ст. 148 НК есть ряд исключений, на которые необходимо обратить свое особое внимание.
Если работы связаны с недвижимостью, то привязка идет к месту нахождения недвижимости. Если недвижимость находится на территории РФ, но для ремонта вы привлекли иностранную организацию, то при выплате им дохода вы должны удержать НДС, потому что это российская реализация.
Если работы связаны с движимым имуществом, то важно, где они фактически были выполнены, это место необходимо указать в акте выполненных работ. И после определяем есть или нет НДС.
Передача в собственность/переуступка лицензий, патентов, торговых марок, авторских прав, разработка программ для ЭВМ, консультационные услуги и т. п. — эти услуги привязываются к месту деятельности заказчика. Если вы заказали рекламу ваших товаров у иностранного контрагента за рубежом, в таком случае считается, что место реализации этих рекламных работ — Россия, хотя физически все выполнено за границей. Выплачивая доход иностранной компании, не забудьте удержать НДС.
Если вы какой-то иностранной компании оказываете консультационные услуги, то ваш покупатель за рубежом, значит НДС нет, но ситуацию вам нужно отразить в 7 разделе.
Если ваш контрагент зарегистрирован на территории ЕАЭС, то нужно смотреть не только в налоговый кодекс, но еще и в договор о ЕАЭС, приложение № 18.
Ст. 148 НК, определение ВС от 27.12.2021 № 301-ЭС21-16598 по делу № А43-25632/2019, письмо Минфина от 20.07.2018 № 03-07-08/50929, от 26.07.2017 № 03-07-13/1/47514, от 02.09.2015 № 03-07-13/1/50600, определение ВС от 10.01.2018 № 304-КГ17-19932 по делу № А03-17236/2016
Если российская организация/ИП осуществляет перевозку грузов по заказу контрагента из ЕАЭС, то местом реализации признается территория РФ, даже если весь маршрут за пределами РФ. Поскольку п. 1. ст. 164 НК не предусмотрена ставка НДС в размере 0% в отношении перевозок грузов за пределами РФ, такие услуги облагаются по ставке 20%.
Письма Минфина от 04.04.2023 № 03-07-13/1/29612, от 24.04.2023 № 03-07-13/1/37236
Аренда (лизинг) по договорам с контрагентами из ЕАЭС и прочих стран
По налоговому кодексу лизинг и аренда транспортных средств привязывается к арендодателю в том случае, когда сдаются наземные автотранспортные средства. Если арендодатель не российский, то НДС нет. Если это иные транспортные средства, не наземные, то НДС определяется по месту деятельности арендатора.
Ст. 148 НК, приложение № 18, письма Минфина от 13.01.2021 № 03-07-08/641, от 29.12.2020 № 03-07-08/115439
Момент определения налоговой базы по НДС
НДС начисляется на дату начала отгрузки или транспортировки. Это не передача права собственности, а начало движения товара. Переход права собственности — это коммерческие отношения, а НДС начисляется на дату сдачи первому перевозчику.
Если речь идет о недвижимом имуществе, то датой признания отгрузки для целей исчисления НДС считается день передачи недвижимого имущества покупателю по передаточному акту, а не когда прошла регистрация права собственности.
Если вы выполняете работу, то днем выполнения работ считается дата подписания акта сдачи-приемки работ заказчиком. До этого момента работа считается невыполненной, НДС не начисляется.
Услуга для целей налогообложения — это деятельность, результаты которой реализуются и потребляются в процессе ее осуществления. Правовое значение имеет дата фактического оказания услуг, а не момент подписания акта, который только фиксирует информацию. Подтверждать факт оказания услуги могут не только акты, но и транспортные накладные, данные о потребленном трафике и т. п.
НДС на УСН по «переходящим» договорам
По договорам, заключенным до 31.12.2024 — общие правила гл. 21 НК (ст. 167, ст. 171 НК), налогоплательщики НДС начисляют налог:
на дату получения аванса (если аванс поступил в 2025);
на дату отгрузки, при этом налог, начисленный с аванса, принимается к вычету.
