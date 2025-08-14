Почему продавцы уходят с маркетплейсов в 2025 году: новый виток для малого бизнеса и e-commerce

По итогам 2024 года объем онлайн-платежей российских покупателей увеличился почти на 25%, на 10% выросло число покупок в интернете, а средний чек — на 13%. Для малого бизнеса эти площадки были важной точкой входа на рынок с минимальными издержками, позволяя быстро находить клиентов и масштабировать продажи.

Однако 2025 год стал точкой перелома в отношениях продавцов и маркетплейсов. Возросшие комиссии, ужесточение правил работы, увеличение требований к качеству сервиса приводят к тому, что все больше предпринимателей переосмысливают стратегию и уходят с агрегаторов.

Важным становится вопрос: что сейчас выгоднее — оставаться на маркетплейсе или развивать собственный сайт и D2C-модель. Подробнее рассказываем в статье.