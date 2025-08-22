Патент иностранного гражданина в 2025 году: что это такое и как проверить на действительность

Что такое патент для иностранцев

Иностранцы, временно находящиеся в России без визового режима, имеют право трудиться на территории страны по специальному документу — патенту (за исключением отдельных случаев). Им необходимо успеть в первые 30 дней пребывания:

зарегистрироваться в органах миграции;

пройти медицинское обследование;

сдать биометрические данные (отпечатки пальцев), сделать фото в подразделении МВД;

оформить грин-карту (документ зеленого цвета);

подтвердить знания русского языка, основ законодательства и истории России;

подать заявку на получение патента.

Патент необходим гражданам таких стран, как Азербайджан, Украина, Таджикистан, Грузия, Узбекистан и Молдова. Однако существует временное послабление для молдавских граждан, прибывших в Россию с 1 октября 2025 по 1 января 2026 года: согласно указу Президента № 520 от 25.06.2025, они смогут легально трудоустроиться без оформления патента до 1 октября 2026 года, при условии прохождения процедуры снятия отпечатков пальцев и медицинского освидетельствования.

При нарушении сроков подачи заявления на патент иностранцу грозит административная ответственность по ст. 18.20 КоАП — штраф от 10 до 15 тыс. руб. Работодатели также обязаны соблюдать закон и не вправе официально трудоустраивать мигрантов, которые не встали на учет и не получили патент.