Как исправить ошибку с выплатой самозанятому, если у него не было статуса

Ситуация
В июле ИП перечислил физлицу 20 000 ₽ как самозанятому. В августе выяснилось: статуса НПД у человека не было, чек он не сформировал. Теперь предприниматель предлагает оформить договор ГПХ задним числом.
Почему не стоит соглашаться на договор «задним числом»
Иногда предприниматель предлагает «подписать договор ГПХ июльской датой, чтобы всё сошлось». Но это решение рискованное:
Фактическая дата выплаты у инспекции всё равно видна по движению денег.
НДФЛ и взносы начисляются именно с момента фактической выплаты, а не по дате договора.
Отчётность останется просроченной, даже если подогнать документы.
Риск проверок: договор с «задней датой» квалифицируется как подложный документ.
Безопасная альтернатива
Оформите договор ГПХ текущей датой, а в акте укажите, что услуги были выполнены в июле 2025 года. Тогда:
обязательства по НДФЛ и взносам будут выполнены корректно;
в отчётности вы покажете реальную выплату;
максимум, что грозит — пени и штрафы за просрочку, но не обвинение в фиктивности документов.
Можно ли вернуть деньги
Если услуг не было, деньги можно вернуть на расчётный счёт ИП. Достаточно заключить соглашение о расторжении и оформить бухгалтерскую справку. Тогда дохода у физлица нет, а значит — и налоги начислять не нужно. Подобный подход подтверждают эксперты в разборах на Клерке.
Если услуги были оказаны
Оформлять договор «задним числом» нельзя — это подложные документы и риск при проверке. Правильный вариант: заключить договор ГПХ текущей датой, а в акте указать фактический период работ («выполнены в июле 2025»).
В этом случае у ИП появляются обязанности налогового агента:
удержать НДФЛ 13 % с выплаты;
начислить страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование;
подать отчётность.
Подробнее — в статье «Какие налоги и взносы платят по договору ГПХ в 2025 году».
НДФЛ и сроки удержания
Налог удерживается в день выплаты. Если этого не сделали в июле, его можно удержать с последующей выплаты этому же человеку, но не позднее 31 января 2026 года.
Если удержать не получится, факт неудержания отражается в годовом 6-НДФЛ, а налоговая предъявит обязанность самому физлицу.
Страховые взносы
С выплат по ГПХ начисляются взносы на пенсионное и медицинское страхование. «Травматизм» — только если это прописано в договоре.
Отчётность
ЕФС-1 — в день, следующий за заключением или расторжением договора.
6-НДФЛ — за 9 месяцев до 25 октября 2025, годовой — до 25 февраля 2026.
РСВ — поквартально, срок за 9 месяцев — до 25 октября 2025.
Риски для ИП
Если при выплате нет чека самозанятого, налоговая всегда рассматривает это как выплату обычному физлицу. В таком случае ИП обязан удержать и заплатить НДФЛ. За неисполнение обязанности налогового агента предусмотрен штраф — 20 % от суммы налога (ст. 123 НК РФ).
Таблица: как действовать в разных сценариях
Ситуация
Что делать
Налоги и отчётность
Услуг не было
Заключить соглашение о расторжении, вернуть 20 000 ₽, оформить бухсправку
Налогов нет, в 6-НДФЛ и РСВ не отражается
Услуги были
Заключить договор ГПХ текущей датой, акт на июль
НДФЛ 13 %, взносы ПФР и ФОМС, отчётность (ЕФС-1, 6-НДФЛ, РСВ)
НДФЛ не удержан в июле
Удержать с последующей выплаты, но не позднее 31.01.2026
Отразить в 6-НДФЛ по срокам; если удержать нельзя — показать неудержанный налог
Деньги вернуть, налоги отменить
Только если не было фактических услуг
Иначе возврат не освобождает от налогов
Вывод
Вернуть деньги и избежать налогов можно только если фактически работ не было.
Если услуги оказаны, оформлять договор «задним числом» рискованно и не решает проблему: налоговая всё равно учитывает дату фактической выплаты.
Единственный безопасный вариант — заключить ГПХ текущей датой, в акте указать реальный период выполнения работ, удержать НДФЛ, начислить взносы и сдать отчётность.
Начать дискуссию