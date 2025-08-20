ЦОК ОК Общая 21.08 Мобильная
Налог на рекламу

Рекламный сбор: ключевые правила и риски для бизнеса

С 25 августа в России вводится новый обязательный рекламный сбор: компании, работающие с интернет-рекламой, должны будут перечислять в бюджет 3% от дохода. Новые правила затрагивают рекламораспространителей, операторов рекламных систем, агентов и посредников, а за ошибки в маркировке и отчётности бизнесу грозят серьёзные штрафы.

Автор

С 25 августа в России начинают действовать поправки к закону «О рекламе», вводящие новый обязательный рекламный сбор. Теперь компании будут перечислять в бюджет 3% с дохода от распространения интернет-рекламы.

Кто обязан платить

Обязанность по уплате распространяется на:

  • рекламораспространителей,

  • операторов рекламных систем,

  • агентов,

  • посредников.

Рекламодатели освобождаются от уплаты, за исключением случаев размещения рекламы через иностранные компании или частных лиц — тогда удержание производится с их вознаграждения.

От сбора освобождены: федеральные телеканалы и радиостанции, СМИ с госучастием, ряд печатных изданий, каталоги и классифайды.

Как рассчитывается сумма

  • Базой служит доход за квартал, отражённый в Едином реестре интернет-рекламы (ЕРИР).

  • В расчёт включаются только суммы, относящиеся к распространению рекламы (стоимость креативов, консультаций и других услуг не учитывается).

  • Расчёт формирует Роскомнадзор на основании данных в ЕРИР и публикует в личном кабинете 15 числа второго месяца после отчётного квартала.

  • У плательщика есть 10 дней на проверку информации и подачу уточнений.

  • Оплатить сбор необходимо до 5 сентября.

Штрафы за нарушения

Нарушение правил маркировки и передачи данных в ОРД влечёт штрафы по ст. 14.3 КоАП РФ:

  • для ИП и должностных лиц — до 200 тыс. руб.;

  • для юрлиц — до 500 тыс. руб.

При нескольких нарушениях санкции суммируются.

Частые ошибки бизнеса

  • отсутствие регистрации в ЕРИР и ОРД;

  • немаркировка саморекламы, бартерных размещений и взаимопиара;

  • использование одного токена для разных креативов;

  • некорректное оформление договоров или отсутствие актов;

  • подача данных в ЕРИР после запуска рекламы.

Что необходимо сделать сейчас

  • зарегистрироваться в ЕРИР и провести аудит рекламных кампаний;

  • проверить и при необходимости актуализировать договоры;

  • назначить ответственного за маркировку и отчётность;

  • отказаться от размещения в запрещённых соцсетях;

  • выстроить процессы так, чтобы исключить риск штрафов.

Что будет дальше

Рекламный сбор превращает маркировку из формальной обязанности в полноценный налоговый инструмент. Для бизнеса это означает рост расходов и усложнение документооборота, для государства — новый источник бюджета и рычаг контроля.

Комментарии

2
  • Людмила Тимофеева

    Введение обязательного сбора за интернет-рекламу может привести к тому, что рекламные агентства и операторы рекламных систем будут вынуждены пересмотреть свои ценовые политики, что, в свою очередь, может отразиться на стоимости услуг для конечных рекламодателей.

  • VadimBA

    Теперь компании будут перечислять в бюджет 3% с дохода от распространения интернет-рекламы.

    Совсем государство оголодало...

