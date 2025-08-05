Осторожно, двери закрываются: как новым селлерам удержаться на маркетплейсах

Торговать на маркетплейсах стало труднее. Даже в нишах, которые раньше считались относительно свободными, сейчас напряженно: сильные участники вытесняют слабых, а сами платформы регулярно ужесточают условия для селлеров, повышают комиссии и штрафы. Выживет тот, кто быстрее адаптируется к переменам.

Руководители маркетплейсов на недавнем ПМЭФ постоянно подчеркивали, что приветствуют появление на площадках новых продавцов. Рынок для новичков не закрыт, но правила для селлеров объективно стали жестче. И здесь, как и в любом бизнесе, выживает наиболее подготовленный: тот, кто владеет аналитикой, понимает экономику продукта и готов быстро адаптироваться.

На основании опросов и обсуждений в сообществе предпринимателей выделим ключевые ошибки, которые могут дорого обойтись начинающим селлерам.

Ошибка 1: не просчитывать юнит-экономику

Юнит — минимальная единица, на которой строится бизнес-модель. В торговле на маркетплейсах такой единицей чаще всего является товар или группа товаров. Расчет юнит-экономики дает ответы на принципиальные вопросы: приносит ли каждая единица прибыль, какова стоимость привлечения одного покупателя и какая наценка необходима для сохранения маржи.

Предположим, что селлер собирается продавать товар за 1 000 ₽: он берет за основу цену закупки у поставщика, добавляет к ней комиссию маркетплейса и свою прибыль в 20%. На самом деле есть еще масса затрат, которые в итоге «съедят» требуемую маржу:

Логистика — доставка товара от поставщика и перемещение между складами. Иногда реальная ее себестоимость может быть выше той суммы, которую клиент заплатил за доставку.

Упаковка и маркировка — материалы и оформление, включая обязательные стикеры, например «Честный знак».

Хранение — затраты на размещение товара на складе маркетплейса или аренду собственного склада.

Сборка и отправка заказа — особенно актуально при работе с FBO-моделью.

Реклама — как внутренняя, на маркетплейсе, так и внешняя.

Возвраты и отказы — в некоторых категориях они составляют до 30% заказов.

Нужно обязательно учитывать при расчетах и возможные акции маркетплейсов — автоматические скидки, которые иногда снижают цену ниже себестоимости. Правда, на ПМЭФ-2025 чиновники Минпромторга заявили о том, что по закону «О платформенной экономике» маркетплейс должен будет получить согласие продавца на уменьшение цены — но закон пока не принят, и площадки работают по-старому.

Без учета всех этих факторов юнит-экономика искажается, и продавец может не заметить, что работает в убыток: оборот большой, а прибыли нет.

Юнит-экономику можно просчитать в таблицах Excel, использовать специализированные калькуляторы от Ozon и Wildberries или сторонние решения. Но даже при автоматизации расчетов важно регулярно верифицировать метрики вручную: только так вы увидите, какие товары действительно создают прибыль, а какие — только ее иллюзию.

Ошибка 2: не использовать аналитику

На маркетплейсах важно постоянно следить за количеством заказов, выкупами, возвратами, конверсией, ценами, остатками и карточками. Иначе можно незаметно для себя уйти в минус, потерять прибыльную нишу или «заморозить» деньги на складе.

Интуитивный подход в e-commerce почти всегда приводит к ошибкам. Новички часто опираются на субъективные предположения: «этот товар должен хорошо продаваться», «у конкурентов, вероятно, хуже качество». Такое мышление без опоры на цифры заканчивается стратегическими просчетами. А в 2025 году это критично — учитывая, что аналитики прогнозируют для продавцов снижение маржинальности и рост операционных расходов.

Вот классический пример. Предприниматель выбрала ассортимент для магазина на WB, ориентируясь на свой вкус: весы, разделочные доски, формы для выпечки. Партию закупила на местном оптовом рынке. В результате часть товара не продалась вовсе, остальное продавалось медленно, генерируя дополнительные издержки на хранение. Без предварительного анализа спроса, конкурентной среды и других показателей даже повседневные, «очевидно нужные» товары могут обернуться убытками.

