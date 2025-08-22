Патент иностранного гражданина в 2025 году: что это такое и как проверить на действительность

Что такое патент для иностранцев
Иностранцы, временно находящиеся в России без визового режима, имеют право трудиться на территории страны по специальному документу — патенту (за исключением отдельных случаев). Им необходимо успеть в первые 30 дней пребывания:
зарегистрироваться в органах миграции;
пройти медицинское обследование;
сдать биометрические данные (отпечатки пальцев), сделать фото в подразделении МВД;
оформить грин-карту (документ зеленого цвета);
подтвердить знания русского языка, основ законодательства и истории России;
подать заявку на получение патента.
Патент необходим гражданам таких стран, как Азербайджан, Украина, Таджикистан, Грузия, Узбекистан и Молдова. Однако существует временное послабление для молдавских граждан, прибывших в Россию с 1 октября 2025 по 1 января 2026 года: согласно указу Президента № 520 от 25.06.2025, они смогут легально трудоустроиться без оформления патента до 1 октября 2026 года, при условии прохождения процедуры снятия отпечатков пальцев и медицинского освидетельствования.
При нарушении сроков подачи заявления на патент иностранцу грозит административная ответственность по ст. 18.20 КоАП — штраф от 10 до 15 тыс. руб. Работодатели также обязаны соблюдать закон и не вправе официально трудоустраивать мигрантов, которые не встали на учет и не получили патент.
О том, какие налоги и в какие сроки иностранцы с патентом должны уплачивать, читайте в статье.
Как долго действует патент для мигрантов
Патент действует 1 год при условии своевременной (ежемесячной) уплаты налогов авансов. При опоздании хотя бы на 1 сутки патент признается недействительным.
Из-за отсутствия патента иностранному гражданину могут отказать в продлении пребывания. А еще будут административные санкции по ст. 18.8 КоАП:
Правонарушение
Санкции
Санкции для Москвы, СПб, Ленобласти и Подмосковья
Нарушение режима пребывания или въезда в результате нарушения правил миграционного учета
Штраф от 2 до 5 тыс. руб. + возможная депортация
Штраф от 5 до 7 тыс. руб. + возможная депортация
Нарушение режима пребывания из-за отсутствия документа или его утери
Штраф от 2 до 5 тыс. руб. + депортация
Такая же санкция
Несоответствие цели въезда действительному роду занятий
Штраф от 2 до 5 тыс. руб. + возможная депортация
Штраф от 5 до 7 тыс. руб. + возможная депортация
Зачем проверять срок действия патента иностранного гражданина
Чтобы легально привлечь иностранного работника, его патент обязан быть подлинным и актуальным. Действие патента сохраняется лишь при соблюдении графика платежей и правильном оформлении финансовых операций.
Проверяя состояние патента, обязательно убедитесь в наличии чеков, подтверждающих платежи, обратите внимание на правильность дат, сумм, платежных реквизитов, персональных сведений мигранта и индивидуального налогового номера (ИНН).
Важно помнить, что даже однодневная задержка внесения платы или использование устаревших банковских реквизитов ведет к утрате силы патентом. Лучше не допускать такие ситуации, ведь просроченный платеж делает патент недействительным.
Как проверить действительность документов иностранного гражданина
Проверить действительность патента можно так:
В сервисе «Проверка действительности разрешений на работу и патентов» на сайте МВД или направить официальный запрос в ведомство через сайт или на бумаге.
Через портал «Госуслуги».
Разберемся с каждым из методов подробнее.
Как проверить действительность патента в МВД
Проверить патент можно на сайте МВД. Достаточно зайти в раздел «Сервисы по вопросам миграции», выберите «Проверка действительности разрешений на работу и патентов».
Затем нужно ввести номер патента и проверить его. Другой вариант — направить официальный запрос в МВД. Покажем, как это сделать на примере физического лица.
1. Зайдите на главную страницу МВД и выберите вкладку «Прием обращений».
2. На следующей странице выберите «Министерство внутренних дел РФ».
3. Согласитесь с правилами приема обращений — поставьте галочку в чек-боксе и выберите способ подачи обращения — от организации или физлица.
4. Авторизуйтесь через «Госуслуги» и согласитесь на передачу персональных данных.
5. Заполните форму обращения, проверьте ее и нажмите «Отправить обращение».
Обращения рассматриваются в течение 30 дней после регистрации.
Как проверить действительность патента через Госуслуги
Алгоритм действий такой:
1. Авторизуйтесь в сервисе. Проверить данные по патенту может как юридическое лицо, так и ИП или физическое лицо. Покажем алгоритм на примере ИП.
2. Выберите во вкладке «Трудовые отношения» «Проверку разрешительных документов иностранца».
3. В следующем окне выберите «Патент».
4. Проверьте корректность ваших данных.
5. Заполните данные патента и нажмите «Проверить».
Почему патент не найден в базе МВД
Работодатель может запросить данные через портал «Госуслуги» и обнаружить, что у иностранного сотрудника нет патента. В подобной ситуации заявка возвращается работодателю с указанием причины отказа — информация о наличии патента отсутствует в информационной базе МВД. Обычно такое случается, если патент был выдан совсем недавно и еще не успел появиться в официальной базе данных.
Второй возможный сценарий — патент оказался фальшивым. Здесь рекомендации аналогичны первой ситуации: если сроки позволяют, целесообразно выждать некоторое время, пока документ появится в реестре, если он подлинный.
Однако если сроки ограничены, стоит лично обратиться в территориальное подразделение МВД по адресу фактического трудоустройства мигранта.
Кто еще может проверять патент
Помимо работодателя патент могут проверить ФНС и сотрудники МВД. Зачем и когда ведомства проверяют иностранца — рассказали в таблице.
МВД
ФНС
Что проверяют
Соблюдают ли иностранцы законы РФ:
Правильность начисления налогов и страховых взносов за иностранцев.
Как проверяют
С помощью базы данных обо всех иностранцах и их документах.
В ходе налоговой проверки запрашивают документы у МВД.
