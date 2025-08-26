Премиум Мобильные
Трудовые отношения

Генеральный директор — единственный учредитель: нужен ли трудовой договор в 2025 году?

В 2025 году многие предприниматели задаются вопросом: нужен ли трудовой договор с генеральным директором, если он единственный учредитель общества? В законодательстве и практике есть разные подходы, а Минтруд и Минфин дали свежие разъяснения.

Что говорит закон

  • Часть 2 статьи 273 ТК РФ: глава 43 Трудового кодекса (о руководителях) не применяется, если руководитель — единственный учредитель.

  • Письмо Минтруда от 31.03.2025 № 14-6/ООГ-1659: заключение трудового договора в этом случае не обязательно, достаточно решения участника.

  • Позиция Минфина (2025 год): договор не заключается, однако если директор получает вознаграждение, выплаты признаются трудовыми, и на них начисляются страховые взносы.

Практика и мнения экспертов

  • Вариант без договора: полномочия директора закрепляются решением участника и приказом о вступлении в должность. Упрощённый вариант, но без соцгарантий и сложнее учитывать расходы.

  • Вариант с договором: допускается, если важно начислять зарплату, формировать пенсионный стаж и учитывать выплаты в расходах по налогу на прибыль.

Правовое обоснование

📌 Позиция «без трудового договора»

  • Часть 2 ст. 273 ТК РФ: положения главы 43 «Особенности регулирования труда руководителей организаций» не распространяются на руководителя, если он является единственным участником (учредителем).
    → На основании этой нормы Минтруд и суды считают, что заключение договора не обязательно.

  • Полномочия подтверждаются решением единственного участника и приказом о вступлении в должность.

📌 Позиция «с трудовым договором»

Если организация всё же решает заключить договор (для соцгарантий и налогового учёта), действуют общие нормы ТК РФ:

  • Ст. 58 ТК РФ: трудовой договор может быть бессрочным или срочным (до 5 лет). Если срок истёк, но стороны продолжают работу, договор становится бессрочным.

  • Ст. 66 ТК РФ: работодатель обязан вести трудовую книжку для каждого работника, включая директора, если договор заключён.

  • Ст. 84 ТК РФ: днём прекращения трудового договора считается последний день работы, за исключением случаев, когда сохраняется место.

Таблица: два варианта оформления

Вариант

Как оформляется

Преимущества

Недостатки

Без трудового договора

Решение единственного участника + приказ о назначении

Простота, меньше формальностей

Нет соцгарантий, расходы сложнее признать

С трудовым договором

Подписание договора директором как работником и работодателем

Пенсия, больничные, учёт расходов в налогах

Зарплата + страховые взносы обязательны

Что делать?

  • В 2025 году оба варианта допустимы: и с договором, и без него.

  • Если для директора важен страховой стаж и социальные гарантии, лучше заключить трудовой договор.

  • Если цель — минимальные формальности, можно ограничиться решением участника и приказом.

  • Главное — закрепить выбранный порядок документально и правильно отражать выплаты.

Шаблон решения

Вот базовый шаблон решения единственного участника, который можно адаптировать под ваше ООО:

Решение единственного участника общества с ограниченной ответственностью

ООО «_____»
г. ________
«__» ________ 2025 г.

Я, ______________ (Ф.И.О., паспортные данные), являясь единственным участником общества с ограниченной ответственностью «_____», ОГРН ________, ИНН ________, зарегистрированного по адресу: ____________,

РЕШИЛ:

  1. Назначить себя, ______________ (Ф.И.О.), на должность генерального директора ООО «_____».

  2. Срок полномочий генерального директора установить в соответствии с уставом Общества (если сроком не ограничен — указать: «без ограничения срока полномочий»).

  3. Установить, что трудовой договор с генеральным директором не заключается, так как он является единственным участником Общества.

  4. Определить порядок вознаграждения:

    • либо «вознаграждение не выплачивается»;

    • либо «вознаграждение выплачивается в размере ________ (например, МРОТ) ежемесячно»;

    • либо «выплата вознаграждения производится по отдельному решению участника».

  5. Обязанности генерального директора исполнять с «__» ________ 2025 г.

Единственный участник ООО «_____»
______________ /Ф.И.О./

М.П. (если предусмотрена печать)

Начать дискуссию

