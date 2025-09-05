К юбилею игры вышел первый учебник по «Что? Где? Когда?»

Как рекламные технологии помогают отвечать на сложные вопросы в условиях дефицита времени? Каким должен быть вопрос, чтобы он прозвучал в телепередаче? Почему реклама – это неиссякаемый источник для интересных вопросов в игре «Что? Где? Когда?»?

Вот об этом и других тайнах знаменитого черного ящика мы и поговорили в юбилей популярной игры.

Рекламные объявления часто служат основой для вопросов в игре «Что? Где? Когда?». Это случайность?

Нестандартное мышление — это квинтэссенция и суть этой игры. А реклама — это кладезь нестандартных идей. Поэтому не удивительно, что яркие рекламные идеи становятся питательной средой для зарождения и созревания интересных вопросов.

Изгибы мысли рекламиста могут быть весьма и весьма причудливыми. Не всегда знатокам удается их разгадать. Вот вопрос, который прозвучал несколько лет назад в эфире.

«Внимание, веселые картинки! Перед вами фотографии рекламных плакатов одной автомобильной компании. К чему эта компания призывает своих клиентов?»

Фрагмент рекламного плаката

Знатоки ответили, что плакаты призывают быть вежливыми на дороге. И…проиграли. Потому что автопроизводитель ратовал за использование оригинальных запчастей. Вот как выглядели эти объявления целиком.

Рекламный плакат запчастей

В книге у вас нашла мысль, которая меня поразила. Вы пишете, что знания часто не помогают, а мешают в игре «Что? Где? Когда?». Поясните этот момент для наших читателей.

Да, это действительно так. Большие знания блокируют творческие способности. Зачем думать, если где-то в голове лежит готовый ответ? Но есть нюанс. Если область вопроса выходит за границы знания человека, и он сразу теряется. Не знает, что ему делать.

Один из секретов игры в том, что знатоки знают существенно меньше, чем кажется зрителям, а вот думают и рассуждают гораздо больше. Конечно, здесь есть свои маленькие хитрости.