ЦОД в России: кто хранит данные страны и сколько это стоит в 2025 году

Российский рынок ЦОД

Помните 2022 год? Многие думали, что все, конец. Но российский рынок ЦОД показал, что он умеет держать удар. Если в 2020 году оборот был 42,9 млрд рублей, то к 2024 он перевалил за 113 млрд, то есть вырос больше чем в 2,6 раза!

При этом рост был совсем не гладким — скорее похожим на американские горки. В 2021 году рынок рванул на 52%, когда запустили больше 5 тысяч новых стоек, но уже в 2022 замедлился до 29% — просто потому, что иностранное оборудование стало недоступным.

Но наши не сдались. Уже в 2023–2024 годах пошли серьезные инвестиции в строительство и модернизацию, а рынок, по сути, начал новую жизнь, полагаясь на свои силы. За последние пять лет, с 2019 по 2024 год, количество стойко-мест почти удвоилось — с 44,1 тыс. до 82,4 тыс. И это красноречиво говорит о том, что отрасль не только выжила, но и стала сильнее.

Кто на рынке главный? Конечно, старые игроки, которые пришли еще в 2000-е. Это «Ростелеком» (или, точнее, «РТК-ЦОД»), IXcellerate, Selectel, DataPro и «Яндекс». По подведенной мощности лидеры — «РТК-ЦОД» и IXcellerate, которые вместе занимают почти половину рынка (43%).

В эту «большую пятерку» также входят «Росатом», ГК Key Point и DataPro. Если собрать всех, то получится, что 62% рынка поделено между этими ребятами.