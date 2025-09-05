К юбилею игры вышел первый учебник по «Что? Где? Когда?»
Как рекламные технологии помогают отвечать на сложные вопросы в условиях дефицита времени? Каким должен быть вопрос, чтобы он прозвучал в телепередаче? Почему реклама – это неиссякаемый источник для интересных вопросов в игре «Что? Где? Когда?»?
Вот об этом и других тайнах знаменитого черного ящика мы и поговорили в юбилей популярной игры.
Рекламные объявления часто служат основой для вопросов в игре «Что? Где? Когда?». Это случайность?
Нестандартное мышление — это квинтэссенция и суть этой игры. А реклама — это кладезь нестандартных идей. Поэтому не удивительно, что яркие рекламные идеи становятся питательной средой для зарождения и созревания интересных вопросов.
Изгибы мысли рекламиста могут быть весьма и весьма причудливыми. Не всегда знатокам удается их разгадать. Вот вопрос, который прозвучал несколько лет назад в эфире.
«Внимание, веселые картинки! Перед вами фотографии рекламных плакатов одной автомобильной компании. К чему эта компания призывает своих клиентов?»
Знатоки ответили, что плакаты призывают быть вежливыми на дороге. И…проиграли. Потому что автопроизводитель ратовал за использование оригинальных запчастей. Вот как выглядели эти объявления целиком.
В книге у вас нашла мысль, которая меня поразила. Вы пишете, что знания часто не помогают, а мешают в игре «Что? Где? Когда?». Поясните этот момент для наших читателей.
Да, это действительно так. Большие знания блокируют творческие способности. Зачем думать, если где-то в голове лежит готовый ответ? Но есть нюанс. Если область вопроса выходит за границы знания человека, и он сразу теряется. Не знает, что ему делать.
Один из секретов игры в том, что знатоки знают существенно меньше, чем кажется зрителям, а вот думают и рассуждают гораздо больше. Конечно, здесь есть свои маленькие хитрости.
Вопрос. Какой город возник на месте, где, согласно преданию, девушка Савва повстречала рыбака Варса? Если вы не историк-урбанист, то ответить невозможно. Городов тысячи. Знать все их легенды нельзя. Но ответ содержится в вопросе. Поменяйте местами Савву и Варса, и вы узнаете, что на месте их встречи появилась Варшава. Это прием Инверсия. Один из восьми приемов, о которых я рассказываю в книге.
А вот как этот же прием используется в рекламе. Чтобы передать необычайные вкусовые качества кетчупа, его поменяли местами с картофелем фри. При таком соседстве он стал не основным блюдом, а приправой.
Знание немногих принципов освобождает от знания многих фактов. Поэтому из одного общего принципа знатоки выводят массу неизвестных им фактов и отвечают на вопросы из самых разных областей. Но для непосвященных это похоже на чудо.
А какие еще рекламные приемы применимы в «Что? Где? Когда?»?
Есть 8 простых, но эффективных приемов, как выходить на сильную идею в рекламе. Они составляют основу креативной технологии СПРИНГУМ.
Вот эти приемы: Скрытые резервы, Предельный переход, Разделение, Инверсия, Намеренное нарушение симметрии, Гипербола, Умножение, Метафора. Сокращенно получается СПРИНГУМ. От английского слова «spring» — пружина (креативности).
Так вот ровно эти же приемы рекламы прекрасно работают и в игре «Что? Где? Когда?».
Вот вопрос, который сыграл пару лет назад. Перед вами рекламный плакат начала XX века, часть которого от вас скрыта. На плакате изображены гигантские сооружения своего времени. А что же здесь от вас скрыто?
Самым высотным сооружением тех лет стал… Это невероятно, но факт остается фактом — «Титаник».
Это прием Удаление — частный случай Предельного перехода. В рекламе примеров его использования несть числа. Вот как он работает в рекламе зубной пасты, которая не оставляет шансов ни одной дырочке. Такими же белыми и бездырчатыми будут и ваши зубы.
В главном здании одного из институтов висит вот такой плакат, внушающий гордость студентам.
Несмотря на свою простоту, прием, как вы видите, весьма действенный.
Почему вы считаете, что придумать интересный вопрос гораздо труднее, чем на него ответить?
Почти каждый вопрос в игре – это маленький шедевр. Там нет ни одного лишнего слова. Концентрация материала колоссальна. Это литературное произведение со своей драматургией, сюжетом, изящными подсказками и просчитанными ложными ходами. И все это, заметьте, в ограниченном объеме нескольких строчек.
Знаете, как говорил математик Джон Нэш? В моем случае задача решена в тот момент, когда поставлена. Вот и авторы вопросов старательно, долго и умело закладывают ответ в вопрос.
Как звали коня, на котором Александр I въехал в Париж 19 марта 1814 года? Это не вопрос для игры. Потому что из вопроса ну никак не следует, что коня звали Эклипс. А вот «назовите самого известного в мире мецената» — это то, что нужно. Его звали Меценат — древнеримский патриций, покровитель искусств, чье имя стало нарицательным.
Так кому здесь тяжелее — тому, кто ответил, или тому, кто придумал этот чудный вопрос?
А приведите пример ложного хода в вопросе?
После создания этой картины автор написал о ней несколько строк, суть которых сводилась к тому, что эта картина, быть может, не привлечет его почитателей. Еще он писал, что это низкая природа и изящного в ней немного. Вспомните картину, о которой автор так скромно отзывался.
Знатоки ответили, что речь идет о картине «Грачи прилетели». А узнав, что это картина не Саврасова, а Пушкина, наотрез отказались этому верить: «Пушкин не писал картин!»
Не писал? Тогда ловите ее начало:
Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысью как-нибудь…
А закончив эту зарисовку, Александр Сергеевич добавил:
Но, может быть, такого рода
Картины вас не привлекут:
Все это низкая природа;
Изящного не много тут.
Знатоки попали в ловушку, которая была намеренно и ловко заложена автором вопроса.
Каким должен быть вопрос, чтобы он прозвучал в «Что? Где? Когда?»?
Я бы выделил три условия. Первое — вопрос должен быть зрелищным. Необычная картина, интересные предметы на подносе, ответ в черном ящике — все это повышает шансы на благосклонность редактора. Второе — он должен предполагать интересное обсуждение. Допускать разные варианты ответа.
Но самое главное — правильный ответ должен казаться совершенно невероятным. И нужно отменное мужество, чтобы преодолеть этот психологический барьер и все-таки его дать.
В летней серии сыграл ваш вопрос про художника Никифора Крылова. Как вы его придумали?
Знатокам показали картину «Русская зима», которая считается новаторской в истории нашей живописи. И спросили, в чем же заключалось новаторство?
Этот вопрос — наглядная иллюстрация, как применить приемы из книги на практике. Год назад мне на глаза попалась фраза Карла Брюллова: «Как ни пиши зиму, а все выйдет пролитое молоко». Высказывание меня зацепило. Я провел исследование, которое и привело к вопросу.
