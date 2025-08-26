Генеральный директор — единственный учредитель: нужен ли трудовой договор в 2025 году?

Что говорит закон
Часть 2 статьи 273 ТК РФ: глава 43 Трудового кодекса (о руководителях) не применяется, если руководитель — единственный учредитель.
Письмо Минтруда от 31.03.2025 № 14-6/ООГ-1659: заключение трудового договора в этом случае не обязательно, достаточно решения участника.
Позиция Минфина (2025 год): договор не заключается, однако если директор получает вознаграждение, выплаты признаются трудовыми, и на них начисляются страховые взносы.
Практика и мнения экспертов
Вариант без договора: полномочия директора закрепляются решением участника и приказом о вступлении в должность. Упрощённый вариант, но без соцгарантий и сложнее учитывать расходы.
Вариант с договором: допускается, если важно начислять зарплату, формировать пенсионный стаж и учитывать выплаты в расходах по налогу на прибыль.
Правовое обоснование
📌 Позиция «без трудового договора»
Часть 2 ст. 273 ТК РФ: положения главы 43 «Особенности регулирования труда руководителей организаций» не распространяются на руководителя, если он является единственным участником (учредителем).
→ На основании этой нормы Минтруд и суды считают, что заключение договора не обязательно.
Полномочия подтверждаются решением единственного участника и приказом о вступлении в должность.
📌 Позиция «с трудовым договором»
Если организация всё же решает заключить договор (для соцгарантий и налогового учёта), действуют общие нормы ТК РФ:
Ст. 58 ТК РФ: трудовой договор может быть бессрочным или срочным (до 5 лет). Если срок истёк, но стороны продолжают работу, договор становится бессрочным.
Ст. 66 ТК РФ: работодатель обязан вести трудовую книжку для каждого работника, включая директора, если договор заключён.
Ст. 84 ТК РФ: днём прекращения трудового договора считается последний день работы, за исключением случаев, когда сохраняется место.
Таблица: два варианта оформления
Вариант
Как оформляется
Преимущества
Недостатки
Без трудового договора
Решение единственного участника + приказ о назначении
Простота, меньше формальностей
Нет соцгарантий, расходы сложнее признать
С трудовым договором
Подписание договора директором как работником и работодателем
Пенсия, больничные, учёт расходов в налогах
Зарплата + страховые взносы обязательны
Что делать?
В 2025 году оба варианта допустимы: и с договором, и без него.
Если для директора важен страховой стаж и социальные гарантии, лучше заключить трудовой договор.
Если цель — минимальные формальности, можно ограничиться решением участника и приказом.
Главное — закрепить выбранный порядок документально и правильно отражать выплаты.
Шаблон решения
Вот базовый шаблон решения единственного участника, который можно адаптировать под ваше ООО:
Решение единственного участника общества с ограниченной ответственностью
ООО «_____»
г. ________
«__» ________ 2025 г.
Я, ______________ (Ф.И.О., паспортные данные), являясь единственным участником общества с ограниченной ответственностью «_____», ОГРН ________, ИНН ________, зарегистрированного по адресу: ____________,
РЕШИЛ:
Назначить себя, ______________ (Ф.И.О.), на должность генерального директора ООО «_____».
Срок полномочий генерального директора установить в соответствии с уставом Общества (если сроком не ограничен — указать: «без ограничения срока полномочий»).
Установить, что трудовой договор с генеральным директором не заключается, так как он является единственным участником Общества.
Определить порядок вознаграждения:
либо «вознаграждение не выплачивается»;
либо «вознаграждение выплачивается в размере ________ (например, МРОТ) ежемесячно»;
либо «выплата вознаграждения производится по отдельному решению участника».
Обязанности генерального директора исполнять с «__» ________ 2025 г.
Единственный участник ООО «_____»
______________ /Ф.И.О./
М.П. (если предусмотрена печать)
