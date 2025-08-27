НДФЛ иностранцев на патенте: как рассчитать, уплатить, зачесть и отразить в 6-НДФЛ

Что такое патент иностранного работника
Чтобы трудиться в России легально гражданам государств, имеющим безвизовый режим с РФ, требуется трудовой патент. К ним относятся Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Молдавия и Грузия. Этот документ дает право иностранцам работать по найму. Отсутствие патента делает работу нелегальной и влечет за собой штрафы и выдворение из страны.
Без патента могут работать граждане Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, так как страны входят в ЕАЭС. Также имеются послабления для иностранных IT-специалистов, работающих в аккредитованных российских IT-компаниях (ст. 13 № 115-ФЗ от 25.07.2002).
Размер платежа по патенту в 2025 году
Прежде чем получить патент, иностранец обязан уплатить фиксированный авансовый платеж по НДФЛ по месту осуществления им деятельности до начала срока действия патента.
Стоимость патента рассчитывается по формуле:
1 200 рублей (базовая сумма фиксированного платежа) x 2,594 (коэффициент-дефлятор) x региональный коэффициент (п. 2-3 ст. 227.1 НК).
На 2025 год коэффициент-дефлятор установлен в размере 2,594.
Можно ли округлить сумму патента к уплате
Под фиксированными авансовыми платежами по патенту подразумевают уплату НДФЛ. По законодательству РФ сумма НДФЛ исчисляется в полных рублях (п. 6 ст. 52 НК). Сумма налога после запятой меньше 50 копеек отбрасывается, больше – округляется до рубля.
Как зачесть уплаченный аванс за патент иностранца
Чтобы работодатель уменьшил исчисленный НДФЛ иностранца на сумму фиксированных авансовых платежей, которые работник уплатил в налоговом периоде, необходимо иметь на руках уведомление о праве иностранца на уменьшение итогового НДФЛ.
Это уведомление получает сам работодатель, подав заявление в налоговую инспекцию. Форма заявления унифицирована (приказ ФНС от 13 ноября 2015 года № ММВ-7-11/512).
Заявление подается с комплектом документов от работника:
рукописным заявлением в произвольной форме об уменьшении НДФЛ за налоговый период на сумму уплаченных им фиксированных авансовых платежей;
платежками, подтверждающими факт уплаты НДФЛ.
Может ли работодатель уплатить аванс по патенту за иностранного сотрудника
Компания вправе самостоятельно уплачивать авансовые платежи за иностранца на патенте. Закон на это ограничений не накладывает. Правда такие платежи будут считаться его доходом в натуральном выражении и соответственно облагаться НДФЛ (письмо Минфина от 24.03.2022 № 03-04-05/23474).
Хороший выход для иностранца избежать дополнительных расходов по налогам — НДФЛ за него уплачивает другое физлицо. Тогда объекта налогообложения не возникает.
Как заполнить 6-НДФЛ по иностранцам на патенте по строкам
В 2025 году применяется форма 6-НДФЛ, утвержденная приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@ (в редакции от 09.01.2024).
Заполнение формы 6-НДФЛ в отношении иностранных граждан, работающих по патенту, осуществляется следующим образом:
Пункт
Строка 6-НДФЛ
Общее количество иностранных сотрудников, работающих на основании патента
110
Общая сумма выплат этим сотрудникам до вычета НДФЛ, начиная с того отчетного периода, когда был начислен доход
120
Сумма НДФЛ, исчисленная с доходов иностранцев, работающих по патенту
140
Общая сумма фиксированных авансовых платежей по патентам, которая уменьшает исчисленный налог за отчетный период
150
Фактически удержанная сумма НДФЛ
160
Важные нюансы заполнения 6-НДФЛ
Данные по иностранным сотрудникам, не являющимся резидентами, в строку 130 не вносятся, поскольку они не имеют права на налоговые вычеты.
Значение строки 150 не должно превышать показатель по строке 140.
Если авансовые платежи по патентам за отчетный период превышают начисленную сумму НДФЛ, то в строке 150 указывается сумма, равная начисленному налогу. Если выплаты производились исключительно иностранцам, работающим по патенту, а сумма аванса по патенту превысила начисленный НДФЛ, и налог не удерживался, то в строке 160 следует указать значение «0».
В годовой форме 6-НДФЛ авансы по патенту также отражаются в разделе 2 справки о доходах. При этом сумма таких авансов, указанная во всех справках, должна соответствовать значению строки 150. Если имеются расхождения, следует искать ошибку.
Инспекция сверяет информацию об авансовых платежах по патентам, указанных в 6-НДФЛ, с данными из ИР «Патент». В базе обязательно должна быть информация, что компании выдано уведомление, подтверждающее право на уменьшение НДФЛ на сумму авансовых платежей.
Если такой информации нет, то уменьшение налога на авансы будет считаться нарушением, и придется подать уточненную декларацию.
Исчислять и уплачивать НДФЛ по иностранным работникам, научим на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Вы также научитесь начислять все виды выплат и пособий, формировать любую отчетность за работников, работать в 1С:ЗУП. Сейчас вы можете записаться на курс с выгодой до 75% за 7 900 рублей.
После прохождения вы получите официальный красный диплом на 256 ак. часов, который внесем в ФИС ФРДО.
Начать дискуссию