Применение расчетного метода в отношении налогоплательщика: основания, механизм и защита интересов бизнеса

В данной статье рассмотрим, в каких ситуациях применяется расчетный метод, каковы его последствия для предпринимателей и какие меры можно предпринять для защиты бизнеса.
Что представляет собой расчетный метод и в каких случаях он применяется
Согласно подпункту 7 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса, расчетный метод может быть использован, если налогоплательщик:
отказывается допускать представителей ФНС на объекты, связанные с получением прибыли;
не предоставляет необходимую документацию для налогового контроля в течение двух месяцев и более;
не ведет учет доходов, расходов или объектов налогообложения;
допускает грубые нарушения правил учета, делающие невозможным корректное определение налоговой базы;
не подает налоговую отчетность, будучи иностранной организацией, не работающей через постоянное представительство на территории РФ.
При этом важно понимать, что сам по себе формальный документооборот, если он был направлен на минимизацию налогов без реальной экономической деятельности, не дает оснований для применения расчетного метода.
Позиция Верховного Суда заключается в том, что использование этого метода должно быть обоснованным и не должно ставить в равное положение недобросовестных и добросовестных налогоплательщиков (см. обзор судебной практики от 13.12.2023).
Какие данные использует ФНС для расчетов при отсутствии отчетности
Федеральная налоговая служба может применять любые доступные сведения, в том числе:
данные о деятельности аналогичных налогоплательщиков;
информацию, полученную от свидетелей.
Например, если индивидуальный предприниматель не отразил в отчетности доходы от аренды недвижимости, полученные наличными или в натуральной форме, и не представил подтверждающие документы, налоговый орган вправе использовать свидетельские показания арендаторов для определения размера налоговой базы.
Верховный Суд в своем решении от 07.06.2024 по делу № А76-5542/2022 подтвердил допустимость такого подхода.
В чем риски применения расчетного метода для налогоплательщика
Основная угроза для бизнеса заключается в том, что при применении расчетного метода именно налогоплательщик обязан доказать, что сумма, рассчитанная ФНС, не соответствует действительности. Такое бремя доказывания возникает в следующих ситуациях:
если предприниматель не предоставил необходимые документы;
предоставил документы, признанные недостоверными или ненадлежащими.
Кроме того, отказ от взаимодействия с налоговой инспекцией (например, непредставление документов) автоматически влечет прекращение права на налоговые вычеты по НДС, так как для их получения необходимо документальное подтверждение.
Как минимизировать риски и защитить свои интересы
Чтобы избежать негативных последствий применения расчетного метода, предпринимателю рекомендуется:
своевременно предоставлять документы по запросам налоговых органов;
вести полный и достоверный бухгалтерский и налоговый учет;
оформлять все сделки соответствующими документами: договорами, актами, счет-фактурами и пр.;
проверять добросовестность контрагентов перед заключением сделок;
оперативно реагировать на замечания и требования налоговой службы.
Заключение
Расчетный метод — мощный инструмент в арсенале ФНС, способный привести к значительным налоговым доначислениям и штрафам. Поэтому крайне важно соблюдать требования законодательства, вести прозрачную деятельность и не препятствовать проверкам. Такой подход поможет сохранить финансовую стабильность и правовую защищенность бизнеса.
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