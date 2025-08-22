ЦОК ОК Общая 21.08 Мобильная
Патенты для иностранцев
Патент иностранного гражданина в 2025 году: что это такое и как проверить на действительность

Иностранцы могут находиться и работать в РФ по патенту. Этот документ служит основанием для пребывания в России. Рассказываем, как проверить патент и какие санкции будут, если он окажется недействительным.

Автор

Что такое патент для иностранцев

Иностранцы, временно находящиеся в России без визового режима, имеют право трудиться на территории страны по специальному документу — патенту (за исключением отдельных случаев). Им необходимо успеть в первые 30 дней пребывания:

  • зарегистрироваться в органах миграции;

  • пройти медицинское обследование;

  • сдать биометрические данные (отпечатки пальцев), сделать фото в подразделении МВД;

  • оформить грин-карту (документ зеленого цвета);

  • подтвердить знания русского языка, основ законодательства и истории России;

  • подать заявку на получение патента.

Патент необходим гражданам таких стран, как Азербайджан, Украина, Таджикистан, Грузия, Узбекистан и Молдова. Однако существует временное послабление для молдавских граждан, прибывших в Россию с 1 октября 2025 по 1 января 2026 года: согласно указу Президента № 520 от 25.06.2025, они смогут легально трудоустроиться без оформления патента до 1 октября 2026 года, при условии прохождения процедуры снятия отпечатков пальцев и медицинского освидетельствования.

При нарушении сроков подачи заявления на патент иностранцу грозит административная ответственность по ст. 18.20 КоАПштраф от 10 до 15 тыс. руб. Работодатели также обязаны соблюдать закон и не вправе официально трудоустраивать мигрантов, которые не встали на учет и не получили патент.

О том, какие налоги и в какие сроки иностранцы с патентом должны уплачивать, читайте в статье

Как долго действует патент для мигрантов

Патент действует 1 год при условии своевременной (ежемесячной) уплаты налогов авансов. При опоздании хотя бы на 1 сутки патент признается недействительным.

Из-за отсутствия патента иностранному гражданину могут отказать в продлении пребывания. А еще будут административные санкции по ст. 18.8 КоАП:

Правонарушение

Санкции

Санкции для Москвы, СПб, Ленобласти и Подмосковья

Нарушение режима пребывания или въезда в результате нарушения правил миграционного учета

Штраф от 2 до 5 тыс. руб. + возможная депортация

Штраф от 5 до 7 тыс. руб. + возможная депортация

Нарушение режима пребывания из-за отсутствия документа или его утери

Штраф от 2 до 5 тыс. руб. + депортация

Такая же санкция

Несоответствие цели въезда действительному роду занятий

Штраф от 2 до 5 тыс. руб. + возможная депортация

Штраф от 5 до 7 тыс. руб. + возможная депортация

Зачем проверять срок действия патента иностранного гражданина

Чтобы легально привлечь иностранного работника, его патент обязан быть подлинным и актуальным. Действие патента сохраняется лишь при соблюдении графика платежей и правильном оформлении финансовых операций.

Проверяя состояние патента, обязательно убедитесь в наличии чеков, подтверждающих платежи, обратите внимание на правильность дат, сумм, платежных реквизитов, персональных сведений мигранта и индивидуального налогового номера (ИНН).

Важно помнить, что даже однодневная задержка внесения платы или использование устаревших банковских реквизитов ведет к утрате силы патентом. Лучше не допускать такие ситуации, ведь просроченный платеж делает патент недействительным.

Как проверить действительность документов иностранного гражданина

Проверить действительность патента можно так:

  1. В сервисе «Проверка действительности разрешений на работу и патентов» на сайте МВД или направить официальный запрос в ведомство через сайт или на бумаге.

  2. Через портал «Госуслуги».

Разберемся с каждым из методов подробнее.

Как проверить действительность патента в МВД

Проверить патент можно на сайте МВД. Достаточно зайти в раздел «Сервисы по вопросам миграции», выберите «Проверка действительности разрешений на работу и патентов».

Скриншот страницы «Сервисы по вопросам миграции» на сайте МВД

Затем нужно ввести номер патента и проверить его. Другой вариант — направить официальный запрос в МВД. Покажем, как это сделать на примере физического лица.

1. Зайдите на главную страницу МВД и выберите вкладку «Прием обращений».

Скриншот главной страницы сайта МВД

2. На следующей странице выберите «Министерство внутренних дел РФ».

Скриншот выбора подразделения для направления обращения на сайте МВД

3. Согласитесь с правилами приема обращений — поставьте галочку в чек-боксе и выберите способ подачи обращения — от организации или физлица.

Скриншот информации о рассмотрении обращения на сайте МВД

4. Авторизуйтесь через «Госуслуги» и согласитесь на передачу персональных данных.

Скриншот уведомления об авторизации на сайте МВД

5. Заполните форму обращения, проверьте ее и нажмите «Отправить обращение».

Скриншот формы обращения на сайте МВД

Обращения рассматриваются в течение 30 дней после регистрации.

Как проверить действительность патента через Госуслуги

Алгоритм действий такой:

1. Авторизуйтесь в сервисе. Проверить данные по патенту может как юридическое лицо, так и ИП или физическое лицо. Покажем алгоритм на примере ИП.

2. Выберите во вкладке «Трудовые отношения» «Проверку разрешительных документов иностранца».

Скриншот личного кабинета ИП на сайте «Госуслуги»

3. В следующем окне выберите «Патент».

Скриншот выбора документа для проверки на «Госуслугах»

4. Проверьте корректность ваших данных.

Скриншот проверки данных на сайте «Госуслуги»

5. Заполните данные патента и нажмите «Проверить».

Скриншот заполнения данных патента на сайте «Госуслуги»

Почему патент не найден в базе МВД

Работодатель может запросить данные через портал «Госуслуги» и обнаружить, что у иностранного сотрудника нет патента. В подобной ситуации заявка возвращается работодателю с указанием причины отказа — информация о наличии патента отсутствует в информационной базе МВД. Обычно такое случается, если патент был выдан совсем недавно и еще не успел появиться в официальной базе данных.

Второй возможный сценарий — патент оказался фальшивым. Здесь рекомендации аналогичны первой ситуации: если сроки позволяют, целесообразно выждать некоторое время, пока документ появится в реестре, если он подлинный.

Однако если сроки ограничены, стоит лично обратиться в территориальное подразделение МВД по адресу фактического трудоустройства мигранта.

Кто еще может проверять патент

Помимо работодателя патент могут проверить ФНС и сотрудники МВД. Зачем и когда ведомства проверяют иностранца — рассказали в таблице.

МВД

ФНС

Что проверяют

Соблюдают ли иностранцы законы РФ:

  • вовремя платят налоги;

  • трудоустраиваются в течение двух месяцев после выдачи патента;

  • проходят процедуру переоформления патента.

Правильность начисления налогов и страховых взносов за иностранцев.

Как проверяют

С помощью базы данных обо всех иностранцах и их документах.

В ходе налоговой проверки запрашивают документы у МВД.

