Я торгую через ИП на УСН и использую брокера NPBFX. За последние годы моя отчетность не менялась: я подавал одни и те же документы. Но с 2026 года новые налоговые правила усложняются для тех, кто работает с зарубежными площадками.
Первое — срок уплаты налогов переносится.
Если крайний срок выпадает на выходной, платить нужно не после, а до него. А значит, нужно заранее держать деньги на счете. Даже если у вас открыты сделки, или средства еще не поступили от брокера. Это повышает кассовую нагрузку. А для трейдера, у которого все зависит от ликвидности — это критично.
Втрое — меняется схема обслуживания ЕНС (единый налоговый счет).
ЕНС (единый налоговый счет) — это специальный счет в ФНС, на который налогоплательщик (физлицо, ИП или юрлицо) переводит деньги одним платежом для уплаты всех налогов, страховых взносов, сборов и пеней. Вместо того чтобы платить каждый налог по отдельности (НДФЛ, УСН, взносы и т.д.) — все перечисляется одной суммой на единый счет, а дальше налоговая сама распределяет средства по обязательствам по мере наступления сроков.
Как работает ЕНС: вы перечисляете, например, 100 000 ₽ на ЕНС. ФНС смотрит, что у вас, скажем, через 5 дней срок по страховым взносам — списывает нужную сумму туда. Остаток может уйти, например, на аванс по УСН или пени, если они есть.
Третье — с нового года нельзя будет переводить деньги на ЕНС третьего лица.
Логика понятна: борьба со схемами. Но на практике это снижает гибкость, особенно если у вас в структуре несколько ИП или юрлиц под разные задачи: торговля, обучение, консалтинг. Все, что раньше можно было закрыть одной платежкой — теперь превратится в отдельные расчеты, с контролем каждой копейки.
Меняется ситуация и с УСН.
УСН — это упрощенная система налогообложения, специальный налоговый режим в России, предназначенный для малого и среднего бизнеса. Его основная цель — упростить расчеты с налоговой, снизить административную нагрузку и сделать ведение бизнеса более прозрачным и предсказуемым.
УСН пользуется спросом у фрилансеров, самозанятых, трейдеров, арбитражников, владельцев малого бизнеса и тех, кто хочет работать официально, не нанимая бухгалтера. Но с нового года правила налогообложения по этой систему поменяются: если годовой доход превысит новый, сниженный лимит (например, вместо 200 млн руб. — 60 млн или меньше), трейдер автоматически слетит с УСН и перейдет на ОСНО (общую систему налогообложения).
Что это значит:
обязательный учет и уплата НДС (20% со сделок);
налог на прибыль (20%) для юрлиц или НДФЛ (13-15%) для ИП;
полный бухгалтерский учет, а не просто книга доходов-расходов;
повышенные требования к отчетности и документообороту;
частые проверки и повышенное внимание налоговой.
Для ИП на УСН «доходы минус расходы»
Федеральный закон обновил Налоговый кодекс, внес изменения в статью 430 и пп. 3 п. 2 ст. 346.17 НК: теперь при УСН («доходы минус расходы») база для 1% считается без учета страховых взносов (пенсионных и медицинских).
«С нового года я не смогу вычитать страховые взносы из базы для расчета 1% налога. Раньше это хоть как-то сглаживало нагрузку, а теперь плюс еще один обязательный платеж. Торгую через NPBFX как ИП на УСН, и в моем случае это ощутимо: обороты идут, взносы платятся, но налоговая база никак не уменьшается», — отзыв Кочетова Николая, трейдера с 10-летним стажем торговли в NPBFX.
Выходит, по закону можно выбрать один из вариантов:
Разделить бизнес: создать отдельные ИП под разные направления, чтобы не слететь с лимитов и не попасть под НДС;
Автоматизировать налоги: подключиться к онлайн-бухгалтерии, которая сама напомнит, расчет сделает и отчет отправит;
Увеличить финансовую подушку под налоги: откладывать 20% от любой прибыли отдельно, чтобы не влезть в кассовый разрыв при внезапных налоговых требованиях.
Тщательно расписывать налоговое планирование и включать это в часть трейд-плана. Если раньше нужно было рассчитывать только сделки, то теперь придется просчитывать и налоги — месяц за месяцем, с учетом вычетов, изменений, лимитов.
Но даже если вы выстроили налоговую модель, автоматизировали отчетность и аккуратно закладываете налоговую подушку — остается еще одна вещь. Речь о рисках банкротства брокера.
Как платить налог, если брокер закрылся
Если сделка была закрыта до банкротства — обязанность по уплате НДФЛ сохраняется, даже если активы зависли на брокерском счете. Закон не привязывает налог к фактическому получению средств на руки, только к дате возникновения дохода.
Что это значит на практике:
Продали бумаги → получили прибыль → считаете НДФЛ и подаете 3-НДФЛ.
Деньги на счет не поступили из-за банкротства → это ваши риски убытков, но не основание для отмены налога.
