Заявление на отпуск 2025: образец и бланк

Когда нужно писать заявление на отпуск

Если все идет по плану и отпуск предоставляют в соответствии с ранее утвержденным графиком, то заявление писать не нужно. Заявление на отпуск составляют в этих случаях:

Основной оплачиваемый отпуск предоставляется вне графика — такова позиция Роструда из письма от 20.06.2022 № ПГ/16003-6-1. Дополнительный/основной отпуск переносится. Сотрудник уходит в отпуск за свой счет по ч. 2 ст. 128 ТК. Работник уходит в отпуск по беременности и родам/уходу за ребенком. Сотрудник собирается в учебный отпуск — например, в связи с сессией или промежуточной аттестацией по ч. 1 ст. 173 ТК. Работник впервые уходит в отпуск у этого работодателя. Право на отпуск у новых сотрудников возникает не ранее чем через 6 месяцев непрерывной работы согласно ч. 2 ст. 122 ТК.

Также заявление на отпуск стоит предоставлять в случаях, указанных в Положении об отпусках или других локальных актах работодателя.