У маркетплейсов есть масса инструментов аналитики — от внутренних дашбордов до внешних сервисов вроде MPStats. С их помощью можно увидеть, на какие товары есть спрос, какова реальная конкуренция в категории, и какие карточки лучше конвертируют в покупку.

Какие показатели полезно анализировать, если вы только собираетесь регистрироваться на маркетплейсе:

количество активных продавцов в нише;

выручку и цены у лидеров;

соотношение спроса и предложения;

равномерность продаж — если она есть, у новичка тоже будут шансы.

Новичкам точно не стоит начинать с сезонных товаров или закупать крупную партию без тестирования спроса. Правильный подход — это небольшой пробный запуск и регулярная проверка всех метрик.

Ошибка 3: продавать некачественный товар

Алгоритмы маркетплейсов настроены на быстрое выявление карточек с высоким уровнем возвратов, негативных отзывов и низкой конверсией. Один неудачный запуск может обнулить рейтинг продавца. Восстановить репутацию в условиях высокой конкуренции практически невозможно, особенно если бренд еще не успел закрепиться в сознании покупателя.

Кроме того, некачественный товар влечет за собой прямые убытки. Возвраты, отказы, перерасход на логистику и компенсации клиентам — все это быстро съедает маржу и ставит под угрозу устойчивость модели.

Также клиенты могут написать жалобу в Роспотребнадзор, в этом случае проблемы у селлера будут очень серьезные. Такое развитие ситуации вполне возможно: в прошлом году большинство заявлений в Роспотребнадзор поступило именно на маркетплейсы.

Как не попасть в такую ситуацию:

Проверяйте поставщиков. Запрашивайте сертификаты, тестируйте товар, изучайте отзывы.

Не экономьте на качестве. Временная прибыль от продажи низкокачественного товара обернется убытками.

Следите за выкупами. Низкий процент выкупа — это тревожный сигнал: проверьте товар сами и следите за отзывами.

Реагируйте на отзывы. Если жалуются на ткань, упаковку или размер — действуйте: меняйте поставщика, улучшайте сортировку, уточняйте информацию в карточке.

Не бойтесь негатива в отзывах. Иногда даже хороший товар может получить плохую оценку. Главное — отвечать вежливо и по делу.

Рынок маркетплейсов требует системной работы с ассортиментом, валидации поставок и контроля качества на каждом этапе.

Здесь нет места экспромтам: покупательский опыт становится прозрачным и мгновенно влияет на показатели. В итоге выигрывают те, кто изначально строит бизнес на долгосрочной лояльности клиента.

Ошибка 4: работать только с одним поставщиком

Надежные партнеры на старте создают иллюзию управляемости. Но устойчивость бизнеса не может строиться на взаимодействии с одним производственным узлом, будь то фабрика в Подмосковье или завод в Китае.

Любой сбой на стороне поставщика: производственные проблемы, логистические задержки, изменение условий, ухудшение качества, повышение цены — мгновенно транслируется в убытки селлера. Даже при стабильной работе контрагента сохраняются внешние риски — колебания валют, геополитика, санкционные ограничения, сбои в международной логистике.

Практика показывает: надежнее работать с несколькими контрагентами по каждому товарному направлению. Такая модель обеспечивает гибкость, возможность оперативной переориентации и снижение зависимости от внешних шоков. Например, продавцы электроники без потерь перераспределили объемы, когда один из ключевых брендов покинул российский рынок.

Базовые принципы диверсификации поставок:

Распределяйте закупки: основной поставщик — до 60% объема, резервные — 30% и 10%.

Фиксируйте спецификации и характеристики товара — это упрощает поиск замены.

Ведите сравнительные таблицы условий : цены, сроки, доступность, формат работы.

Проверяйте новых партнеров заранее: логистика, складская база, опыт на маркетплейсах.