Для НДС важен аванс и важна отгрузка, именно эти операции влияют на начисление НДС. Последующая оплата никаким образом на НДС не влияет.
Если организация/ИП на УСН в 2025 году должна платить НДС, но реализует работы, товары, услуги, освобожденные от НДС, то это отражают в договоре со ссылкой на статью 149 НК:
«Вознаграждение за оказанные услуги составляет 40 000 руб. 00 коп. (НДС не облагается на основании положений ст. 149 НК)».
Порядок определения налоговой базы по НДС
В общем случае налоговая база определяется исходя из цен реализации без НДС и включая акцизы. На эту цену без учета НДС сверху добавляется ставка налога, которую вы для себя выбрали или обязаны выбрать.
Основные ставки по НДС — 0%, 10% и 20%. Налогоплательщики на упрощенке могут выбрать для себя при определенных объемах дохода специальные ставки — 5% или 7%.
Недавно Минфин обратил внимание для гостиничного бизнеса, что при расчете налоговой базы по НДС туристический налог из цены услуги не исключают, тк налоговая база определяется исходя из цены без учета НДС и акцизов (письмо Минфина от 11.03.2025 № 03-07-11/23614).
Постановление от 13.09.2021 № 1544
Организации и ИП на УСН при ставках 5% и 7% не применяют расчетную налоговую базу:
при реализации ОС, в первоначальную стоимость которых был включен НДС (п. 3 ст. 154 НК);
при реализации сельхозпродукции, электронной и бытовой техники, а также автомобилей и мотоциклов, приобретенных у физлиц (п. 4, п. 5.1, п. 5.2 ст. 154 НК).
НДС при безвозмездной передаче
Если безвозмездная передача с персонификацией получателей, то налоговая база определяется как стоимость товаров (работ, услуг), исходя из цен в порядке, предусмотренном ст. 105.3 НК, без включения в них налога. Входящий НДС принимается к вычету в порядке и на условиях, установленных ст. 171, ст. 172 НК.
п.12 постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 М 33, письма Минфина от 20.09.2022 № 03-07-11/91001, от 27.01.2020 № 03-07-11/4421, от 13.05.2019 № 03-07-11/34059
Письма Минфина от 29.06.2016 № 03-07-11/37772, от 15.05.2023 № 03-03-06/1/43735
Если передача безвозмездная без персонификации получателей, то объект налогообложения не возникает и входящий НДС к вычету не принимается.
Письма Минфина от 27.01.2020 № 03-07-11/4421, от 13.05.2019 № 03-07-11/34059, от 08.04.2019 № 03-87-11/24632, от 25.08.2016 № 03-07-11/49599
Письмо Минфина от 08.02.2016 №03-03-06/1/6140
По правилам Налогового кодекса, помимо налога, который начисляется с самой договорной цены, нужно увеличить налоговую базу на все средства, которые связаны с расчетами по оплате. Если пени и штрафы являются элементом ценообразования, то с них тоже начисляется НДС.
Если пени и штрафы — это санкции, компенсация потерь или убытков, то тогда НДС не начисляется.
Квалификация штрафов в качестве средств, связанных или несвязанных с оплатой реализованных товаров (работ, услуг) должна производиться в каждом конкретном случае с учетом условий договоров в зависимости от конкретной ситуации.
Постановление Президиума ВАС от 05.02.2008 № 11144/07, Определение ВС от 02.09.2015 № 305-ЭС15-7719 по делу № А40-20035/2014, постановления ФАС Моск. окр. от 28.07.2009 дело № А40-84761/08-7-816, от 25.04.2012 дело № А40-71490/11-107-305, АС Северо- Кавказского округа от 20.01.2016 № Ф08-9883/2015 №А01 25/2015, Поволжского округа от 03.12.2015 № Ф0б-3084/2015 по делу № А12-2805/2015
Не облагаются НДС, поскольку не связаны с оплатой реализованных товаров (работ, услуг):
средства, полученные Заказчиком от Подрядчика в порядке компенсации убытков за невыполнение работ в предусмотренном объеме или в счет возмещения нанесенного ущерба оборудованию;
суммы неустоек, полученных Покупателем от Продавца за ненадлежащее исполнение продавцом договорных обязательств.
