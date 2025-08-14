Почему продавцы уходят с маркетплейсов в 2025 году: новый виток для малого бизнеса и e-commerce

По итогам 2024 года объем онлайн-платежей российских покупателей увеличился почти на 25%, на 10% выросло число покупок в интернете, а средний чек — на 13%. Для малого бизнеса эти площадки были важной точкой входа на рынок с минимальными издержками, позволяя быстро находить клиентов и масштабировать продажи.
Однако 2025 год стал точкой перелома в отношениях продавцов и маркетплейсов. Возросшие комиссии, ужесточение правил работы, увеличение требований к качеству сервиса приводят к тому, что все больше предпринимателей переосмысливают стратегию и уходят с агрегаторов.
Важным становится вопрос: что сейчас выгоднее — оставаться на маркетплейсе или развивать собственный сайт и D2C-модель. Подробнее рассказываем в статье.
Почему продавцы уходят с маркетплейсов
Маркетплейсы перестают быть выгодными площадками — это заставляет бизнес искать альтернативы. Альфа-банк прогнозирует, что в 2025 году комиссии площадок могут вырасти до 35%, в зависимости от категории товара. При этом отдельные сервисы и опции (продвижение карточек, участие в акциях, бонусы клиентам) требуют дополнительных вложений. Такая экономическая модель сильно снижает маржинальность, особенно для малого бизнеса.
Параллельно ужесточились правила размещения товаров: требования к упаковке, сроки обработки заказов, возвраты, контроль за качеством и документацией. Нарушения часто приводят к блокировкам аккаунтов и снятию товаров с продажи.
Кроме того, продавцы теряют контроль над клиентским опытом и контактными данными. На маркетплейсе пользовательская база принадлежит площадке, а не бренду. Это ограничивает возможности прямой коммуникации, персонализации предложений и построения лояльности. Также сложности вызывает логистика: требования к срокам доставки и возвратам растут, что добавляет затрат и рисков.
Не менее важный фактор — алгоритмическая конкуренция. Новым и мелким продавцам трудно выйти в топ выдачи без крупных вложений в рекламу и маркетинг. Алгоритмы маркетплейсов дают приоритет проверенным и крупным игрокам, что снижает видимость и доступ к покупателям.
Кейс TRESE ME: как бренд увеличил выручку за счет собственного сайта
В начале 2024 года к нам обратился бренд TRESE ME — локальный производитель женской одежды в сегменте middle-up и premium. Основная задача — выстроить эффективную стратегию продаж за пределами маркетплейсов. Команда столкнулась с ограниченным контролем над продажами, сложностями с коммуникацией с клиентами и снижением рентабельности.
Мы предложили сосредоточиться на развитии собственного канала — сайта, который бы не просто заменил маркетплейсы, а стал полноценным стратегическим активом.
В рамках проекта мы:
разработали структуру и логику пользовательского пути;
подключили CRM для сбора и сегментации клиентской базы;
выстроили систему аналитики и управления продажами;
адаптировали маркетинговую стратегию под прямой канал.
Результат — сайт стал основным источником выручки: до 80% всех продаж бренд теперь получает через него. Доля маркетплейсов сократилась до 20%.
Что изменилось в 2025 году: ключевой перелом
2025 год стал переломным для многих продавцов благодаря нескольким ключевым факторам. Во-первых, вырос уровень digital-грамотности у малого бизнеса. Все больше предпринимателей понимают преимущества работы напрямую с клиентом через собственные сайты и социальные сети.
Во-вторых, развивается инфраструктура для D2C (direct-to-consumer) — модели прямых продаж. Современные конструкторы сайтов, платежные решения, интеграции с сервисами логистики и фулфилмента позволяют быстро и относительно недорого запустить интернет-магазин с полной аналитикой и контролем.
Например, количество небольших собственных интернет-магазинов брендов в России в первом полугодии 2024 года выросло на 38% по сравнению со вторым полугодием 2023 года. Таким образом, маркетплейсы остаются лидерами рынка, но растут медленнее.
Аналитики ЮKassa подвели итоги первого полугодия 2025 года для российского рынка e-commerce. Общий оборот и число транзакций остались на уровне второго полугодия 2024 года, а средний чек незначительно снизился — на 2%, до 1 310 рублей.
При этом число активных онлайн-площадок в сервисе увеличилось на 11%, преимущественно за счет малого бизнеса. Ключевыми драйверами роста стали медицина, авто, а также сегменты, связанные со спортом и качеством жизни, в некоторых категориях обороты увеличились на 50−70% и больше.
Что выбирать бизнесу: сайт или маркетплейс
Решение о выборе канала продаж зависит от конкретных задач и ресурсов бизнеса. Маркетплейсы подходят для старта продаж, быстрого тестирования гипотез и привлечения массового трафика при минимальных маркетинговых вложениях. Плюсом остается развитая логистика и высокая конверсия за счет доверия платформы.
Однако при стремлении к контролю над брендом, построению лояльной аудитории и росту маржинальности лучше ориентироваться на собственный сайт. Здесь бизнес получает доступ к данным о покупателях, может гибко управлять ассортиментом и ценовой политикой, запускать персонализированные акции и удерживать клиентов.
Выбор зависит от категории товара и целей — быстрый оборот или устойчивое развитие, а также готовности инвестировать в маркетинг и технологии.
Вывод
Российский e-commerce выходит на новый этап развития: модели, ориентированные на массовость и обороты любой ценой, уступают место стратегическому росту и фокусированию на собственном клиенте. Независимые бренды и локальные компании все чаще отказываются от работы исключительно через маркетплейсы в пользу прямых каналов продаж.
Маркетплейсы по-прежнему играют важную роль как канал для масштабного охвата и первичной валидации продукта, но чаще становятся лишь «точкой входа» для бизнеса, а не основной платформой для роста. Малый бизнес постепенно перестраивает инфраструктуру: инвестирует в CRM, развивает онлайн-магазины на конструкторах, подключает удобные платежные решения и выстраивает логистику через внешние сервисы.
В результате компании получают не только более высокую маржу, но и устойчивость — в условиях, когда алгоритмы маркетплейсов становятся непрозрачными, а правила ужесточаются.
На данный момент не существует универсального ответа, где продавать. Но очевидно одно: в 2025 году рынок меняется в пользу тех, кто готов строить долгосрочные отношения с клиентом, инвестировать в независимость и адаптироваться к новым условиям.
Малый бизнес перестает быть временным явлением на маркетплейсах — он становится полноценным драйвером e-commerce, который меняет правила игры.
