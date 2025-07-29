Делать приписку о согласии на обработку персональных данных, ставить «кнопку» или «галочку» для ПДн с 1 сентября 2025 нельзя! 🔥 «Ночной бухгалтер» № 1982

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Сегодня в выпуске:
Увлекательные приключения персональных данных или как соблюсти закон и не огрести штраф.
Россиянам не нравятся ценники за 100 грамм товара.
В ТК предложили обновить пункт о выплатах при увольнении.
РКН успокоил всех насчет слухов про VPN и блокировку мессенджеров.
Банки стали подозрительнее к переводам и уже блокируют счета.
Главред рекомендует.
Мем дня.
На обработку персданных только отдельный документ, мелкий шрифт в договоре не пройдет
В нашем ТГ-канале «Красный уголок бухгалтера» бухгалтеры и не только обсуждают, что делать с согласием на обработку ПДн. С 1 сентября согласие нужно оформлять только отдельным документом: ст. 5 закона от 24.06.2025 № 156-ФЗ. Это значит, что нельзя заставить клиента просто поставить в галочку или дописать согласие в договор мелким шрифтом.
Некоторые столкнулись с проблемами еще о ужесточения закона и штрафов: «Однажды давненько клиент возмутился, что с него попросили номер телефона, и натарабанил на нас в РКН. Нас оштрафовали и приписали разработать политику по ПДН со всеми вытекающими», — рассказала подписчица.
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Цены за 100 грамм товара людей не устраивают
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился в Роспотребнадзор и ФАС. Он считает, что нужно проверить, законно ли указывать на упаковке товара цену за 100 грамм.
Речь идет об упаковках, которые покупаются целиком и никак не делятся, например, пачка печенья или крупы.
Борис Чернышов считает, что крупные торговые сети, широко применяющих данную практику, вводят покупателей в заблуждение.
В ТК предлагают прописать пункт о выплатах при увольнении безналом. Мнение эксперта разошлось с мнением бухгалтеров
Брянская областная Дума внесла в Госдуму законопроект, который предлагает устранить разночтения по поводу перечисления выплат сотрудникам при увольнении.
В ст. 140 ТК указано, что работодатель должен выдать работнику все положенные ему выплаты в день увольнения. Некоторые работодатели трактуют этот пункт прямо и считают, что сотрудник должен явиться за расчетом лично.
Эксперт Елена Пономарева дала комментарий «Клерку», в котором поддержала инициативу, так как сейчас большая часть выплат происходит именно на карты. С экспертом и инициаторами законопроекта не согласны бухгалтеры.
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РКН успокоил россиян: никаких блокировок мессенджеров не планируется
Ведомство попросило использовать только официальные источники для получения информации, если блокировки и будут — о них сообщат через официальные каналы.
Сейчас о блокировке WhatsApp речи не идет. Судя по комментарию и лайкам к нему в новости, наши читатели этим словам не доверяют.
Банки уже блокирую счета за подозрительные переводы на 30 дней
Клиенты банков жалуются, что из-за транзакций, которые показались банку подозрительными (это могут быть и просто переводы родственникам), счета блокируют и люди лишаются доступа к деньгам.
Срок «заморозки» — 30 дней. В Росфинмониторинге объяснили, что клиенты банков могут столкнуться с блокировками, если они попали в базу Центробанка при попытках перевода денег без добровольного согласия. В дальнейшем к таким клиентам банк будет относится с особым вниманием и риск повторных блокировок может вырасти. Оспорить включение в список можно обратившись в банк или в онлайн-приемную ЦБ.
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