Прозрачное пожертвование: 7 маркеров, что средства пойдут по назначению

Поэтому лучше всего отправлять помощь проверенным организациям — там финансы легче контролировать, а значит, шанс, что добро реально сделает свое дело, гораздо выше.

Кажется, что все сделано правильно, но на самом деле помощь не оказывается. Особенно если средства идут не в фонд, а на личные счета волонтеров или других людей, позиционирующих себя как благотворителей.

Заниматься благотворительностью хочется искренне, но важно понимать, куда уходят деньги . К сожалению, в гуманитарной сфере много злоупотреблений. Например, собранные средства не доходят до тех, кто в них нуждается, а еще бывает, что на них покупают товары низкого качества: продукты оказываются несвежими, лекарства — просроченными, а одежда — потрепанной. Деньги потрачены, но помощи нет.

7 маркеров честных фондов

Существует множество благотворительных фондов, и порой сложно решить, кому можно доверять. Подготовили пять ключевых признаков, которые помогут сделать осознанный выбор. Как отличить настоящие благотворительные фонды от тех, кто лишь создает видимость активной работы?

Прозрачная отчетность — залог доверия

Честный фонд всегда открыт в отношении своей деятельности и финансов. Фонды обязаны сдавать отчетность в государственные органы, а также публиковать ее для общественности. Да, разобраться в финансовых показателях может быть сложно, но наличие таких отчетов — уже хороший знак. Более продвинутые фонды регулярно (например, ежемесячно) публикуют информацию о своих достижениях и расходах на сайте или в Telegram-канале. Конечно, если организация совсем новая, то и данные у нее будут только за короткий период, но если компания существует давно, информация в отчетности должна быть накопительной и постоянно обновляться.

Факты важнее эмоций

Обратите внимание на то, как фонд рассказывает о своей работе. Честный фонд фокусируется на конкретных результатах: сколько людей получили помощь, какие проекты реализованы. Особенно внимательно нужно относиться к деталям: как подается информация. Не верьте громким заголовкам вроде «Накормили 18 тысяч человек». Узнайте, что имеется в виду. Например, набор продуктов весом 200 грамм — это всего один-два дня питания, а не полноценная поддержка.

Отзывы: фильтруйте информацию

Отзывы о фонде могут быть полезны, но к ним нужно относиться с осторожностью. Нужно понимать, что редко кто из благополучателей делится опытом и оставляет развернутые комментарии в соцсетях. Если под обычными постами о деятельности организации огромное количество благодарных отзывов, которые выглядят неестественно, это может быть признаком накрутки.

Наличие попечительского совета — хороший знак

Изучая благотворительную организацию, можно проверить, какие люди ее поддерживают и почему. Если известные личности публично заявляют о своей причастности, это может говорить о надежности организации.

Не судите по обложке

Не стоит оценивать организации только по их сайтам. Иногда красивые веб-страницы не отражают реального положения дел. Некоторые организации только начинают свою деятельность и не имеют возможности вкладываться в дизайн сайта, но при этом действительно помогают людям или животным. Главное — их цели и результаты. Например, кто-то хочет помочь бездомным кошкам или собакам в своем районе. У них может быть скромный сайт или вообще его нет. Но это не значит, что их работа не имеет значения.

Только деньги и больше ничего

Если организация говорит, что им нужны только деньги, это тоже вызывает вопросы. Ведь помощь может быть юридической, психологической или любой другой. Например, художник может красиво оформить холл в детском саду, а человек с обширной домашней библиотекой — поделиться книгами.

Помощь не равно контроль