Применение расчетного метода в отношении налогоплательщика: основания, механизм и защита интересов бизнеса

Какие данные использует ФНС для расчетов при отсутствии отчетности

Федеральная налоговая служба может применять любые доступные сведения, в том числе:

данные о деятельности аналогичных налогоплательщиков;

информацию, полученную от свидетелей.

Например, если индивидуальный предприниматель не отразил в отчетности доходы от аренды недвижимости, полученные наличными или в натуральной форме, и не представил подтверждающие документы, налоговый орган вправе использовать свидетельские показания арендаторов для определения размера налоговой базы.

Верховный Суд в своем решении от 07.06.2024 по делу № А76-5542/2022 подтвердил допустимость такого подхода.