Регулярный мониторинг поставщиков — инвестиция в устойчивость. В условиях растущей конкуренции и нестабильной среды выигрывают те, кто заранее формирует стратегический резерв.

Ошибка 5: поздно закупать сезонные товары

Это типичная ошибка начинающего селлера. Например, он закупает новогодний ассортимент в начале декабря: к этому моменту цены у поставщиков вырастают на 50–100%, а самые интересные позиции уже раскуплены. В результате продавец либо переплачивает за остатки, либо теряет возможность войти в сезон. Одновременно снижается маржинальность, падает рейтинг карточек, и упускается ключевой момент продаж.

Новички забывают о сезонном росте закупочных цен, не закладывают время на логистику и сертификацию. Между тем, сезонные продажи требуют опережающего управления: чтобы выйти в топ, нужны не недели, а месяцы подготовки.

Грамотная стратегия включает закупки за 2–3 месяца до старта сезона: новогоднюю продукцию обычно начинают заказывать еще в сентябре, летний ассортимент — в феврале. Это позволяет обеспечить лучший выбор, зафиксировать цены, протестировать спрос и скорректировать ассортимент.

Но закупить товар заранее — не значит «раскачивать» карточку в самый низкий сезон. Если начинающий селлер летом запустит продвижение елочных украшений в надежде выйти в топ к декабрю, его карточка наверняка потеряет позиции. Для крупных игроков с запасом бюджета это рабочая гипотеза. Для малого бизнеса и начинающих селлеров — риск.

Тем не менее, в 2025 году можно несколько сдвинуть временные границы для сезонных товаров длительного пользования и предлагать их чуть раньше, чем обычно. По мнению аналитиков «Альфа-Банка», покупатели сейчас стали менее импульсивны, потому мониторят цены на сезонные товары заранее.

Ошибка 5: не использовать внешнюю рекламу и продвижение

Сейчас уже нельзя ориентироваться исключительно на трафик маркетплейса, особенно в высококонкурентных нишах. Внутренние механизмы до сих пор работают: качественно оформленная карточка, rich-контент, отзывы, стартовые бонусы дают селлеру преимущество перед конкурентами. Но для устойчивого роста этого недостаточно.

Простой пример. Продавец запустил на Ozon линейку ортопедических подушек, действительно качественных и недорогих. Продажи за первый месяц составили 20 штук. На следующий месяц, после подключения внешней рекламы в соцсетях, продажи выросли до 150 штук. Рост в 7,5 раза за месяц обеспечен исключительно за счет продвижения за пределами площадки.

Без внешнего трафика сложно повышать узнаваемость и усиливать конкурентные преимущества, особенно если продукт массовый. В таких категориях выигрывает не лучший товар, а лучший маркетинг. Принцип: «Качественный продукт продаст себя сам» в условиях высокой конкуренции не работает.

Однако не имеет смысла запускать внешнюю рекламу, если вы не использовали доступные внутренние инструменты. На старте у селлера есть примерно 2–3 недели, когда маркетплейс подталкивает карточку вверх через бонусы и алгоритмы. Это окно нужно использовать максимально эффективно. Одновременно стоит протестировать внутреннюю рекламу.

Важный нюанс: рекламировать нужно только хорошо проработанные карточки. Фото с разных ракурсов, понятное привлекательное описание, конкурентоспособная цена — все это повышает конверсию.

Плохо оформленная карточка с CTR 3% (отношение кликов на карточку к общему числу показов) и бюджетом 1000 рублей даст 30 переходов. Та же реклама при CTR 5% — уже 50 переходов. Грамотно оформленная карточка может увеличить трафик почти вдвое без увеличения затрат.

Конкуренция на маркетплейсах становится жестче. Но сильный игрок — не всегда тот, кто начал раньше. У селлера, который грамотно просчитает юнит-экономику, протестирует гипотезы, быстро примет решения и выстроит системные процессы есть все шансы не просто войти на рынок, но и вытеснить менее гибких конкурентов.