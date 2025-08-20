Тайное становится явным: ужесточение ответственности по ст. 183 УК

Бренд Coca-Cola известен по всему миру уже много лет, но уникальный рецепт напитка до сих пор неизвестен миру и является коммерческой тайной. Попытки незаконным путем получить и распространить эту информацию не завершались успехом: бывших сотрудников за подобное ждали миллионные штрафы и тюремные сроки.
Так, американка Шеннон Ю была приговорена к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 120 млн долларов за попытку передачи секретных химических формул покрытия внутренней части банок.
В условиях цифровизации экономики и роста конкуренции защита коммерческой тайны становится критически важной для бизнеса. Утечка информации может привести к значительным убыткам, потере конкурентных преимуществ и даже к банкротству и ликвидации компании.
Разберемся, что такое коммерческая тайна и какая ответственность установлена за разглашение сведений, ее составляющих.
Понятие коммерческой тайны
Коммерческая тайна — это режим конфиденциальности информации, которая:
позволяет увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, в общих чертах — имеет явную коммерческую выгоду;
недоступна третьим лицам;
защищена обладателем путем введения режима коммерческой тайны.
К такой информации, в частности, могут относиться рецепты и комбинации химических формул, планы внедрения новых технологий и инвестиций, методы управления, уровень платежеспособности, структура капиталов или размер оборота средств.
Перечень сведений, которые могут быть признаны коммерческой тайной, законом не ограничен.
Ответственность
Статья 183 Уголовного кодекса (далее — УК) устанавливает ответственность за незаконный сбор и незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, а также налоговую или банковскую тайну.
Часто разглашение данных, составляющих коммерческую тайну, происходит по вине рядовых работников, менеджеров или руководителей отделов. Именно поэтому все чаще наряду с трудовым договором работодатели заключают с работниками соглашение о неразглашении — Non-disclosure agreement (NDA), в котором за утечку данных предусмотрены значительные штрафы.
Утечка сведений приводит к серьезным последствиям для бизнеса, а распространение данных, относящихся к таможенной или налоговой тайне, создает реальную угрозу экономической безопасности.
По словам разработчиков законопроекта, ранее санкции за указанные нарушения не были соразмерны размеру ущерба, в связи с чем 5 июля в статью 183 УК были внесены изменения.
В Минфине законодательную инициативу об ужесточении наказания объяснили выполнением поручения Президента в связи с существенным ростом числа утечек данных.
За последнее время было выявлено около 65 площадок, раскрывающих сведения из баз данных таможенных органов, поэтому особое внимание сейчас уделяется надлежащей степени защиты данных о схемах ввоза товаров, находящихся под санкциями, а также сохранению производственно-технологических цепочек.
Что изменилось
Штраф в качестве основного наказания был исключен из статьи. За преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или орг. группой, или причинившее крупный ущерб, теперь установлено наказание в виде лишения свободы от 2 до 5 лет со штрафом до 5 млн. рублей.
Санкции по части 4 также изменены: прежнее наказание заменено на лишение свободы от 3 до 7 лет со штрафом от 1 до 5 млн рублей.
В первую очередь изменения направлены на пресечение деятельности лиц, для которых торговля коммерческой тайной стала источником прибыли.
По мнению разработчиков законопроекта такая деятельность не только подрывает принципы добросовестной конкуренции и нарушает права бизнеса, но и негативно влияет на экономическую ситуацию в России в целом.
Заключение
Ужесточение ответственности по ст. 183 УК направлено на защиту бизнеса от недобросовестной конкуренции и внутренних угроз. Несмотря на законодательные изменения, компаниям необходимо усилить внутренние меры информационной безопасности: периодически проводить аудит локальных актов, внедрять поэтапную защиту данных (шифрование, ограничение доступа с использованием принципа необходимого знания «need-to-know») и обучать работников.
Сами работники должны осознавать риски незаконного использования сведений и ответственно относиться к защите информации.