Обратите внимание на 2 очень похожих ситуации, когда компенсируются потери пострадавшей стороны — арендодателя, поскольку расторгается досрочно договор аренды. В зависимости от того, какая формулировка указана в договоре, НДС будет начисляться или нет.
Письмо от 19.10.2016 № 03-07-11/60859, от 07.02.2017 № 03-07-08/6476
Письмо от 12.08.2022 № 03-07-11/78840
Такие примеры могут быть не только по договорам аренды, но и по любым другим. Если вы указываете компенсацию не как санкцию, а как возмещение недополученной выручки, то это расчеты по оплате и они влекут за собой начисление НДС.
Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) на территории РФ операции, указанные в ст. 149 НК, причем операции, отраженные в п. 2 ст. 149 НК обязательные и отказаться от них нельзя, а вот операции, перечисленные в п. 3 ст. 149 НК являются не обязательными и если вам не выгодно применять льготу, от нее можно отказаться.
Письмо от 19.06.2025 № СД-4-3/5962@
Льгота распространяется на договоры, заключенные и ранее, чем 01.04.2025, она действует на операции, которые с этой даты попадают под отгрузку. Если подрядчик сдает свои работы после 1 апреля, то это льгота.
С 01.01.2025 для освобождения от НДС по услугам общепита должны выполняться одновременно 3 условия:
1. Доход за 2024 год меньше 2 млрд руб. (доходы определяются по правилам НК).
2. Доход от услуг общепита за 2024 год в общей сумме доходов составляет более 70%.
3. Среднемесячные выплаты по данным РСВ не ниже среднемесячной зарплаты в регионе за предыдущий год по коду ОКВЭД 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков» раздела 1 «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания».
Для применения льготы сумму доходов нужно проверять только за предшествующий год.
Если в течение календарного года, в котором организацией применяется освобождение от НДС в отношении услуг общественного питания, сумма доходов превысила в совокупности 2 млрд руб., данная организация до окончания календарного года не теряет право на освобождение от НДС.
При создании организаций освобождение от НДС в налоговых периодах календарного года создания организации предоставляется без проверки ограничений по сумме доходов и размеру среднемесячных выплат за предыдущий год.
Раздел 7 декларации
Как только вы заполнили соответствующие коды в 7 разделе декларации, то вы автоматически получите запрос на предоставление пояснений.
Раздел 7 — операции, не подлежащие налогообложению, не признаваемые объектом налогообложения операции по реализации товаров, работ, услуг, местом реализации которых не признается территория РФ, а также суммы оплаты, в счет предстоящих поставок товаров, длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше 6 месяцев. Заполняет налогоплательщик и налоговый агент.
Риск-ориентированная камеральная проверка проводится по всем операциям, включенным в раздел 7 декларации. При получении требования о предоставлении пояснений (документов) в соответствии с п. 6 ст. 88 НК налогоплательщик может вместо пакета документов, подтверждающих налоговую льготу, представить:
в электронном виде реестр документов, подтверждающий обоснованность применения налоговых льгот в разрезе кодов операций;
перечень и формы типовых договоров, применяемых при осуществлении операций по соответствующим кодам.
Формы и форматы электронного реестра документов, подтверждающих льготы по НДС: приказ ФНС от 24.05.2021 № ЕД-7-15/513@
При непредставлении реестра документов или представление реестра на бумажном носителе истребование документов производится в полном объеме.
Сведения должны быть предоставлены в течение 5 дней после получения требования о камеральной проверке.
В зависимости от уровня риска документы могут запрашивать часто или реже, если вы регулярно применяете льготу и верно оформляете все нужные документы.
НДС для УСН — условия для ставки 5%
Ставку 5% можно применять только если вы укладываетесь в нормативные значения, которые дают такое право.
Можно сразу выбрать ставку 20%, а можно применять специальную ставку, но помните, что отказаться от нее нельзя в течение 3 лет, поэтому сразу оцените целесообразность применения такой ставки для вашего бизнеса в долгосрочной перспективе.
Организации и ИП на УСН, применяющие ставки 5% или 7%
1. Используют ставку 10% и 20% (п. 9 ст. 164 НК):
при ввозе товаров на территорию РФ;
при выполнении обязанностей налогового агента. Исключение — продажа вторсырья, налоговые агенты применяют ставку, указанную продавцом. УСН-продавцы вторсырья указывают ставку 5% или 7% (п. 8 ст. 161 НК);
2. Применяют ставку 0% только:
при экспорте/реэкспорте товаров;
по работам/услугам, обеспечивающим экспорт: международная перевозка, в т.ч. предоставление для нее ж/д подвижного состава, контейнеров; транспортно-экспедиционные услуги при международной перевозке;
по товарам для официального пользования иностранных диппредставительств.
Не применяется ставка 0% в отношении услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных объектах турбизнеса.
Необходимо организовать раздельный учет выручки для каждой ставки в случаях: применения специальной ставки и ставки 0% по операциям, связанным с экспортом и при переходе со ставки 5% на ставку 7%.
Основные претензии налоговиков к вычетам НДС
Высокая доля вычетов
Фактический процент вычета = сумма вычета (стр.190 разд.3) / Сумма начисленного НДС (стр.118 разд.3).
В Налоговом кодексе нет ограничений по размерам вычета, однако необходимо укладываться в нормативную величину вычетов НДС по усредненным показателям региона (средний процент доли вычета) за год можно определить по сведениям, размещенным на сайте ФНС: отчет 1-НДС.
К вычетам налоговики относятся внимательно, потому что могут предположить, что налогоплательщик ошибся, либо выявлена схема с недобросовестным контрагентом, тогда вся цепочка будет страдать.
Разрывы по НДС
Технические (опечатки в документах). Исправляются формализованным пояснением или уточненной декларацией, если пояснение не устраняет ошибки.
Методологические (расхождение по коду вида операции). Например, расторжение договора или снижение цены: продавец вычет НДС — код 22, покупатель, восстановление НДС - код 21.
Системные (недобросовестный контрагент). Расхождение в случае непредставления контрагентом налоговой декларации за данный период, или не отражение реализации (9 раздел декларации по НДС) и/или неуплата налогов.
Условия для вычета НДС при приобретении на территории РФ товаров, работ, услуг, имущественных прав
Вычеты применимы только для тех, кто работает по основным ставкам. Проверяя право на вычет, обязательно смотрите на цель приобретения, потому что вычет можно заявить только если вы приобретаете товар для выполнения операций, облагаемых НДС и не освобожденных от налогообложения.
Условия для вычета НДС при ввозе товаров на территорию РФ
Если вы ввозите товары по реимпорту, то вычет невозможен. На границе НДС необходимо оплатить, но вычет по нему сделать нельзя.
Входящий НДС при специальных ставках на УСН не принимается к вычету.
п. 5.2 ст.170, пп. 1 п. 2 ст. 171 НК
Раздельный учет
При использовании ставки 0% по всем операциям (кроме экспорта несырьевых товаров и продажи драгметаллов) необходимо организовать раздельный учет «входящего» НДС, т.к. в этих случаях налог принимается к вычету на дату формирования налоговой базы:
при подтверждении ставки 0% — вычеты в ст. 030 раздела 4 декларации по НДС;
при не подтверждении ставки 0% в течение 180 дней — вычеты в разделе 6 декларации по НДС.
