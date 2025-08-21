ЦОД в России: кто хранит данные страны и сколько это стоит в 2025 году

Раньше ЦОД были уделом гигантов, но с появлением облаков, соцсетей и массового перехода на удаленку их значимость взлетела до небес. Сейчас, когда на повестке дня цифровой суверенитет, ИИ и взрывной рост данных, ЦОДы превратились в настоящий фундамент, на котором держится вся наша цифровая жизнь.
В статье разберем, как устроен этот мир изнутри, где в России строят эти крепости, как их защищают от всех бед и что ждет отрасль в ближайшем будущем.
Российский рынок ЦОД
Помните 2022 год? Многие думали, что все, конец. Но российский рынок ЦОД показал, что он умеет держать удар. Если в 2020 году оборот был 42,9 млрд рублей, то к 2024 он перевалил за 113 млрд, то есть вырос больше чем в 2,6 раза!
При этом рост был совсем не гладким — скорее похожим на американские горки. В 2021 году рынок рванул на 52%, когда запустили больше 5 тысяч новых стоек, но уже в 2022 замедлился до 29% — просто потому, что иностранное оборудование стало недоступным.
Но наши не сдались. Уже в 2023–2024 годах пошли серьезные инвестиции в строительство и модернизацию, а рынок, по сути, начал новую жизнь, полагаясь на свои силы. За последние пять лет, с 2019 по 2024 год, количество стойко-мест почти удвоилось — с 44,1 тыс. до 82,4 тыс. И это красноречиво говорит о том, что отрасль не только выжила, но и стала сильнее.
Кто на рынке главный? Конечно, старые игроки, которые пришли еще в 2000-е. Это «Ростелеком» (или, точнее, «РТК-ЦОД»), IXcellerate, Selectel, DataPro и «Яндекс». По подведенной мощности лидеры — «РТК-ЦОД» и IXcellerate, которые вместе занимают почти половину рынка (43%).
В эту «большую пятерку» также входят «Росатом», ГК Key Point и DataPro. Если собрать всех, то получится, что 62% рынка поделено между этими ребятами.
География ЦОД
В России, конечно, есть один большой «московский феномен»: 76% всех ЦОД расположены именно в столице, где насчитывается 53,4 тысячи стойко-мест. Почему? Все просто: исторически здесь был главный бизнес-центр, основные деньги и магистральные каналы связи.
Но в последнее время эта концентрация — не самая лучшая идея. Представьте, что вы храните все свои деньги в одном сейфе, пусть и очень надежном. Это рискованно, согласитесь? То же самое с ЦОД: в условиях современных кибератак и прочих угроз данные, сосредоточенные в одном городе, становятся уязвимы.
Поэтому сейчас идет активная региональная децентрализация. Операторы не просто хотят расширяться, а ищут новые стратегически важные точки.
Где эти точки роста
Например, там, где много электроэнергии: в Мурманской, Свердловской, Иркутской областях, а также в Красноярском крае и Хакасии. ИИ требует колоссальных вычислительных мощностей, а значит, строить ЦОДы рядом с источником питания — очень логичное решение.
Отличный пример — крупнейший ЦОД «Калининский» от «Росатома». Он построен в Тверской области, прямо возле Калининской АЭС, и его емкость (80 МВт) уже полностью занята.
А что с Москвой? Да и там для новых ЦОД используют бывшие промзоны. Например, кампус IXcellerate Moscow South построен на месте старого завода, что позволило использовать уже существующие коммуникации, включая электроснабжение.
Так что нет худа без добра: индустриальное прошлое помогает строить цифровое будущее.
Инфраструктура ЦОД: что у этой «крепости» внутри
ЦОД — это как швейцарские часы: сложнейший механизм, где все элементы работают для одной цели — обеспечить бесперебойную работу. Надежность этой системы оценивается по уровням, которые придумали в Uptime Institute. Это как ранги в армии — чем выше уровень, тем надежнее.
Уровни надежности Tier — от сарая до бункера
Tier I — самый простой уровень. Его можно сравнить с гаражом, где нет запасного генератора. Если что-то сломалось, все встало. Отказоустойчивость всего 99,67%.
Tier II — уже получше, это как дача с запасным генератором. Есть резервные системы, но в случае ремонта все равно придется «отключать свет». Доступность 99,75%.
Tier III — золотой стандарт, большинство российских ЦОД работают именно на этом уровне. Это как дом с двумя независимыми вводами питания и дублированием всех систем, где можно спокойно чинить водопровод, пока семья моет посуду. Простой такого ЦОД не превысит 1,6 часа в год, а доступность — 99,982%.
Tier IV — высший пилотаж, настоящий бронированный бункер. Здесь все дублируется дважды, и никаких сбоев быть не может. Доступность — 99,995%. Такой уровень надежности нужен, например, для банков или военных структур, где любая задержка — это катастрофа.
Кстати, Tier IV, хоть и дороже, демонстрирует самый быстрый рост, а значит, клиенты становятся все более требовательными.
Оборудование: а где наше
Тема импортозамещения — одна из самых горячих. На сентябрь 2024 года до 75% всей IT-инфраструктуры в России все еще состояло из зарубежных решений. Это показывает, что быстро перепрыгнуть на отечественные рельсы не так-то просто.
В этом вопросе есть три типа клиентов, и у каждого своя стратегия.
Государственные службы с особым статусом (например, Центробанк). Они просто продолжают пользоваться параллельным импортом и особо не думают о переходе на наше.
Коммерсы. Многие пока ждут, что «все вернется на круги своя», но уже потихоньку начинают смотреть в сторону отечественных решений.
Госструктуры. Вот тут импортозамещение — это приоритет. Они и являются основным двигателем этого процесса.