Ситуация с «Универ Капитал» — яркий пример. В 2022 году люди остались без ОФЗ, хотя формально ничего не нарушали. Причина: брокер получил от них согласие на использование активов.
Хорошая новость: это согласие можно отозвать. Или подключить сегрегацию активов, когда ваши деньги и бумаги хранятся отдельно от общего пула и не могут быть использованы брокером или списаны из-за чужих долгов.
С 2026 года появится новый способ защиты: ИИС-3 с системой страхования на сумму до 1,4 млн рублей. Правда, работать это будет только у брокеров, которые войдут в систему страхования.
При этом все вышеописанное касается в основном брокеров, работающих в российской юрисдикции. Но что с безопасностью активов у зарубежных брокеров?
Ситуация зависит от конкретного брокера и юрисдикции его регистрации. Многие международные площадки предоставляют услуги нерезидентам РФ, при этом не имея официальной регистрации в России. Среди них:
Interactive Brokers (США) — регулируется SEC и FINRA, участвует в программе SIPC (страхование до $500 000);
Saxo Bank (Дания) — под надзором FSA, с защитой в рамках датской системы компенсаций;
DEGIRO (Нидерланды) — регулируется AFM, использует сегрегацию активов;
Exante (Кипр) — лицензия CySEC, работает с клиентами из стран СНГ;
NPBFX — международный брокер с физическим офисом в Черногории. Является членом Финансовой комиссии: независимой международной организации, разрешающей споры между брокерами и трейдерами. Деятельность брокера регулируется законами страны регистрации.
Таким образом, наличие российского юрлица само по себе не означает более высокий уровень защиты. Во многих случаях иностранные брокеры предлагают такие же прозрачные правила хранения активов, обязательную сегрегацию и участие в компенсационных схемах.
В то время как у российских брокеров многое зависит от условий договора, а система страхования только формируется, и то — частично, в рамках ИИС-3.
Что важно учитывать при работе с зарубежными брокерами: отзыв трейдера NPBFX
При выборе брокера обращаю внимание не только на юрисдикцию. Советую внимательно изучить договор, особенно разделы, касающиеся прав брокера использовать ваши активы, условий возврата средств, механизма урегулирования споров и наличия регулятора:
Проверьте, действует ли в юрисдикции брокера механизм защиты инвесторов как у Interactive Brokers (например, SIPC, FSCS, CySEC Investor Compensation Fund).
Убедитесь, что брокер сегрегирует активы клиентов — то есть хранит их отдельно от своих собственных.
Изучите условия договора, особенно в части доступа к правовой защите: у кого есть юрисдикция рассматривать споры, и какие процедуры предусмотрены.
Проверьте, принимает ли брокер участие в альтернативных механизмах защиты, например, в Финансовой комиссии (как в случае с NPBFX).
Регистрация брокера за рубежом не означает автоматически высокий риск, но требует более внимательного подхода к выбору площадки. Наличие международных сертификатов, участие в арбитражных организациях, прозрачная информация об адресах и лицензиях — это базовые признаки, на которые стоит ориентироваться.
Что делать, если я торгую через иностранного брокера
Когда трейдер торгует иностранными активами через российских брокеров — в этом случае брокеры выступают налоговым агентом, и все налоги с прибыли (включая НДФЛ) будут удержаны автоматически. Как это происходит:
торгуете иностранными активами у российского брокера;
брокер делает всю работу: считает доход, удерживает НДФЛ по 13 % (или по ставке по дивидендам), метод FIFO, курсовые расчеты;
вам остается только получить отчет и загрузить декларацию.
Но если вы торгуете напрямую через иностранного брокера, все обязанности по расчету и уплате налогов ложатся на вас. А при активной торговле это превращается в полноценную отдельную работу: с пересчетом валют, оформлением документации и регулярным мониторингом отчетности. Звучит сложно, но на самом деле это не так.
Платить ли НДФЛ, если счет открыт в доверительном управлении
Да. Даже если счет оформлен на кипрскую компанию и под управлением третьих лиц, доход по такому счету все равно считается доходом налогового резидента РФ, если вы таким являетесь. Исключения бывают, но точный порядок нужно определять индивидуально — с учетом КИК, структуры владения и налогового резидентства.
Что потребуется для отчетности:
отчет иностранного брокера, с указанием всех операций за отчетный период;
перевод отчета на русский язык (можно в свободной форме);
пояснительная записка — расчеты на каждую сделку, с указанием курса ЦБ, дат и комиссии;
декларация 3-НДФЛ — с заполненным разделом «Доходы за пределами РФ».
Важно: по НК РФ пересчет в рубли делается отдельно по доходам и расходам, а не от общей прибыли.
Как отразить доходы в декларации
Вот как все сделать через программу «Декларация» с сайта ФНС.
1. Скачиваем программу.
Заходим на nalog.ru, загружаем свежую версию программы «Декларация». Устанавливаем.
2. Открываем Декларацию.