Порядок ведения раздельного учета сумм НДС, относящихся к операциям по реализации товаров, облагаемых НДС по ставке 0%, главой 21 Кодекса не установлен. В целях ведения раздельного учета налогоплательщик может использовать такие показатели, как стоимость товаров, реализуемых за соответствующий налоговый период, фактические расходы на производство и реализацию или иные показатели с учетом особенностей деятельности.
Обязательно указывайте в учетной политике, как вы будете распределять доходы, расходы и операции с НДС.
Если уложились в 5% критерий, то весь общий целевой НДС берем к вычету, если нет, то распределяем в пропорции по стоимости операций за квартал облагаемых и необлагаемых. Это достаточно трудоемкие расчеты, подготовка бухгалтерской или налоговой справки, чтобы вы не завысили вычеты по НДС.
Условия для вычета НДС продавцом:
Письмо от 07.05.2018 № 03-07-11/30585
Организации и ИП на УСН также вправе использовать данные вычеты, независимо от применяемых ставок НДС.
Если налогоплательщики НДС на УСН при получении до 31.12.2024 авансов начислили и уплатили НДС в бюджет по ставкам 10% и 20%, а при реализации с 01.01.2025 этих товаров применяют ставки 5% и 7%:
если в договор о реализации товаров будут внесены изменения, согласно которым стоимость товаров уменьшена на соответствующую сумму НДС, то сумма НДС, исчисленная и уплаченная при получении предварительной оплаты, возвращенная покупателю товаров на основании изменений к договору, принимается к вычету;
если в договор о реализации товаров внесены изменения, согласно которым стоимость этих товаров с учетом НДС, исчисленного по налоговой ставке в размере 5% или 7%, соответствует ранее установленной стоимости товаров с учетом НДС по ставке 10% или 20%, то сумма НДС, исчисленная и уплаченная при получении предварительной оплаты, принимается к вычету только в размере суммы НДС, исчисленного при отгрузке товаров.
Суммы налога, принятые к вычету, подлежат восстановлению
Не забывайте, что если вы когда-то приобретали товары, пользовались ими законным образом, а теперь передаете для деятельности, которая не облагается НДС, то необходимо восстановить прежний вычет по НДС.
НДС при корректировке стоимости товаров
Необходимо заключить соглашение сторон об изменении стоимости, а потом скорректировать документально свои операции.
Если вы видите, что по итогам 2 квартала у вас большие вычеты и вы попадаете под камеральные проверки, вычеты можно раздробить и перенести.
НДС, предъявленный при приобретении товаров на территории РФ, либо уплаченные при ввозе товаров на территорию России, может быть предъявлен к вычету не позднее налогового периода, в котором истекает трехлетний срок, исчисляемый с момента принятия товаров к учету. При этом декларацию с вычетами необходимо подать до истечения трехлетнего срока.
Важные нюансы
Если организация только вновь создана, регистрируется сразу на УСН, до тех пор пока ее доход не превысит 60 млн руб., эта организация автоматически от НДС освобождается. Вопрос о выборе ставки станет только тогда, когда доход превышает пороговые нормативы.
Если организация выполняет экспортные операции, то она в декларации по НДС кроме обязательных разделов 1, 3, 8, 9 заполняет еще 4, 5 и 6 раздел.
Если вычеты по одному счету-фактуре заявлялись в нескольких кварталах по частям и неверно была указана стоимость товаров, то подавать уточненку лишний раз не нужно, особенно, если ФНС не обратилось к вам с запросом.
Российская организация продает другой российской организации товары, которые находятся на территории Китая, который сюда не въезжает, границу РФ не пересекает, никакого НДС нет. Это не российская реализация.
Если входной НДС при приобретении ОС не был принят к вычету, то при продаже такого объекта восстанавливать ничего не нужно.
Не нужно начислять НДС, если вы платите за услуги кому-то в качестве платежного агента.
Льготами по ст. 149 НК пользуются абсолютно все, неважно какие ставки вы для себя выбрали.
При возврате товара при 5% ставке НДС можно заявить вычет. Здесь позиция продавца.
По прослеживаемым товарам для собственного пользования НДС можно принять к вычету.
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