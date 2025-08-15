Ошибочно перечислены отпускные уволенному сотруднику: что делать

Общий порядок
По общему правилу заработная плата, излишне выплаченная работнику, не может быть с него взыскана. Исключение из этого правила составляют случаи:
счетной ошибки, допущенной при расчете зарплаты работника;
невыполнения работником, получившим зарплату в полном объеме, норм труда (ч. 3 ст. 155 ТК);
получения зарплаты в излишнем размере по вине самого работника.
В указанных выше случаях заработная плата, излишне выплаченная работнику, может быть с него взыскана по требованию работодателя (ст. 137 ТК).
Счетной следует считать ошибку, допущенную исключительно в арифметических действиях, непосредственно связанных с подсчетом заработной платы. Технические ошибки, совершенные по вине работодателя, счетными не являются.
В указанном случае необходимо уведомить бывшего сотрудника об ошибке и попросить вернуть излишне перечисленные средства. Возврат возможен только на добровольной основе.
Действия при ошибочном перечислении отпускных уволенному сотруднику
1. Свяжитесь с бывшим сотрудником.
Уведомите его об ошибке и попросите вернуть излишне перечисленные средства. Если сотрудник согласен, оформите соглашение о добровольном возврате.
2. Бухгалтерский учет.
Отразите сумму переплаты на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», так как уволенный сотрудник не состоит в трудовых отношениях с организацией.
3. Налоговые обязательства.
Если сотрудник вернет средства, необходимо скорректировать налоговые обязательства, включая НДФЛ и страховые взносы.
4. Списание задолженности.
Если взыскание невозможно, организация может списать задолженность как безнадежную по истечении срока исковой давности, который составляет три года.
Обратите внимание, что при прощении долга корректировка отчетности по НДФЛ и страховым взносам не требуется.