В папке «Dlya Vas» лежит файл с декларацией — называется: declaration.dc. Кликаем дважды и файл открывается в программе.
3. Заполняем «Задание условий».
Номер инспекции — это номер налоговой. Найти можно на том же сайте налоговой, в личном кабинете.
ОКТМО — тоже берется оттуда, зависит от твоего региона прописки.
4. Вписываем персональные данные.
Открываем раздел «Сведения о декларанте». Вводим:
ФИО;
дату рождения;
адрес регистрации.
5. Проверяем.
Нажимаем кнопку «Просмотр» — открывается файл PDF. Смотрим, что вводимые ранее данные выглядят правильно. Там же есть кнопки сохранить или распечатать.
6. Сохраняем XML для отправки.
Нажимаем на «Файл xml», выбираем путь для загрузки. После скачивания, вам нужно будет отправить файл в личный кабинет налогоплательщика.
Главное: не меняйте имя файла и его структуру, иначе ФНС его не примет.
7. Заходим в раздел «Доходы за пределами РФ».
Чтобы поле с валютой заработало, на первой вкладке нужно включить галочку «Имеются доходы в иностранной валюте».
Разберем на примере:
источник дохода — эмитент;
страна источника — та, где зарегистрирован эмитент (например, США, код 840).
страна зачисления — если выплаты шли через иностранного брокера, ставим код страны, где зарегистрирован брокер: в моем случае с NPBFX в поле «Страна зачисления дохода» указываю код 174 — это код Коморских островов по ОКСМ (Общероссийскому классификатору стран мира).
Примечание: если выплаты идут не через российского брокера, то ФНС считает такие доходы иностранными, и вы сами считаете, декларируете и платите НДФЛ по ставке 13%/15%.
Курс доллара по ЦБ РФ указывается с точностью до четырех знаков после запятой. Но в программе «Декларация» можно вбить только два знака. Чтобы сохранить точность, я указываю курс за 100 долларов, а не за один.
Когда все заполнено: нажимаем «Сформировать XML» и загружаем файл через личный кабинет налогоплательщика.
FAQ: как платить налог трейдеру в 2026 году
Нужно ли платить налог в случае банкротства брокера
Да. Если вы закрыли сделку с прибылью, то обязаны задекларировать доход и уплатить налог, даже если деньги от брокера не поступили на счет из-за банкротства. Налог считается с даты получения дохода, а не поступления средств.
Можно ли снизить налог, если деньги не дошли от брокера
Нет. Потеря средств из-за банкротства брокера не освобождает от уплаты налога. Это считается инвестиционным риском, а не основанием для вычета. Никаких «автоматических» льгот или компенсаций здесь нет.
Что делать, чтобы защитить активы у брокера
Проверьте, можно ли: отозвать согласие на использование активов брокером; подключить сегрегацию активов (раздельное хранение); выбрать брокера с участием в компенсационных схемах (SIPC, CySEC ICF, FSCS, Финансовая комиссия как у NPBFX).
Кто обязан подавать 3-НДФЛ при работе через зарубежного брокера
Любой налоговый резидент РФ, получивший доход от сделок на иностранных платформах. Брокер не является налоговым агентом, поэтому расчет, подача декларации и уплата НДФЛ ложатся на вас.
А если торгую через российского брокера
Тогда он сам выступает налоговым агентом: считает налог, удерживает, перечисляет. Вы освобождаетесь от подачи 3-НДФЛ по этим операциям.
Какой код страны указывать в декларации для брокера NPBFX
Для NPBFX в поле «Страна зачисления дохода» указывается код 174 по ОКСМ.
Можно ли учитывать страховые взносы при расчете 1% налога
С 2026 года — нельзя. Даже если вы ИП на УСН и платите страховые взносы, они больше не уменьшают базу для расчета дополнительного 1% налога с дохода.
Что такое ИИС-3 и поможет ли он защитить средства
ИИС-3 — это новый тип индивидуального инвестиционного счета с системой страхования до 1,4 млн ₽. Работает только с российскими брокерами, которые вступят в систему страхования. На иностранных брокеров не распространяется.
Итог
Новички часто думают, что можно просто зарегистрироваться как самозанятый и платить 6% с дохода, но это не работает для трейдинга. Доход от купли-продажи активов не попадает под самозанятость, и налоговая без проблем переквалифицирует такую деятельность, особенно если суммы большие и операции регулярные.
Если вы торгуете через зарубежного брокера регулярно и суммы значимые — целесообразно подумать о юридической структуре: открыть ИП, зарегистрировать компанию или, при определенных условиях, оформить статус контролируемой иностранной компании (КИК) с уплатой налога по дивидендам и прибыли.
А если вы планируете перейти на российскую юрисдикцию или использовать промежуточные форматы (например, ИИС или брокеров с международным доступом), стоит заранее рассчитать: где будут ниже налоги, где проще администрирование и какие риски существуют с точки зрения защиты капитала.
