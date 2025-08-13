Как выбрать дата-центр под задачи своего бизнеса

С чего начать выбор дата-центра, если вы не технарь

Выбор дата-центра — это не только про киловатты и сертификаты, а в первую очередь — про то, насколько площадка понимает потребности бизнеса. Одному клиенту важен SLA на 15 минут, другому — гарантии сохранности персональных данных, третьему — возможность масштабироваться за сутки.

Хороший ЦОД — это не просто помещение со стойками, а партнер, который умеет адаптироваться под реальные задачи. Мы всегда начинаем не с обсуждения «какого цвета сервер», а с вопроса: что критично именно для вас?

Что болит? Какие программы для вас важны в режиме «кровь из носа»? Кассы? Учет заказов? База клиентов? Что обязано работать 24/7?

Чем рискуете? Что будет, если CRM отключится на час в обеденный пик? На день? Сколько это стоит в рублях и репутации?

Что важнее? Абсолютная защита данных от кражи? Или возможность за 5 минут увеличить мощности перед Черной пятницей?

Кто «переведет»? Если термины вроде «гипервизор» или «SSD» вызывают тоску — найдите IT-консультанта (системного интегратора, временного CTO). Его задача — перевести ваши бизнес-страхи в технические требования к дата-центру, а не продать вам самое дорогое.

Ответы на эти вопросы зададут вектор для дальнейшего выбора.