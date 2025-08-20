Рекламный сбор: ключевые правила и риски для бизнеса

Кто обязан платить

Обязанность по уплате распространяется на:

рекламораспространителей,

операторов рекламных систем,

агентов,

посредников.

Рекламодатели освобождаются от уплаты, за исключением случаев размещения рекламы через иностранные компании или частных лиц — тогда удержание производится с их вознаграждения.

От сбора освобождены: федеральные телеканалы и радиостанции, СМИ с госучастием, ряд печатных изданий, каталоги и классифайды.