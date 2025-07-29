Делать приписку о согласии на обработку персональных данных, ставить «кнопку» или «галочку» для ПДн с 1 сентября 2025 нельзя! 🔥 «Ночной бухгалтер» № 1982

На обработку персданных только отдельный документ, мелкий шрифт в договоре не пройдет

В нашем ТГ-канале «Красный уголок бухгалтера» бухгалтеры и не только обсуждают, что делать с согласием на обработку ПДн. С 1 сентября согласие нужно оформлять только отдельным документом: ст. 5 закона от 24.06.2025 № 156-ФЗ. Это значит, что нельзя заставить клиента просто поставить в галочку или дописать согласие в договор мелким шрифтом.

Некоторые столкнулись с проблемами еще о ужесточения закона и штрафов: «Однажды давненько клиент возмутился, что с него попросили номер телефона, и натарабанил на нас в РКН. Нас оштрафовали и приписали разработать политику по ПДН со всеми вытекающими», — рассказала подписчица.