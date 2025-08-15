Ошибочно перечислены отпускные уволенному сотруднику: что делать

Общий порядок

По общему правилу заработная плата, излишне выплаченная работнику, не может быть с него взыскана. Исключение из этого правила составляют случаи:

счетной ошибки, допущенной при расчете зарплаты работника;

невыполнения работником, получившим зарплату в полном объеме, норм труда (ч. 3 ст. 155 ТК);

получения зарплаты в излишнем размере по вине самого работника.

В указанных выше случаях заработная плата, излишне выплаченная работнику, может быть с него взыскана по требованию работодателя (ст. 137 ТК).

Счетной следует считать ошибку, допущенную исключительно в арифметических действиях, непосредственно связанных с подсчетом заработной платы. Технические ошибки, совершенные по вине работодателя, счетными не являются.

В указанном случае необходимо уведомить бывшего сотрудника об ошибке и попросить вернуть излишне перечисленные средства. Возврат возможен только на добровольной основе.