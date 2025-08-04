Заявление на отпуск 2025: образец и бланк

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Когда нужно писать заявление на отпуск
Если все идет по плану и отпуск предоставляют в соответствии с ранее утвержденным графиком, то заявление писать не нужно. Заявление на отпуск составляют в этих случаях:
Основной оплачиваемый отпуск предоставляется вне графика — такова позиция Роструда из письма от 20.06.2022 № ПГ/16003-6-1.
Дополнительный/основной отпуск переносится.
Сотрудник уходит в отпуск за свой счет по ч. 2 ст. 128 ТК.
Работник уходит в отпуск по беременности и родам/уходу за ребенком.
Сотрудник собирается в учебный отпуск — например, в связи с сессией или промежуточной аттестацией по ч. 1 ст. 173 ТК.
Работник впервые уходит в отпуск у этого работодателя. Право на отпуск у новых сотрудников возникает не ранее чем через 6 месяцев непрерывной работы согласно ч. 2 ст. 122 ТК.
Также заявление на отпуск стоит предоставлять в случаях, указанных в Положении об отпусках или других локальных актах работодателя.
За сколько дней до начала отпуска нужно написать заявление на отпуск
Законодательство не устанавливает конкретные сроки подачи работником заявления на предоставление отпуска. Однако работодателю важно своевременно оформить выплаты, если сотрудник имеет право на получение отпускных. Эти средства необходимо перечислить не позднее трех календарных дней перед началом отдыха сотрудника.
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Несоблюдение указанных сроков грозит наложением санкций в виде предупреждения либо штрафа. Размеры санкций по ч. 1 ст. 5.27 КоАП собрали в таблице.
Для кого
Размер санкции
ИП, микропредприятия и малые предприятия
От 1 до 5 тыс. руб.
Средние и крупные организации
От 30 до 50 тыс. руб.
Должностные лица
от 10 до 20 тыс. руб.
Чтобы избежать проблем, рекомендуется зафиксировать внутренний порядок предоставления заявлений заранее в локальных нормативных актах работодателя, например, закрепив положение о подаче заявления за 4 рабочих дня до начала периода отпуска.
Как правильно написать заявление на отпуск в 2025 году
Законом не установлено унифицированной формы заявления на отпуск. У некоторых работодателей есть свои шаблоны, которые заполняют работники. В документе должны быть:
Шапка документа. Обычно в верхней части заявления прописывают информацию о получателе обращения — указывается фамилия, инициалы и должность работника, которому подается бумага. Чаще всего обращение направляется руководителю фирмы, будь то генеральный директор или индивидуальный предприниматель.
Сама просьба. В теле заявления обозначается разновидность предоставляемого отпуска — ежегодный оплачиваемый отдых, учебный отпуск, декретный или иной предусмотренный законом случай. Далее фиксируется планируемое начало отдыха и продолжительность в днях.
Подпись и дата. Под заявлением обязательно должна стоять собственноручная подпись заявителя вместе с датой составления бумаги.
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Образец заявления на отпуск в 2025 году
Например, вот так может выглядеть заявление на основной отпуск.
Скачать образец заявления на основной оплачиваемый отпуск.
Скачать бланк заявления на основной оплачиваемый отпуск.
Дополнительный отпуск оформляют точно так же, за исключением одного нюанса — в заявлении помимо даты необходимо указать причину предоставления отдыха. В соответствии с ч. 1 ст. 116 ТК его предоставляют:
работникам, занятым на работе с вредными или опасными условиями труда;
сотрудникам с особым характером работы;
работникам с ненормированным графиком;
сотрудникам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
в иных случаях, предусмотренных законом.
Скачать образец заявления на дополнительный оплачиваемый отпуск.
Скачать бланк заявления на дополнительный оплачиваемый отпуск
Как предоставить отпуск за свой счет
Работодатель по ст. 128 ТК обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях:
Основание предоставления
Срок отпуска
Бракосочетание, появление новорожденного малыша либо кончина члена семьи
До пяти дней
Продолжение трудовой деятельности пенсионерами
До двух недель
Людям с инвалидностью
До 60 дней
Ветеранам военных действий
35 дней
Независимо от оснований предоставления отпуска без оплаты (установленных законом или согласованных сторонами), работник обязан составить письменное заявление, которое служит основанием для издания работодателем соответствующего приказа.
Скачать образец заявления о предоставлении отпуска за свой счет.
Скачать бланк заявления о предоставлении отпуска за свой счет.
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