Я торгую через ИП на УСН и использую брокера NPBFX. За последние годы моя отчетность не менялась: я подавал одни и те же документы. Но с 2026 года новые налоговые правила усложняются для тех, кто работает с зарубежными площадками.

Первое — срок уплаты налогов переносится.

Если крайний срок выпадает на выходной, платить нужно не после, а до него. А значит, нужно заранее держать деньги на счете. Даже если у вас открыты сделки, или средства еще не поступили от брокера. Это повышает кассовую нагрузку. А для трейдера, у которого все зависит от ликвидности — это критично.

Втрое — меняется схема обслуживания ЕНС (единый налоговый счет).

ЕНС (единый налоговый счет) — это специальный счет в ФНС, на который налогоплательщик (физлицо, ИП или юрлицо) переводит деньги одним платежом для уплаты всех налогов, страховых взносов, сборов и пеней. Вместо того чтобы платить каждый налог по отдельности (НДФЛ, УСН, взносы и т.д.) — все перечисляется одной суммой на единый счет, а дальше налоговая сама распределяет средства по обязательствам по мере наступления сроков.

Как работает ЕНС: вы перечисляете, например, 100 000 ₽ на ЕНС. ФНС смотрит, что у вас, скажем, через 5 дней срок по страховым взносам — списывает нужную сумму туда. Остаток может уйти, например, на аванс по УСН или пени, если они есть.

Третье — с нового года нельзя будет переводить деньги на ЕНС третьего лица.

Логика понятна: борьба со схемами. Но на практике это снижает гибкость, особенно если у вас в структуре несколько ИП или юрлиц под разные задачи: торговля, обучение, консалтинг. Все, что раньше можно было закрыть одной платежкой — теперь превратится в отдельные расчеты, с контролем каждой копейки.

Меняется ситуация и с УСН.

УСН — это упрощенная система налогообложения, специальный налоговый режим в России, предназначенный для малого и среднего бизнеса. Его основная цель — упростить расчеты с налоговой, снизить административную нагрузку и сделать ведение бизнеса более прозрачным и предсказуемым.

УСН пользуется спросом у фрилансеров, самозанятых, трейдеров, арбитражников, владельцев малого бизнеса и тех, кто хочет работать официально, не нанимая бухгалтера. Но с нового года правила налогообложения по этой систему поменяются: если годовой доход превысит новый, сниженный лимит (например, вместо 200 млн руб. — 60 млн или меньше), трейдер автоматически слетит с УСН и перейдет на ОСНО (общую систему налогообложения).

Что это значит: