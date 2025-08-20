Тайное становится явным: ужесточение ответственности по ст. 183 УК

Бренд Coca-Cola известен по всему миру уже много лет, но уникальный рецепт напитка до сих пор неизвестен миру и является коммерческой тайной. Попытки незаконным путем получить и распространить эту информацию не завершались успехом: бывших сотрудников за подобное ждали миллионные штрафы и тюремные сроки.

Так, американка Шеннон Ю была приговорена к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 120 млн долларов за попытку передачи секретных химических формул покрытия внутренней части банок.

В условиях цифровизации экономики и роста конкуренции защита коммерческой тайны становится критически важной для бизнеса. Утечка информации может привести к значительным убыткам, потере конкурентных преимуществ и даже к банкротству и ликвидации компании.

Разберемся, что такое коммерческая тайна и какая ответственность установлена за разглашение сведений, ее составляющих.