Рекламный сбор: ключевые правила и риски для бизнеса

С 25 августа в России начинают действовать поправки к закону «О рекламе», вводящие новый обязательный рекламный сбор. Теперь компании будут перечислять в бюджет 3% с дохода от распространения интернет-рекламы.
Кто обязан платить
Обязанность по уплате распространяется на:
рекламораспространителей,
операторов рекламных систем,
агентов,
посредников.
Рекламодатели освобождаются от уплаты, за исключением случаев размещения рекламы через иностранные компании или частных лиц — тогда удержание производится с их вознаграждения.
От сбора освобождены: федеральные телеканалы и радиостанции, СМИ с госучастием, ряд печатных изданий, каталоги и классифайды.
Как рассчитывается сумма
Базой служит доход за квартал, отражённый в Едином реестре интернет-рекламы (ЕРИР).
В расчёт включаются только суммы, относящиеся к распространению рекламы (стоимость креативов, консультаций и других услуг не учитывается).
Расчёт формирует Роскомнадзор на основании данных в ЕРИР и публикует в личном кабинете 15 числа второго месяца после отчётного квартала.
У плательщика есть 10 дней на проверку информации и подачу уточнений.
Оплатить сбор необходимо до 5 сентября.
Штрафы за нарушения
Нарушение правил маркировки и передачи данных в ОРД влечёт штрафы по ст. 14.3 КоАП РФ:
для ИП и должностных лиц — до 200 тыс. руб.;
для юрлиц — до 500 тыс. руб.
При нескольких нарушениях санкции суммируются.
Частые ошибки бизнеса
отсутствие регистрации в ЕРИР и ОРД;
немаркировка саморекламы, бартерных размещений и взаимопиара;
использование одного токена для разных креативов;
некорректное оформление договоров или отсутствие актов;
подача данных в ЕРИР после запуска рекламы.
Что необходимо сделать сейчас
зарегистрироваться в ЕРИР и провести аудит рекламных кампаний;
проверить и при необходимости актуализировать договоры;
назначить ответственного за маркировку и отчётность;
отказаться от размещения в запрещённых соцсетях;
выстроить процессы так, чтобы исключить риск штрафов.
Что будет дальше
Рекламный сбор превращает маркировку из формальной обязанности в полноценный налоговый инструмент. Для бизнеса это означает рост расходов и усложнение документооборота, для государства — новый источник бюджета и рычаг контроля.
Комментарии2
Введение обязательного сбора за интернет-рекламу может привести к тому, что рекламные агентства и операторы рекламных систем будут вынуждены пересмотреть свои ценовые политики, что, в свою очередь, может отразиться на стоимости услуг для конечных рекламодателей.
Совсем государство оголодало...