Что касается систем хранения данных (СХД), то у нас есть свои бренды: AdvantiX, Aquarius, YADRO, DEPO, Fplus, «АЭРОДИСК» и другие. И хотя пока есть только одно «классическое» российское решение СХД, которое можно уверенно использовать, рынок активно смотрит в сторону программно-определяемых СХД — это более гибкие и быстрые в разработке системы.
Энергоснабжение и охлаждение: греем улицы или спасаем планету
Вы когда-нибудь задумывались, сколько электричества потребляет крупный ЦОД? Настолько много, что счет может идти на миллионы рублей в сутки! Например, один из ЦОД IXcellerate при полной загрузке потребляет более 64 МВт — это как целый подмосковный город вроде Балашихи. Поэтому электроснабжение — очень важный узел. Что в арсенале?
Подключение к двум независимым источникам энергии.
На случай краткосрочных перебоев — ИБП (источники бесперебойного питания).
Если электричество пропало надолго — включаются дизель-генераторы.
А еще есть проблема перегрева, ведь каждый ватт энергии, потребляемый серверами, выделяет тепло, которое нужно куда-то отводить. Раньше на охлаждение тратилось огромное количество энергии, но теперь в тренде энергоэффективные технологии.
Фрикулинг (Free Cooling): система, которая использует холодный воздух с улицы, чтобы охлаждать серверы. Некоторые ЦОД в России могут пользоваться этим до 8 месяцев в году. Это очень помогает экономить электричество.
Адиабатическое охлаждение: «зеленый» метод, где воздух охлаждается распылением воды. Это экологично и эффективно.
Показатели роста рынка ЦОД (2020-2024):
Показатель
2020 год
2024 год
Рост
Оборот рынка
42,9 млрд руб.
113,1 млрд руб.
>2,6 раза
Количество стойко-мест
53,1 тыс.
82,4 тыс.
+55%
Как ЦОД защищается от всего на свете
В ЦОД просто так с улицы не зайдешь. И это не прихоть, а вопрос выживания. Безопасность — это многоуровневая оборона, которая работает по принципу «физика + цифра».
Физическая защита
Представьте себе крепость, окруженную рвом, высокими стенами и целой армией охранников. Примерно так выглядит современный ЦОД. Оборона начинается еще на подступах.
Охраняемый периметр: забор с датчиками движения, видеонаблюдение и шлагбаум. Без пропуска не проехать.
Вход в здание: а вот тут начинается самое интересное — система контроля доступа (СКУД), биометрия и «шлюзы», которые не дадут пройти двум людям одновременно. Охрана следит за всем 24/7.
Машинные залы: самое сердце ЦОД. Доступ сюда — только по двухфакторной аутентификации. Например, пропуск плюс сканирование сетчатки глаза.
Некоторые компании идут на самые нестандартные решения. Например, московский ЦОД RUVDS расположен в бывшем советском противоатомном бункере, что, согласитесь, внушает уважение.
Уроки на будущее
Даже в самых защищенных крепостях случаются инциденты, и стоит поучиться на чужом опыте.
Пожар в ЦОД OST. В 2019 году в одном из московских ЦОД случился пожар из-за короткого замыкания. Это показало, что надежность напрямую зависит от качества проектирования и обслуживания инженерных систем.
Сбой в ЦОД «Яндекса». В марте 2025 года один из дата-центров «Яндекса» пережил масштабный сбой — самый крупный за 15 лет. Причиной стал выход из строя внешней подстанции, которая отключила обе независимые линии питания. Это как если бы у вашей крепости были два независимых колодца, но труба от каждого из них шла через один и тот же ветхий мост.
Сбой на MSK-IX. Недавно проблемы с электропитанием на главной точке обмена трафиком MSK-IX привели к перебоям в работе «Госуслуг» и других сервисов. Это показало, насколько сильно ЦОДы интегрированы в нашу повседневную жизнь и как сбой в одном месте может отозваться по всей стране.
Будущее: почему ИИ будет строить ЦОДы
Будущее рынка ЦОД определяют два главных фактора: ИИ и государство.
ИИ — двигатель прогресса
Искусственный интеллект — настоящий локомотив для всей отрасли. Обучение больших языковых моделей и запуск новых сервисов требуют столько вычислительной мощности, что существующие ЦОДы уже просто не справляются.
Экономика данных требует гигантской инфраструктуры, и рынок отвечает на это ростом плотности мощности на стойку — сегодня она может доходить до 12-15 кВт.
Государство — надежный партнер
Наше государство понимает, насколько важны ЦОДы для цифрового суверенитета, и активно готовит меры поддержки. Минцифры обсуждает льготные кредиты и субсидии на строительство ЦОД в регионах. Эти инициативы станут частью нового нацпроекта «Экономика данных», что говорит о том, что для страны эта отрасль — стратегический приоритет.
Все только начинается
Итак, российский рынок ЦОД сегодня — не скучная тема, а динамичная история о росте, адаптации и больших амбициях. Несмотря на все вызовы, отрасль не просто выстояла, но и стала сильнее.
Вот что стоит запомнить.
Рынок растет как на дрожжах, удваивая свои мощности каждые пять лет.
ЦОДы уходят из перегруженной Москвы в регионы, и это не просто прихоть, а стратегическая необходимость для безопасности.
Импортозамещение — процесс сложный, но государство его активно поддерживает, особенно в части создания отечественных решений для хранения данных.
Безопасность ЦОД — не шутки. Она многоуровневая, и даже сбои у гигантов напоминают нам о важности резервирования и надежной инфраструктуры.
Наконец, главное, что движет отрасль вперед, — это ИИ и государственная поддержка.
Российские ЦОДы — это основа нашего цифрового суверенитета, которая обеспечивает надежность критически важных сервисов и готовит почву для будущих прорывов.
