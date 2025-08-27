НДФЛ иностранцев на патенте: как рассчитать, уплатить, зачесть и отразить в 6-НДФЛ

Что такое патент иностранного работника

Чтобы трудиться в России легально гражданам государств, имеющим безвизовый режим с РФ, требуется трудовой патент. К ним относятся Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Молдавия и Грузия. Этот документ дает право иностранцам работать по найму. Отсутствие патента делает работу нелегальной и влечет за собой штрафы и выдворение из страны.

Без патента могут работать граждане Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, так как страны входят в ЕАЭС. Также имеются послабления для иностранных IT-специалистов, работающих в аккредитованных российских IT-компаниях (ст. 13 № 115-ФЗ от 25.07.2002).