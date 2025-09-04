Как исправить ошибку с выплатой самозанятому, если у него не было статуса

Если услуги были оказаны

Оформлять договор «задним числом» нельзя — это подложные документы и риск при проверке. Правильный вариант: заключить договор ГПХ текущей датой, а в акте указать фактический период работ («выполнены в июле 2025»).

В этом случае у ИП появляются обязанности налогового агента:

удержать НДФЛ 13 % с выплаты;

начислить страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование;

подать отчётность.

Подробнее — в статье «Какие налоги и взносы платят по договору ГПХ в 2025 году».